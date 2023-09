Britsko-francouzské a polsko-ukrajinské přátelství

21. 9. 2023 / Boris Cvek

V době, kdy vidíme značné napětí mezi Polskem a Ukrajinou, dvěma zatím nejbližšími spojenci v obraně proti ruské agresi, napětí připomínající ozvuky tradičního, nenávistného nacionalismu východní Evropy, britský král přijíždí konečně na oficiální návštěvu Francie. Původně měla být Paříž cílem první zahraniční cesty Karla III., ale na jaře to nebylo možné, proto zavítal do Berlína. Pro mnohé české komentátory může být šokující, že král nezamířil přímo do Prahy nebo do Varšavy, protože v Česku vládne mýtus, že české nebo polské vztahy s Británií byly a jsou speciální a míří přímo proti Francii a Německu.

Zdá se však, že na stabilitu a spojenectví mocností západní Evropy lze spoléhat, že tyto státy, přes nehodu, kterou představoval brexit, a přes četné zdroje napětí, jsou spolu velmi blízce, kéž by neoddělitelně, srostlé.

Z hlediska mnoha Čechů jde o státy jistě zrádné, státy, které prosazují šílené novoty jako gay marriage, práva transsexuálů nebo green deal, zanedbaly zbrojení, propadají se do hrůzné propasti islámu, vítají utečence a nedá se v nich žít kvůli tzv. non-go zónám. Proti tomu je ve fantazii těchto Čechů východní Evropa učiněný ráj… až na to, že velká část populace právě z Česka a Polska utekla žít na západ Evropy, zatímco naopak to neplatí.

Klíčová otázka je, zda východní pohled na jiné národy, unáhlený, vášnivý, příkrý a odmítající pochopit úhel pohledu druhého národa, prostě pohled primitivní a patřící do jiného století, nepovede nakonec k tomu, že si tu mezi sebou, až vespolek propadneme orbánismu, vydloubeme oči. Orbán už žádá rušení Benešových dekretů a teskní po Uhrách před Trianonem.

Doufejme, že přestřelka mezi Polskem a Ukrajinou nebude znamenat celkový rozklad východní Evropy. Bohužel se zdá, že problém, o který jde, tedy umístění ukrajinské zemědělské produkce na unijní trhy, je vážný a objektivní. Měl by se ale jistě řešit jinak, než jak to právě předvádějí oba státy. Na straně Polska v tomto sporu výmluvně stojí proruské Maďarsko. Paradoxní je, že Ukrajiny se v tomto sporu zastává ten mnoha proukrajinskými Čechy tak nenáviděný a zrádný Brusel.

