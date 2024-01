Americké ministerstvo zahraničí: Odmítnutí nezodpovědných izraelských prohlášení o přesídlení Palestinců mimo Gazu

4. 1. 2024

čas čtení 1 minuta





Tiskové prohlášení



Matthew Miller, tiskový mluvčí amerického ministerstva zahraničí



2. ledna 2024



"Spojené státy odmítají nedávná prohlášení izraelských ministrů Bezalela Smotricha a Itamara Ben Gvira, kteří se vyslovili pro přesídlení Palestinců mimo Gazu. Tato rétorika je pobuřující a nezodpovědná. Izraelská vláda, včetně premiéra, nám opakovaně a důsledně sděluje, že taková prohlášení neodrážejí politiku izraelské vlády. Měla by okamžitě přestat.





Jasně, důsledně a jednoznačně jsme prohlásili, že Gaza je palestinská země a zůstane palestinskou zemí, jejíž budoucnost již nemá pod kontrolou Hamás a kde žádné teroristické skupiny nemohou ohrožovat Izrael. O takovou budoucnost usilujeme v zájmu Izraelců a Palestinců, okolního regionu i světa."



Reakce Itamara Ben Gvira:





Velmi oceňujeme Spojené státy americké, ale se vší úctou již nejsme hvězdou v americké vlajce. Spojené státy jsou naším dobrým přítelem, ale my uděláme to, co je dobré pro stát Izrael: odchod stovek tisíc lidí z Gazy umožní obyvatelům této enklávy vrátit se domů a žít sebevědomě a udržovat tam vojáky IDF.





מעריך מאוד את ארצות הברית של אמריקה אבל עם כל הכבוד אנחנו לא עוד כוכב בדגל האמריקאי. ארצות הברית היא ידידתנו הטובה אך לפני הכל נעשה מה שטוב למדינת ישראל: הגירת מאות אלפים מעזה תאפשר לתושבי העוטף לחזור הביתה ולחיות בביטחון ותשמור על חיילי צה"ל. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 2, 2024





