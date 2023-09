Obránci zvířat upozorňovali na utrpení zvířat při transportech, tramvajemi jezdili v maskách

20. 9. 2023

Peklo jménem transporty – takový název měla akce Obránců zvířat, která se odehrávala na Václavském náměstí a v pražských tramvajích. Asi padesát členů spolku OBRAZ upozorňovalo na otřesné podmínky při transportech živých zvířat mimo země Evropské unie. V maskách zvířat jezdili pražskými tramvajemi a na Václavském náměstí ukazovali veřejnosti reálné záběry z transportů. Akce je součástí kampaně Lepší zákony pro zvířata, která si klade za jeden z cílů právě zákaz vyvážení zvířat z Česka do zemí mimo Unii.



Nesnesitelné horko, zvířata nacpaná v malých nákladových prostorech tělo na tělo, často je pro ně problém dostat se k vodě nebo potravě. Tak podle záběrů, které na začátku září zveřejnili Obránci zvířat, vypadají transporty zvířat do třetích zemí. Na tyto podmínky chtěli členové spolku OBRAZ upozornit svou akcí Peklo jménem transporty. Ve zvířecích maskách jezdili tramvajemi, což mělo simulovat podmínky zvířat při dlouhých převozech.

„Desítky tisíc zvířat ročně trpí při dlouhých transportech z Česka do Asie nebo Afriky. Vedro nebo naopak mráz, žízeň a hlad – to zažívají ve vězení nákladového prostoru kamionu nebo lodě, ze kterého není úniku. Dnešní akce v tramvajích má na tyto strašlivé podmínky upozornit. V Německu nebo Nizozemsku už jsou transporty mimo EU zakázané a my bychom si z těchto zemí měli vzít příklad,“ vysvětluje happening nazvaný Peklo jménem transporty vedoucí kampaně Lepší zákony pro zvířata Pavel Buršík ze spolku OBRAZ.

Kromě jízd tramvajemi měl spolek na Václavském náměstí i informační stánek, kolem kterého stáli další Obránci zvířat ve zvířecích maskách a v rukou drželi notebooky. Na displejích běželo video s reálnými záběry transportů. Veřejnost se tak mohla seznámit s podmínkami, v nichž musí zvířata strávit i několik dní. Po zhlédnutí záběrů přišla řada lidí na stánek přidat svůj podpis pro Lepší zákony pro zvířata nebo podpořit kampaň finančně.

„Akce Obránců zvířat se mi líbila. Velice ji podporuji. Myslím si, že je to užitečné a že to dokáže dost zvířatům pomoct,“ komentuje akci jedna z návštěvnic stánku.

Aktivitu Obránců zvířat podpořily i známé osobnosti. Přímo na místě byla výživová poradkyně a autorka knih Karolína Rathousová alias Dewii nebo fitness influencerka Anita Bittnerová alias Basically_anitte. Kampaň podpořili online také Václav Neužil, Kuba Ryba, Jana Plodková, Marta Jandová, Karolína Holubová, Martina Třešňáková, Miro Šmajda, Sandra Pogodová nebo Nikol Kalašová.

„Podporuju kampaň Lepší zákony pro zvířata, protože by podle mě neměla zvířata zbytečně trpět a při mezinárodních transportech živých zvířat trpí mnoha způsoby. Například tím, že jsou vystavena extrémním teplotám, mají nedostatečný přístup k vodě a potravě a také trpí zvýšeným rizikem nemocí. To se dle mého musí změnit,“ říká o svém zapojení do kampaně Dewii.

„Dneska jsme si vyzkoušeli, jak se zvířata při takových transportech cítí a příjemné to rozhodně nebylo. Přitom my jsme to museli vydržet jenom pár minut, zatímco zvířata v tom často žijí celé dlouhé dny,“ dodává autorka knih o ekologii.

Akce Peklo jménem transporty je součástí kampaně Lepší zákony pro zvířata, která si klade za cíl kromě zákazu transportů zvířat do zemí mimo Evropskou unii také omezit zábavní pyrotechniku, zastavit zabíjení jednodenních kohoutků ve vaječném průmyslu, rozšířit povinnost používat anestezii při bolestivých zákrocích jako jsou kastrace a dostat ochranu zvířat do Ústavy.

OBRAZ – Obránci zvířat je nezisková organizace, jejíž vizí je společnost vnímající zvířata jako živé bytosti s vlastními zájmy, nikoliv jako prostředky k lidskému užitku. Usiluje o změny, které jsou v podmínkách současného světa dosažitelné a pozitivně ovlivní co největší počet životů. Do svých kampaní zapojuje širokou veřejnost. Tímto přístupem dosáhla dvou výrazných legislativních úspěchů – zákazu kožešinových farem a klecových chovů slepic v ČR.

Odkaz na web kampaně Lepší zákony pro zvířata: www.lepsizakonyprozvirata.cz

Odkaz na fotogalerii z akce Peklo jménem transporty:

https://drive.google.com/drive/folders/1jYVFZ3Z_MOyzXew4bfWTYse_73RAQQJ_?usp=sharing

Odkaz na videogalerii z akce Peklo jménem transporty:

https://drive.google.com/drive/folders/1kR8_nSxuqAoXDYXJBiKygpyp7Mt_hqiN?usp=sharing

Odkaz na fotogalerii zvířat z transportů mimo EU od We Animals Media:

https://drive.google.com/drive/folders/1qTdrUmBxRBaTPTGZ_ZY4jRyejoSnajGR?usp=sharing

Odkaz na sestřihové video z transportů ke stažení a volné publikaci:

https://drive.google.com/drive/folders/1XQ19NUZLLi9TJR-IjVWa5mtHAtXf8TER?usp=sharing

Odkaz na sestřihové video z transportů na FB:

https://www.facebook.com/watch/?v=1013608329950972

Odkaz na sestřihové video z transportů na YT:

https://youtu.be/ZCP4s6o7uB0







Odkaz na exkluzivní záběry českých krav na hranicích Bulharska s Tureckem od Animal Welfare Foundation:

https://drive.google.com/drive/folders/1TkDxtdaSfOGsUAlXyJi6HV4VLLUvk21O?usp=sharing

Odkaz na již publikované záběry transportů mimo EU od Compassion in World Farming:

https://drive.google.com/drive/folders/1gIQ2AuUH1drlG37aTCbJWsMuujotamSg?usp=sharing







