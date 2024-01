ČR: Úřady reagují na vraždění z 21. prosince jako idioti

3. 1. 2024 / Matěj Metelec

čas čtení 1 minuta

Já si nemůžu pomoct, ale řešit bezpečnost na školách tím, že tam zakážete studenstvu nosit krosnu, když jedou po přenášce domů mimo Prahu, to asi nebude ten nejnápaditější krok, píše Matěj Metelec.



Bavme se o tom, kdo tu kope za zbraňovou lobby, kdo protlačil zbraně do Listiny základních práv a svobod, proč tam podobnou ptákovinu nemá žádná jiná země Evropské unie. Já si nemůžu pomoct, ale řešit bezpečnost na školách tím, že tam zakážete studenstvu nosit krosnu, když jedou po přenášce domů mimo Prahu, to asi nebude ten nejnápaditější krok,Bavme se o tom, kdo tu kope za zbraňovou lobby, kdo protlačil zbraně do Listiny základních práv a svobod, proč tam podobnou ptákovinu nemá žádná jiná země Evropské unie.





O tom, že unijní standard pro držitele zbrojního pasu počítá jak s psychologickým vyšetřením, tak s dobrým důvodem pro daný typ zbraně.



Když největší lobbystická iniciativa za zbraně, politicky se blížící krajní pravici, čeká dvanáct dní, aby se vyjádřila k vraždění na FF UK, a nakonec vyplodí pologramotný canc, jehož jádrem je fňukání "hlavně nám neberte naše hračky" plus nepřekvapivá informace o tom, že "odborníky" na zbraně si česká média hledají v prozbraňové lobby.



Když mlčeli tak dlouho, mohli mlčet i dál. Nicméně připomínka, že tahle iniciativa existuje není tak úplně marná - potřebujeme totiž organizaci, která bude lobbovat opačným směrem. Dosud bylo tohle pole takřka výhradním hřištěm fanoušků zbraní. A vlastně jsme rád, že zrovna tihle se deklarují "politicky", protože aspoň je každému jasné, co je to za lidi.

