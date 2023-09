Vadí-li Pirátům Blažek skutečně, odejdou do opozice a pomohou tak demokracii

20. 9. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Hlasování Pirátů o odvolání Pavla Blažka z vlády se účastnila ani ne polovina členské základny. Piráti doufali, že ve svém „zásadovém“ postoji, který se projevuje tím, že zůstávají ve vládě, najdou spojence v hnutí STAN. Ani náhodou. A opozice se jim právem vysmála. Ostatně kdo je vlastně opozice? ANO a SPD. Blažek může být ten, kdo vyjedná právě jejich podporu pro příští vládu ODS.

ODS je jednomyslně a jednohlasně za Blažkem. TOP09 a KDU-ČSL se také neodváží nic namítat. Piráti jsou jako kůl v plotě. A především jsou směšní. Vnímají setrvání Blažka ve vládě jako velký problém? Pak ať to dokážou tím, že odejdou a vzdají se koryt. Mohou jako opoziční strana ve Sněmovně nabídnout voličům tvrdou kritiku vlády z pozice demokratické a prozápadní orientace. Ostatně co jim přináší vládní angažmá? Skandál za skandálem, pokud jde o personální politiku strany.

Chtějí Piráti zabránit nástupu ANO k moci? Ať rozjedou pořádnou kampaň z opozice proti ODS a ANO. Vždyť tohle kdysi tak dobře uměli. Mohlo by jim to přinést možná 15 a možná i 20 procent voličské podpory, čímž by překonali ODS a možná jí i ANO vzali dokonce nějaké voliče. Mohli by se stát konečně viditelnými obhájci prozápadní politiky, která nesplývá s politikou téhle Blažkovy vlády. Západní směřování přece může vést jinudy než přes pana Nejedlého, nebo jsou koryta milejší? Musí se český volič, česká demokracie spokojit s opozicí jen v podobě SPD a ANO?

0