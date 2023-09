Volby v USA ohrožuje politické násilí

21. 9. 2023

V pondělí zveřejněná zpráva poukazuje na to, že zákony jednotlivých států USA nedokážou ochránit voliče a volební pracovníky před "rostoucím rizikem násilí se střelnými zbraněmi", které souvisí s rostoucí deregulací a prodejem střelných zbraní a také s tím, že američtí političtí představitelé podněcují nedůvěru v demokracii, píše Jessica Corbett.

"Volby v roce 2024 se budou odehrávat v proměněném právním prostředí," varuje nová zpráva Guns and Voting, kterou vypracovalo Brennanovo centrum pro spravedlnost při Právnické fakultě Newyorské univerzity a Giffords - skupina pro prevenci násilí páchaného střelnými zbraněmi - již založila bývalá kongresmanka Gabrielle Giffords, která přežila ránu střelnou zbraní do hlavy.

Publikace vysvětluje, že v roce 2010 pouze dva státy umožňovaly lidem nosit skrytě střelné zbraně na veřejnosti bez povolení nebo kontroly. Nyní 27 států umožňuje nošení zbraně bez povolení. Zatímco ostatní státy v tomto období zpřísnily právní předpisy týkající se zbraní, Nejvyšší soud jejich možnost tak učinit ohrozil.

"V loňském roce soud ve věci New York State Rifle & Pistol Association Inc. versus Bruen donutil šest států s nejsilnějšími zákony o skrytém nošení zbraní a také Washington, D. C., aby svá omezení oslabily," upřesňuje dokument. "A vyhlásil zcela nový test pro posuzování ústavnosti regulací zbraní, což vyvolalo vlnu soudních sporů."

Ve státech, na které dopadlo většinové stanovisko pravicových soudců - které kritici odsoudili jako "zničující" -, po rozsudku stoupaly žádosti o nošení zbraní na veřejnosti a od června 2022 bylo vydáno více než 450 souvisejících soudních rozhodnutí.



V posledních letech také prudce vzrostl prodej zbraní, jakož i násilí v USA. Vzhledem k tomu, že se v letech 2020 a 2021 prodalo více než 42 milionů zbraní, došlo v období od 1. března 2020 do 28. února 2021 k 15% nárůstu počtu incidentů souvisejících se střelnými zbraněmi, 34% nárůstu počtu zranění bez následků smrti způsobených střelnou zbraní a 28% nárůstu počtu úmrtí způsobených střelnou zbraní.

"Mezitím americká demokracie čelí novému a zneklidňujícímu tlaku v důsledku rostoucího hnutí za popírání voleb," uvádí zpráva. "V roce 2020 státy rozšířily hlasování poštou a předčasné hlasování kvůli pandemii koronaviru. Ve snaze zvrátit výsledky prezidentských voleb v roce 2020 tehdejší prezident Donald Trump a jeho spojenci zahájili masivní dezinformační kampaň zaměřenou na takto rozšířený přístup k hlasování a tvrdili, že volby byly zmanipulované a že se úředníci volební správy podíleli na podvodech."

"Toto hnutí za popírání voleb zasáhlo i do státních a místních voleb, přičemž bylo živeno konspiračními teoriemi o korespondenčním hlasování, volebních schránkách, volebních úřednících, volebních pracovnících a sčítání hlasů," pokračuje zpráva. "Od samého počátku toto hnutí provázely hrozby politickým násilím. Nejvýraznějším příkladem byl samozřejmě útok na americký Kapitol z 6. ledna 2021."

Nyní je Trump hlavním republikánským kandidátem na prezidenta v roce 2024, a to navzdory argumentům, že podněcování povstání z 6. ledna ho ústavně diskvalifikuje z dalšího výkonu funkce. Trump také čelí čtyřem probíhajícím trestním řízením, z nichž dvě souvisejí s jeho snahou zvrátit volby v roce 2020.

Očekává se, že se republikánský kandidát utká s demokratickým prezidentem Joem Bidenem, který bude příští rok usilovat o znovuzvolení. Zatímco Biden přijal některá omezená exekutivní opatření týkající se zbraní a loni podepsal zákon o bezpečnosti, snahy demokratů o přijetí rozsáhlé federální legislativy o kontrole zbraní a volebních právech byly zmařeny republikány v Kongresu.

"S větším počtem zbraní a větší politickou polarizací a násilím potřebují státy silné zákony, aby toto riziko omezily," tvrdí nová zpráva. V rozsudku Bruen Nejvyšší soud uznal, že zákazy zbraní ve volebních místnostech jsou presumptivně zákonné. Přesto dnes pouze 12 států a Washington zakazují otevřené i skryté nošení střelných zbraní ve volebních místech.



"Je ironií, že státy s nejpřísnějšími předpisy týkajícími se zbraní - které omezily možnost nosit zbraně na veřejnosti obecně, spíše než aby zakazovaly nošení zbraní na konkrétních místech - se staly po Bruenově rozsudku nejzranitelnějšími," varuje publikace. Ve skutečnosti pouze jeden ze šesti států, jejichž zákony byly tímto rozhodnutím zrušeny, v této době výslovně zakazoval nošení zbraní ve volebních místnostech.

Poté, co zpráva podrobně popsala nedávné změny v americké legislativě týkající se kontroly zbraní, způsob, jakým dezinformace zasévají semínka politického násilí, extremismu a násilí se zbraněmi - včetně masových střeleb - nabízí politická doporučení.

"Státy by měly plošně zakázat nošení střelných zbraní, včetně skrytého nošení, ve všech volebních místnostech, v jejich okolí a na místech, kde se sčítají hlasy a kde probíhají volby," tvrdí dokument.

Spoluautorka zprávy Guns and Voting a starší poradkyně a ředitelka pro místní politiku v Giffords Law Center Allison Anderman v pondělním prohlášení zopakovala výzvu k akci.

"Ačkoli americké volby zůstávají bezpečné, politické násilí i násilí se zbraněmi představují významné riziko pro bezpečnost voličů a lidí, kteří statečně realizují náš volební proces," uvedla. "Prezidentské volby v roce 2024 přinášejí bezprecedentní souběh faktorů, které tato rizika zvyšují."

