Čínská mládež mění život ve městě za práci keramika

22. 9. 2023

Čínské "hlavní město porcelánu" Ťing-te-čen přitahuje davy mladých lidí, kteří jsou přitahováni do města řemeslníků, kde hledají únik z městských krysích závodů v keramických dílnách.

Malebné východní město, které je domovem nejznámějšího čínského porcelánu, zaznamenalo příliv mladých profesionálů, kteří se chtějí naučit dávnému umění, jež se zde vyučuje již více než tisíc let.

Pro mladé lidi v Číně jsou těžké časy, nezaměstnanost mladých lidí je rekordně vysoká, hospodářský růst pomalý a pro mnohé jsou příležitosti, kterým se těšila generace jejich rodičů, jednoduše nedosažitelné.

Ale v Ťing-te-čenu najdou něco jiného: Nízké nájemné, pomalejší tempo života a blízkost přírody ve městě s pouhými 1,6 miliony obyvatel, velmi malém podle čínských standardů.

Ze svého jednopokojového bytu v sedmém patře si Che Jün, osmadvacetiletá ilustrátorka, užívá panoramatický výhled na okolní zelené kopce za pouhých 500 juanů (68 dolarů) měsíčně.

Do Ťing-te-čenu přijela v červnu poté, co byla propuštěna, a našla místo, kde necítila "žádný tlak".

"Přišla jsem, protože na sociálních sítích všichni říkali, že je to skvělé místo pro fanoušky řemesla, jako jsem já, a že je tam vůně svobody," řekla.

"Když jsem přišla o práci, zůstala jsem doma a dostala jsem se do deprese. Ale jakmile jsem sem přijela, zjistila jsem, že je velmi snadné najít si přátele."

"Už není třeba ráno nastavovat budík," usmála se.

"Teď mám nulový tlak!"

"Hledání smyslu"

Typický den pro ni začíná uvolněnou snídaní, než zamíří do dílny, kde si vyrobí keramické svícny a náhrdelníky, které se pak vypálí v jedné z mnoha pecí ve městě.

"Na konci odpoledne jdeme do okolních vesnic a koupeme se v potocích, abychom si odpočinuli," řekla.

"Vložila jsem svou práci na Siao-chung-šu" – čínskou aplikaci podobnou Instagramu – "kde mě lidé kontaktují, aby nakoupili. Ale prodáváme hlavně na trhu," řekla.

Mezi trendy kavárnami, butiky a stánky nabízejí sklenice, misky, šálky, čajové konvice, talíře, náhrdelníky nebo náušnice.

Čchen Ťia, 24 let s obarvenými zrzavými vlasy, vyrábí feministické přívěsky ve tvaru hygienických vložek.

Absolventce studia hudby, která přijela v červnu, se její první zaměstnání jako učitelky klavíru a v prodejně mléčného čaje a kavárny nelíbilo.

"Hledám smysl svého života," řekla.

"Mnoho mladých lidí dnes již nechce chodit do práce v pevně stanovenou dobu."

Transformační hospodářský vzestup Číny byl postaven na zádech rostoucí střední třídy, které bylo slíbeno, že se bude moci těšit z ozdob prosperity a dát svým dětem lepší život, pokud budou dostatečně tvrdě pracovat.

Mileniálové a generace Z však čelí zcela odlišným vyhlídkám: Nezaměstnanost mladých dosáhla rekordní úrovně, podle oficiálních údajů přesahuje 20 %, a platy jsou nízké.

Právě v tomto kontextu vzkvétá kontrakultura "tangpingu".

Doslovně to znamená "ležet naplocho"; začalo to představovat obecné odmítnutí očekávání společnosti, vzdání se skvělé kariéry a peněz, aby se lidé soustředili na jednoduchý život a potěšení.

A Ťing-te-čen se stal útočištěm pro ty, kteří hledají právě to.

V hrnčířské škole Ta-šu pracuje asi 20 studentů s hlínou na svých hrnčířských kruzích nebo si povídají, zatímco popíjejí ledové latté. Školení stojí 4 500 juanů měsíčně (617 dolarů), což je velmi přijatelná cena.

"Mnoho mladých lidí nemůže najít práci," vysvětluje devětatřicetiletá režisérka, která si říká Anna.

"Přicházejí sem, aby snížili svou úzkost."

"Keramika je velmi dostupná. Za dva týdny mohou vyrobit jednoduchá díla a prodávat je na trzích."

"Nový život"

Jeden z nich, Kuo I-jang, 27, v březnu rezignoval na dobře placenou práci počítačového programátora.

Poté, co roky pracoval přesčas, řekl, že si chce "oddechnout".

"Ve velkých městech... Prostě pracujete. Nemáte svůj vlastní život," řekl a dodal, že "už nikdy" nechce vidět sám sebe pracovat tímto způsobem.

"Touha po jiném způsobu života" je také to, co motivovalo Siao Fej, 27, bývalou interiérovou designérku, která rezignovala a přišla do města v červnu.

"Neměla jsem čas pro sebe," řekla. "Přišla jsem domů unavená a nechtěla jsem mluvit s ostatními."

"Cítím se šťastnější, svobodnější a setkávám se s lidmi, kteří mají stejné ideály."

Podle čínských médií žilo v roce 2022 v Ťing-te-čenu 30 000 mladých obyvatel města.

Málokdo zůstane dlouhodobě, ale Siao už ví, že se nechce vrátit.

"Poté, co jsem ochutnala tento nový život, se vůbec nechci vrátit ke kancelářské práci."

