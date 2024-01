Británie vyzývá k přípravě na válku na Ukrajině do roku 2025, po zastavení americké vojenské pomoci

3. 1. 2024

Válka na Ukrajině neskončí v roce 2024 vítězstvím Ukrajiny ani Ruska, protože obě strany nemají dostatek lidských sil ani zbraní pro zásadní průlom na bojišti, uvedli britští zpravodajci. Válka na Ukrajině neskončí v roce 2024 vítězstvím Ukrajiny ani Ruska, protože obě strany nemají dostatek lidských sil ani zbraní pro zásadní průlom na bojišti, uvedli britští zpravodajci.

"Rok 2024 nepřinese velký operační úspěch – je nepravděpodobné, že by letos došlo k velkému průlomu," souhlasil zdroj v britské vládě. Podle něj je jednou z cest k vítězství Ukrajiny oslabení ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho armády do té míry, že se ruský vůdce nakonec vzdá.

Bez ohledu na to, jaký je Putinův "práh bolesti", nebude schopen podporovat válku donekonečna, zdůraznil partner. Proto je podle něj nutné protáhnout vojenský konflikt na Ukrajině do roku 2025 a dále, aby se otestovalo Putinovo odhodlání pokračovat v boji a "blafovat".

Podle prognózy britského ministerstva obrany tak Rusko může do roku 2025 ztratit 500 tisíc lidí zabitých a zraněných ve válce proti Ukrajině, pokud ztráty zůstanou na současné úrovni. Putinovo odhodlání by mohly ovlivnit i vysoké náklady na válku, které dosahují téměř 40 % celkových výdajů federálního rozpočtu země.

Zároveň by se Evropa měla při sázení na čas, s nímž lze Putina porazit, připravit na to, že Spojené státy přestanou Kyjev podporovat, varuje mluvčí. Prezident Ruské federace podle něj počítá s příchodem Donalda Trumpa do Bílého domu, který se pokusí pomoc přerušit.

"Může si kontinentální Evropa dovolit omezit pomoc jen kvůli Trumpovým slovům, že už nebudou žádné americké dolary? Myslím, že většina lidí chápe, že Putinovi nelze dovolit, aby vyhrál, protože důsledky pro evropskou bezpečnost budou vážné," vysvětlil zdroj.

Podle představitelů na Západě může Ukrajina nadále držet svou současnou pozici bez pomoci USA. "Je mnohem snazší podporovat Ukrajinu v defenzivě, schopnou bránit své úspěchy, než přejít do ofenzivy... Myslím, že z dlouhodobého hlediska jsme docela sebevědomí," říká jeden západní představitel.

Země EU se však zatím nedokázaly dohodnout na čtyřletém balíku finanční pomoci Ukrajině v hodnotě 50 miliard eur kvůli vetu Maďarska. K obejití blokace může 26 zemí EU použít "plán B" a v rámci svých záruk umožnit Evropské komisi půjčit si na trhu až 20 miliard eur na poskytování krátkodobých půjček Kyjevu, napsal deník Financial Times.

Podle diplomatických zdrojů Nikkei Asia přitom Putin v březnu 2023 čínskému vůdci Si Ťin-pchingovi řekl, že Rusko bude proti Ukrajině bojovat "nejméně pět let".

Navzdory současné patové situaci na frontě, kde ani jedna strana nemá dostatek sil k hlubokému průlomu, Kreml očekává, že se válka protáhne nejméně do roku 2026, poznamenaly západní zpravodajské zdroje deníku Bild. Putin podle nich počítá s poklesem západní podpory Ukrajině a vyvíjí nový střednědobý válečný plán.

