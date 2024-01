2024 může být dobrý rok

4. 1. 2024 / Jiří Hlavenka

čas čtení 5 minut

Inflace. Je zcela zjevné, že inflace ustoupila. Několikátá meziměsíční (jak u nás, tak v dalších ekonomicky významných zemích) je nepatrná - k dalším zdražovacím šokům nedochází. Není též důvod, proč by se měla znovu rozběhnout (musel by přijít nějaký brutální impuls zvenčí, ale opět není vidět, jaký a proč by měl přijít).

2) Ekonomika a dobíhající růst mezd. Rok 2024 už by měl zaznamenat ekonomický růst, a počítá se i se slušným růstem mezd (mj. je už stanoven celkem slušný růst minimální mzdy a tedy i dalších mezd zaručených - už tohle odpíchne mzdovou hladinu směrem nahoru). Mělo by tedy po dvou zlých letech dojít opět k růstu REÁLNÉ mzdy - tedy "ze své mzdy si letos koupím více než loni". I to je velmi zásadní obrat, který pocítí zejména nízko- i středněpříjmové vrstvy.

3) Světová ekonomika se dostane opět do kondice. Není vlastně důvod, proč by neměla. Brutální disrupce způsobené hlavně covidovými roky, a pak určitým šokem z náhlé války jsou pryč. Poptávka je slušná, zvyšuje se podnikatelský optimismus. Tání inflace doprovodí snižování úrokových sazeb, což je zásadní faktor pro ekonomický růst.

- není pravda, že by ustávala západní pomoc Ukrajině. Obří americký balík schválen bude (jsem si jistý), a i když se to nezdá, Evropa postupně svou pomoc zvyšuje. Navyšuje totiž krok za krokem zbrojní výrobu, která byla na kontinentu naivně téměř utlumena - jen ten náběh chvilku trvá. Tolik vyčítané dodávky dělostřelecké munice (momentálně zřejmě rozhodující "předmět" pro úspěch ve válce) rostou, fabriky se rozjíždějí.

6) Ekologická a klimatická agenda. Stále zůstává v dlouhodobém pohledu tou zásadní, a chápu, že lidé, které to velmi trápí, jsou nešťastní z pomalého pokroku. Ale zlepšuje a zrychluje se to rok od roku: podíl obnovitelných zdrojů roste (tedy jako kumulativní efekt), konec uhlí se blíží, nové technologie (např. v bateriích) budou znamenat velký boost pro obnovitelné zdroje ze slunce a větru (tj. vyplatí se v kombinaci s úložištěm), posilují se přenosové sítě, roste podíl elektromobilů. Jasně, je to závod s časem a možná jej tak docela nevyhráváme, ale pokroky zde jsou. Tedy i zde jsem mírný a opatrný optimista, byť s nadáváním, že by to mohlo jistě jít rychleji.