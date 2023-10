O podvodech ohledně vakcín proti COVIDu

6. 10. 2023

Rozhlas BBC vysílá pravidelně pořad More or Less, neboli česky Víceméně, v němž matematikové a statistikové ověřují či uvádějí na pravou míru různé číselné nebo statistické výroky politiků nebo jiných veřených osobností.



Tento týden se pořad More or Less zabýval mj. videem jakéhosi dr. Johna Campbella, který tvrdil, že úmrtnost u osob očkovaných na COVID byla letos daleko vyšší než u osob neočkovaných na COVID. Videa Johna Campbella na YouTube mají až 700 milionů zhlédnutí. Takový člověk podstatnou měrou vydělává na lžích.



Tak jak to je s jeho tvrzeními? Pořad More or Less:



YouTube je plný tvrzení o nebezpečnosti vakcín. Podíváme se na jedno, které je tak překvapivě chybné, že chybu můžete vidět už od roku 1850.





V pondělí byla udělena Nobelova cena za medicínu Catalině Carico a Drew Weissmanovi za jejich práci, která vedla k vývoji účinných MRNA vakcín proti COVIDu-19. Jak to shrnul jeden z členů Nobelova týmu, zachránili miliony životů, zabránili závažnému onemocnění COVID-19, snížili celkovou zátěž nemocí a umožnili společnostem znovu se otevřít. V zákoutích internetu se však objevují různé názory na dostupné vakcíny proti COVIDu. Věrní posluchači se ozvali. Tady je jeden z nich:







"Jsem zvyklý sledovat doktora Johna Campbella. A zejména během pandemie, kdy se vždycky zdál být rozumným vědcem a zveřejňoval videa ze skromného příbytku v Carlisle, vyprodukoval jedno, které naznačovalo, že celkové statistiky ukazují, že u všech věkových skupin bylo více nadměrných úmrtí u očkovaných než u neočkovaných osob. Nejsem natolik dobrý matematik, abych uměl vysledovat, jak to jím citované údaje dokazují, ale zajímalo by mě, zda by váš pořad mohl pomoci to vysvětlit."





Na pomoc s tímto příběhem nám přichází náš editor Richard Vardon. Dobrý den, Richarde.





Ahoj, Time.





Povězte nám tedy o tomto rozumném vědci, doktoru Johnu Campbellovi.





Nejdřív popořadě, není to vědec a není to lékař. Má vzdělání v oblasti ošetřovatelství a vzdělávání. Doktorát získal za práci na vývoji metod výuky prostřednictvím digitálních médií, jako jsou například online videa, která natáčel více než deset let na ošetřovatelská témata, přičemž některá měla desítky tisíc zhlédnutí, pak udeřil COVID a on se dostal z 8000 zhlédnutí videa o tělesných dutinách na více než 1 000 000 zhlédnutí svého prvního videa o koronaviru. A od té doby urazil pořádný kus cesty od zdravotnických videí o tom, jak si mýt ruce, až po videa vyjadřující to, co by se dalo považovat za okrajovější lékařské názory. Nyní má na YouTube téměř 700 milionů zhlédnutí a dostává se do zpráv britské pravicové televize GB a dokonce i na kanál YouTube Russella Branda, i když to bylo ještě před nedávným obviněním Russella Branda ze znásilnění.





Dobře, už to chápu. Má velmi úspěšný a předpokládám, že i velmi výnosný kanál na YouTube. Nyní se náš posluchač zmínil o konkrétním videu, které naznačuje, že v Anglii došlo k mnohem většímu počtu úmrtí, než byste čekali, u lidí očkovaných proti COVIDu. Což by, mírně řečeno, bylo znepokojivé, kdyby to byla pravda.





Ano. Přehrajme si část toho videa. Tohle je úvod.





John Campbell: "Vítám vás na dnešní přednášce v úterý 22. září. Už dlouho jsme chtěli údaje, které porovnávají úmrtnost u očkovaných osob vakcínami proti COVIDu proti neočkovaným osobám. Jaký je v tom rozdíl? Dnes budu prezentovat údaje, které zřejmě ukazují, že celková úmrtnost je vyšší u těch, kteří jsou očkováni, což je samozřejmě opak toho, co bychom očekávali. Očekávali bychom, že vakcína bude chránit, ale z těchto údajů se ve skutečnosti ukazuje, že celková úmrtnost je vyšší u očkovaných a nižší u neočkovaných, a my se budeme snažit přijít na to, co se zde děje. Nyní. Je jasné, že to nemohou být vakcíny, které způsobují škody, protože víme, že nám naše vlády řekly, že vakcíny jsou bezpečné a účinné."





Je to sarkasmus?





