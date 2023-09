Může Severní Korea poslat "dobrovolníky" na Ukrajinu?

20. 9. 2023

Severní Korea poskytla podporu v občanských válkách v Etiopii, Angole, na Srí Lance a v Jemenu. Ačkoliv počet vojáků byl malý, severokorejská armáda pravděpodobně získala mnoho zkušeností s taktikou partyzánské války, která by mohla být pro Kreml užitečná, píše Peter Suciu. Severní Korea poskytla podporu v občanských válkách v Etiopii, Angole, na Srí Lance a v Jemenu. Ačkoliv počet vojáků byl malý, severokorejská armáda pravděpodobně získala mnoho zkušeností s taktikou partyzánské války, která by mohla být pro Kreml užitečná,

Severokorejský diktátor Kim Čong-un v neděli ukončil šestidenní cestu do Ruska a cestu domů zahájil svým osobním obrněným vlakem. Jako turista se údajně vrátil domů s řadou suvenýrů, včetně pěti výbušných "kamikadze" dronů, průzkumného dronu a "neprůstřelné vesty" – darů od regionálního ruského guvernéra.

Návštěva ruského Dálného východu byla Kimovou první oficiální zahraniční cestou od pandemie COVIDu-19 a severokorejský vůdce se minulý týden setkal přímo s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, když si dvojice prohlížela kosmické startovací zařízení. Kim také navštívil řadu vojenských lokací, loděnic a leteckých továren.

Užší vazby mezi Severní Koreou a Ruskem

Cesta znamenala užší vazby mezi Moskvou a Pchjongjangem a potenciální sdílení technologií znepokojilo mnoho lidí na Západě. Putin nabídl poskytnutí pomoci, která by Severní Koreji umožnila vypustit špionážní satelit do vesmíru – protože její technologie je desítky let pozadu za ruskou.

Jak uvedla BBC, pomoc s umístěním satelitu do vesmíru, aby Severní Korea mohla sledovat své nepřátele, je diametrálně odlišná od pomoci Kremlu při jaderném a raketovém programu zakázaném Radou bezpečnosti OSN. Pchjongjang má mezikontinentální balistické rakety s jadernými hlavicemi, které by teoreticky mohly zasáhnout USA – přesto nemohou úspěšně letět vesmírem. Moskva by mohla Pchjongjangu poskytnout technologii, která by mohla dostat USA na dostřel.

Severní Korea by možná mohla splatit dluh – stejně jako ještě starší dluh vůči Moskvě – podporou války Kremlu na Ukrajině. Severní Korea již poskytla výzbroj, ale příště by mohla poskytnout něco jiného, co je zdánlivě nedostatkovým zbožím – jmenovitě vojáky!

Zatímco Kim by pravděpodobně oficiálně nepodpořil válku, je možné, že "dobrovolníci" ze Severní Koreje by mohli posílit jednotky Kremlu.

Zahraniční dobrovolníci

Severní Korea by nebyla jediným ruským spojencem, který by takové dobrovolníky vyslal, protože se objevily zprávy o Syřanech bojujících za Rusko.

Jiný ruský partner však Moskvě příliš ochotně pomohl.

Začátkem tohoto měsíce Kuba zatkla 17 lidí kvůli údajnému náboru svých občanů do boje za Rusko na Ukrajině s tvrzením, že někteří rekruti byli uvedeni v omyl, aby věřili, že budou pracovat v Rusku, a ne bojovat v jeho válce.

Oba národy jsou politickými spojenci a Kubánci nepotřebují vízum k cestě do Ruska - a mnozí tam jezdí studovat nebo pracovat. Nyní se zdá, že někteří byli naverbováni k boji na Ukrajině, protože ruské zákony umožňují cizincům vstoupit do armády. Kubánské právo však obecně neumožňuje svým občanům sloužit jako žoldáci, i když jeho vojenští poradci během studené války poskytli pomoc řadě národů a povstaleckých sil.

Severokorejská legie?

Korejská lidová armáda, která byla založena jako protijaponská partyzánská síla v roce 1932, získala svou současnou podobu před 75 lety se založením Korejské lidově demokratické republiky (KLDR). Je to ozbrojené křídlo Korejské strany práce a považuje za své primární protivníky ozbrojené síly Korejské republiky a síly Spojených států v Koreji v korejské demilitarizované zóně.

Nyní je to druhá největší vojenská organizace na světě, s 29,9 % severokorejské populace aktivně sloužící, v záloze nebo v polovojenské kapacitě. To zahrnuje asi 200 000 vojáků speciálních sil.

Severní Korea je technicky stále ve válce se svým jižním sousedem, ale oficiálně nebyla zapojena do konfliktu v zahraničí - přesto Pchjongjang poslal své síly na podporu svých spojenců v řadě konfliktů, včetně incidentu Vlora v Albánii v roce 1960, povstání Simbů v Kongu v roce 1964, komunistického povstání v Thajsku a především války ve Vietnamu.

Role v tomto konfliktu byla bagatelizována a ve skutečnosti až v roce 2011 poté, co Rumunsko zveřejnilo tajný dokument z této studené války, bylo zaznamenáno, že Severní Korea vyslala personál do Vietnamu, aby vedl psychologickou válku proti téměř 313 000 jihokorejským vojákům vyslaným bojovat proti Severnímu Vietnamu v letech 1965 až 1973. Pluk severokorejského letectva byl také poslán, aby pomohl bránit oblohu Severního Vietnamu před americkými nálety.

V poslední době Severní Korea poskytla podporu v občanských válkách v Etiopii, Angole, na Srí Lance a v Jemenu. Ačkoliv počet vojáků byl malý, severokorejská armáda pravděpodobně získala mnoho zkušeností s taktikou partyzánské války, která by mohla být pro Kreml užitečná.

Ačkoli není jasné, zda Kim a Putin skutečně diskutovali o vyslání nějakých "dobrovolníků", je třeba poznamenat, že Moskva hrála významnou roli v korejské válce a pomáhala severu.

Ačkoliv to tehdy popíral, je dnes známým faktem, že Sovětský svaz poskytoval diplomatickou podporu, stejně jako strategické a velké taktické plánování – zatímco, což je důležitější, zásoboval a cvičil vzdušné síly Číny i Severní Koreje. Kromě toho sovětští "dobrovolní" piloti létali na letadlech s čínským nebo severokorejským označením a po válce dokonce tvrdili, že sestřelili více než 400 letadel.

Možná Kim tento dluh splatí nějakými pozemními silami.

(KLDR také dlouho vojensky podporovala Organizaci pro osvobození Palestiny a další ozbrojené palestinské frakce. Vycvičila 200 palestinských teroristů včetně těch, kteří v roce 1972 zaútočili na izraelské sportovce v Mnichově. Severokorejští stíhací piloti se zúčastnili Jomkipurské války na straně Egypta. Dodnes je KLDR klíčovým spojencem a zdrojem vojenských technologií pro Írán a Asadův režim v Sýrii - pozn. KD.)

