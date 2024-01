Ukrajina stále může porazit Rusko – ale bude to vyžadovat mnohem větší podporu z Evropy

3. 1. 2024

Tím, že konečně splní své sliby, evropští spojenci Kyjeva zjistí, že výhody se rozšíří i na ně, píše Jack Watling. Tím, že konečně splní své sliby, evropští spojenci Kyjeva zjistí, že výhody se rozšíří i na ně,

Existuje jeden fakt, který shrnuje propast mezi sliby, které evropští partneři Kyjeva dali Ukrajině, a realitou. V březnu 2023 přijala EU historické rozhodnutí dodat na Ukrajinu do 12 měsíců milion dělostřeleckých granátů. Ale číslo, které bylo skutečně odesláno, se blíží 300 000. Navzdory všem rétorickým závazkům podporovat obranu Ukrajiny proti ruské invazi "tak dlouho, jak bude třeba", Evropa do značné míry selhala.

Cena za toto sebeuspokojení je již zaplacena ukrajinskou krví. Podle ozbrojených sil Ukrajiny v létě 2023 Ukrajina vypálila až 7 000 dělostřeleckých granátů denně a podařilo se jí degradovat ruskou logistiku a dělostřelectvo do té míry, že Rusko střílelo asi 5 000 ran denně. Dnes se Ukrajinci snaží vypálit 2 000 ran denně, zatímco ruské dělostřelectvo dosahuje asi 10 000. Dělostřelectvo není všechno, ale tento nepoměr vypovídá o relativním nedostatku materiálu na Ukrajině, který je patrný i v jiných oblastech, jako je počet dronů, které může nasadit.

Rusko bude pravděpodobně schopno v roce 2024 vypálit na Ukrajinu asi 5 milionů nábojů, a to na základě své mobilizované obranné výroby, dodávek z Íránu a Severní Koreje a zbývajících zásob. Navzdory prostořekému pozorování – často pronášenému evropskými představiteli – že ruská ekonomika je stejně velká jako italská, Kreml vyrábí více granátů než celé NATO. Mezitím je nepravděpodobné, že by Ukrajina v několika měsících zaznamenala nějaké výrazné zvýšení dodávek. Tím se iniciativa přenechá Rusům. Kreml věří, že může do roku 2026 zvítězit, a tak Putin nemá náladu vyjednávat ani ustupovat.

Nemusí to tak být. Začátkem tohoto měsíce estonské ministerstvo obrany zveřejnilo bílou knihu, která podrobně popisuje úroveň vojenského vybavení potřebnou k tomu, aby byla ukrajinská obrana udržitelná a aby Ukrajina mohla pokračovat v osvobozování okupovaných území do roku 2025. Estonci tyto požadavky přezkoumali a ukázali, že jsou v mezích možností. Nejde o peníze, ale o kompetenci v dodávkách. Pokud nebudou podniknuty kroky k realizaci těchto opatření, Ukrajina prohraje.

Zajištění porážky Ruska na Ukrajině je proveditelné, ale vyžaduje to některé důležité kroky. Za prvé, Ukrajina bude potřebovat stálé dodávky zbraní, aby byla schopna v první polovině roku 2024 otupit ruské útoky. To bude vyžadovat vydatnou podporu USA, ale také zvýšení dodávek ze strany evropských členů NATO, jejichž podpora bude s blížícími se listopadovými volbami v USA klíčová. Mnohé z munice poskytnuté od začátku války byly zakoupeny na mezinárodním trhu nebo čerpány ze zásob - a investice do evropské výroby jsou pomalé. Vzhledem k tomu, že zásoby docházejí, závisí však udržení ukrajinského válečného úsilí kriticky na zvýšení výrobní kapacity Evropy.

Za druhé je nezbytné, aby Ukrajina napravila chyby, které vedly k její neúspěšné protiofenzívě v roce 2023. Nejvyšší prioritou musí být zlepšení výcviku jejích jednotek. Během 2. světové války považovaly britské síly 22 týdnů pěchotního výcviku za minimum, než byl voják připraven vstoupit do jednotky, kde pak prováděl kolektivní výcvik jako součást praporu. Ukrajinští vojáci mají štěstí, pokud absolvují pětitýdenní výcvik, zatímco kolektivní výcvik se jen zřídka provádí nad rámec roty. Evropské NATO musí rozšířit a prohloubit poskytovanou výcvikovou podporu, aby ukrajinským jednotkám poskytlo širší taktický repertoár, a co je důležitější, rozšířilo rozsah, v jakém může armáda velet a synchronizovat operace.

Přetrvávající inflace a ekonomické šoky, jako je narušení globální lodní dopravy v důsledku raketových útoků Húsiů v Báb al-Mandab, znamenají, že mezi evropskými zeměmi bude přijetí dlouhodobého ekonomického závazku vůči Ukrajině domácí politickou výzvou. To však znamená ignorovat jeho potenciální výhody. Investice do obranné výroby, které se nespoléhají na nákupy ze zahraničí, jsou spojeny se značnými úrovněmi domácích průmyslových investic a s potenciálem pro návratnost výdajů prostřednictvím zvýšených daňových příjmů.

Existují také dobré bezpečnostní důvody, proč investovat do domácí produkce. Pokud se tak nestane nyní, evropští lídři by museli odstrašit plně mobilizované Rusko bez zásob a kapacit k jejich doplnění. Současná eskalace v Indo-Pacifiku v roce 2025 by mezitím mohla způsobit, že USA přesunou řadu kritických vojenských kapacit – doplňování paliva za letu, logistiku, protivzdušnou obranu –, aby odstrašily Čínu, čímž by Evropu výrazně vystavily riziku.

Pro Ukrajinu je nejbližší budoucnost otázkou několika měsíců tvrdých bojů bez kritických zdrojů a zároveň snahou o regeneraci bojové síly, která byla vynaložena v průběhu roku 2023. Evropa však může určit, jak bude vypadat druhá polovina roku 2024 a vlastně i rok 2025. Toto je válka, kterou lze vyhrát. Nedávný úspěšný úder na ruskou výsadkovou loď Novočerkassk v přístavu, chráněnou vrstvami ruské obrany, ukazuje, jak může Ukrajina efektivně využít vybavení, které je jí dodáváno. Evropská bezpečnost však nesmí být promarněna dalším sebeuspokojením.

