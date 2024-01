Polsko po smrtících úderech vyzývá k dodávce raket dlouhého doletu na Ukrajinu

3. 1. 2024

- Agentura NATO pomůže s nákupem až 1000 raket Patriot pro Ukrajinu



Agentura NATO pro podporu a nákupy ve středu oznámila, že podpoří skupinu zemí zakázkou na nákup až 1 000 raket Patriot se zdokonaleným naváděním.

V prohlášení agentura uvedla:





"Agentura NATO pro podporu a zásobování (NSPA) podpoří koalici zemí, včetně Německa, Nizozemska, Rumunska a Španělska, smlouvou na celkové množství až 1 000 raket Patriot™ Guidance Enhanced Missiles (GEM-T), pokud budou využity všechny opce.možnosti."





Agentura Reuters nemohla tyto zprávy nezávisle ověřit. Ukrajina se k situaci bezprostředně nevyjádřila.







Zdroj v angličtině ZDE

Smlouva zahrnuje kvalifikaci aktualizovaných součástí, doplnění nových dodavatelů, testovací zařízení a náhradní díly pro podporu budoucí údržby. Očekává se, že podmínky smlouvy využijí i další uživatelské země.Agentura zadala zakázku na výrobu a dodávky společnosti COMLOG, společnému podniku společností Raytheon, která je součástí RTX (NYSE: RTX), a MBDA. Na podporu výroby a dodávek rozšíří společnost COMLOG výrobní kapacitu střel GEM-T v Evropě.Úterní série smrtících raketových úderů zasáhla obytné budovy v ukrajinském hlavním městě Kyjevě a severovýchodním Charkově a vyžádala si pět mrtvých a desítky zraněných civilistů.Nejvyšší polský diplomat Radosław Sikorski ve středu na sociálních sítích uvedl, že Západ by měl reagovat "jazykem, kterému Putin rozumí".Vyzval spojence, aby Kyjevu poskytli "rakety dlouhého doletu, které mu umožní zlikvidovat odpalovací stanoviště a velitelská centra".Polsko patří k nejvěrnějším spojencům Ukrajiny a nová administrativa ve Varšavě zdvojnásobila politickou podporu sousední zemi.Sikorski rovněž uvedl, že reakce na ruské pumové útoky na Ukrajinu by měla zahrnovat "zpřísnění" západních sankcí vůči Moskvě, aby "nemohla vyrábět nové zbraně z pašovaných komponentů".Sikorski, který byl v prosinci jmenován polským ministrem zahraničí v nové proevropské vládě, si pro svou první zahraniční návštěvu vybral Ukrajinu, kde by podle něj měl Západ "mobilizovat" své hospodářství, aby vyzbrojil Ukrajinu.EU v prosinci souhlasila se zákazem vývozu diamantů z Ruska, protože zpřísňuje sankce s cílem dále vyčerpat kremelskou pokladnu.Sedmadvacetičlenný blok zařadil společnost Alrosa, největší světovou těžební společnost diamantů, a jejího šéfa Pavla Mariničeva na černou listinu, na kterou se vztahuje zákaz vydávání víz a zmrazení majetku v EU.EU uvedla, že společnost, která se na ruské produkci diamantů podílí 90 %, "představuje důležitou součást hospodářského odvětví, které vládě přináší značné příjmy".V roce 2022 činil ruský vývoz diamantů přibližně 4 miliardy dolarů.Zákaz EU vstoupil v platnost 1. ledna a vztahuje se na přírodní a syntetické diamanty vyvážené z Ruska. Zákaz ruských diamantů zpracovávaných ve třetích zemích bude postupně zaveden do září.Zákaz přišel po měsících usilovných jednání se zeměmi G7 o vytvoření systému pro sledování ruských diamantů.Belgie, která je domovem největšího světového centra obchodu s diamanty, uvedla, že tento systém musí být zaveden, aby bylo případné embargo účinné.EU dosud uvalila na Moskvu 12 kol bezprecedentních sankcí od února 2022, kdy ruský prezident Vladimir Putin zahájil totální invazi na Ukrajinu. Ruská ekonomika se však zatím dokázala sankcím a výkyvům způsobeným konfliktem přizpůsobit.Oblastní gubernátor Vjačeslav Gladkov uvedl, že situace "nadále zůstává napjatá" v Bělgorodě, kde podle ruských údajů v sobotu při ukrajinských útocích zahynulo 25 civilistů včetně pěti dětí.O žádných obětech nejnovějších útoků nebyly žádné zprávy. Gladkov uvedl, že rozsah škod bude vyhodnocen v průběhu dne.K eskalaci ukrajinských útoků na Bělgorod v období nového roku došlo v době, kdy Rusko zahájilo jedny z nejintenzivnějších úderů na Ukrajinu od začátku války před téměř dvěma lety. Kyjev v úterý uvedl, že Rusko od pátku vypálilo na města po celé Ukrajině více než 300 útočných dronů a raket různého druhu.Bělgorod, stejně jako další ruské regiony na hranicích s Ukrajinou, byl od začátku války často zasažen útoky na nízké úrovni, ale ten sobotní byl zdaleka nejsmrtonosnější. Prezident Vladimir Putin prohlásil, že "nezůstanou nepotrestány".V úterý byl v regionu zabit jeden člověk a sedm bylo zraněno, uvedly ruské úřady.Při středečních útocích Ukrajina podle ruského ministerstva obrany vypálila šest balistických raket Točka-U a šest řízených střel z těžkého vícenásobného raketometu Vilcha.Gladkov uvedl, že Ukrajina rovněž vypálila několik bezpilotních letounů na region a město Bělgorod, správní centrum regionu.