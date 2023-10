Jak férově se všichni uskromňujeme za zdravý rozpočet

5. 10. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Republika je zadlužená, potřebuje šetřit. Nejsou peníze na výdaje ve školství, zdravotnictví, sociální péči. Průmysl volá po investicích ve výši bilionů korun do modernizace české ekonomiky. Obsluha státního dluhu má příští rok dosáhnout sto miliard korun. Premiér a vláda veřejnost stále ujišťují, že opatření na ozdravění státního rozpočtu jsou férová a dotknou se všech. Všichni budou tratit. Samozřejmě pro chudého člověka tratit ještě z toho mála, co má, může taky znamenat smrt hlady. Musí platit za drahé energie, drahé jídlo. Když vezmete bohatým třeba i polovinu toho, co mají, budou mít stále luxusní život. Když vezmete polovinu toho, co má, chudému, můžete ho zabít.

Ale pojďme se podívat na to, jak si všichni utahujeme opasky, jak všichni tratíme, abychom nesli společně – jak jinak než společně! – tíži ozdravování státního rozpočtu. Podle Forbesu nejbohatší Češi nezchudli ani náznakem. Jejich majetek v součtu vzrost za poslední rok o 400 miliard korun. Jeden z nich, majitel Hnutí Ano Babiš, si polepšil o 62 miliard. Když vláda zvedala korporátní daně, reagoval tím, že jakmile se zase stane premiérem, daně vrátí zpět. A volí ho bývalí levicoví voliči. Ti asi zchudli opravdu, jenže podporují miliardáře, který se nechce dělit.





Takzvaný strukturální deficit státního rozpočtu dosahuje výše asi 200 miliard. Kvůli němu je všechen ten humbuk ohledně šetření, škrtání, utahování opasků. Co by se stalo těm boháčům, kdyby polovina jejich posledních zisků nad to, co měli před rokem, tedy právě těch 200 miliard, šla do státního rozpočtu? Rozhodně by nezchudli, pořád by jejich majetky během krizové doby vzrostly o dalších 200 miliard. Kdyby platilo, že mají zchudnout jako běžní lidé, pak bychom měli k dispozici do rozpočtu třeba i tisíc miliard korun.





Jak je to tedy s tím, že máme zchudnout všichni? Chudí ano, bohatí ne? Co vlastně znamenají

všechna ta velká slova o demokracii, právu, férovosti, hodnotách, když realita se nám takhle

hnusně vysmívá do tváře? Co si o tom mají lidé myslet? Takhle budujeme a kultivujeme

demokracii? Tomuhle říkáme vláda demokratů?





zde. Článek na iRozhlasu

0