"Jedná se o červen 2022 až květen 2023. A máme tu úmrtí ze všech příčin v Anglii. Takže v Anglii

zemřelo 490 000 lidí. Ale kdyby nikdo nebyl očkován, pak by to bylo 334 000 úmrtí. Takže úmrtnost u neočkovaných je brána jako normální, a pak porovnáváme úmrtí u očkovaných a celou populaci. Je to opravdu docela chytrý způsob, jak se na to podívat, ten rozdíl úmrtí mezi červnem 2022 a květnem 2023 je 155 803 lidí, a to je obrovský rozdíl. A nezapomeňte, že je to založeno na myšlence, že bereme úmrtnost u neočkovaných a porovnáváme ji s úmrtností u očkovaných. Co by to mohlo způsobovat, vzhledem k tomu, že to nemohou být vakcíny. Děje se tu něco podivného a opravdu to vláda musí urychleně vyřešit. To je tedy celkový údaj. Zemřelo o 155 000 lidí více, než bychom očekávali na základě údajů získaných od neočkované části populace."





Počkejte, John Campbell tvrdí, že kdyby se nikdo nenechal očkovat proti COVIDu, zemřelo by v Anglii pouze 334 000 lidí. V roce probíhajícím do letošního května ale ve skutečnosti zemřelo 490 000 lidí.





Ano, to je to tvrzení. John Campbell žádá od vědců a od vlády, aby v této věci jednali





John Campbell: "Nyní navrhuji toto. Důkladné odborné posouzení tohoto jedinečně podrobného souboru dat z Velké Británie akademiky z celého světa, otevřené publikování vytvořených dokumentů a spravedlivý recenzní proces. Chci tam, aby všechny lékařské časopisy byly připraveny publikovat tento druh dat v současné době. Jednoduše řečeno publikovány nejsou."





John Campbell chce, abychom jednali, jak říkáš, Richarde. Proto jsme ho vzali za slovo. Zorganizovali jsme peer review. Požádali jsme přátele našeho pořadu, aby se podívali na analýzu, kterou předložil ve svém videu. Lidé jako statistici David Spiegelhalter a Kevin McConway a pojistná matematička Adele Groyerová. ale člověk, který pro nás v této věci udělal nejvíce práce, je Stuart McDonald, který je pojistným matematikem ve společnosti LCP Partners. Číslo, které teď nemohu dostat z hlavy. poté, co jsem viděl video Johna Campbella, je 334 000 úmrtí. Tak mi vysvětlete, co toto číslo představuje?





Podle Johna Campbella a blogu, z něhož cituje, je oněch 334 000 celkový počet úmrtí ze všech příčin, který bychom v Anglii zaznamenali za období jednoho roku, kdyby nikdo nebyl očkován.





John Campbell argumentuje, že kdyby se nikdo nenechal očkovat proti COVIDu, měli bychom v Anglii 334 000 úmrtí. Ve skutečnosti jsme měli 490 000 úmrtí. Takže přirozenou věcí je vrátit se zpět před pandemii, co se dělo před pandemií? Kolik lidí zemřelo v těch letech před pandemií?





No, v pěti letech předcházejících pandemii 2015 až 2019 jsme zaznamenali v průměru v Anglii 497 000 úmrtí ročně. Pokud bychom vzali trochu delší časový rámec a vrátili se zpět za posledních 25 let, nejnižší roční počet úmrtí, který jsme zaznamenali v Anglii, byl 453 000 osob.





Nebyl tedy žádný rok za posledních 25 let, ve kterém by v Anglii zemřelo méně než 450 000 lidí.





To je přesně tak. A můžeme to prodloužit zpětně. Za posledních 150 let nebyl rok, kdy by zemřelo méně než 400 000 lidí.





Dobře, takže to vyvolává otazník, jak je to proboha s tím tvrzením, že by zemřelo 334 000 lidí, kdyby se nikdo nenechal očkovat, vzhledem k tomu, že takový počet úmrtí jsme v Anglii nezaznamenali za celé 20. ani 21. století?





Ano, je to skutečně velmi silný signál.





To je velmi zdvořilý způsob, jak říci, že je to špatně. Myslím tím, že to nemůže být správné. Celá analýza, o kterou se John Campbell opírá, se v podstatě točí kolem tohoto čísla? Nebo je možné, že má pravdu, i když je to číslo chybné?





V použité analýze je zásadní chyba, která se promítá do použitých měr úmrtnosti a nakonec se promítá i do tohoto čísla. Takže ne, problémy jsou všude. Místo toho, aby se použila známá populace, použila se jiná populace, která je příliš velká. Zahrnuje osoby, které jsou registrovány více než jednou u různých praktických lékařů, osoby, které opustily zemi, a samozřejmě se vztahuje na celou populaci, a ne pouze na ty, kteří byli zahrnuti do propojeného souboru údajů používaného Úřadem národní statistiky.





V podstatě tedy použili nevhodnou míru úmrtnosti k výpočtu počtu lidí, kteří by zemřeli, kdyby všichni nebyli očkováni. Vzali podmnožinu všech zemřelých a vydělili ji nesprávným odhadem populace, což má za následek, že odhad pro neočkovanou populaci je v podstatě dvakrát větší, než by měl být, a proto je odhadovaná úmrtnost poloviční, než by měla být.





Stuart MacDonald, byl jen jednou ze součástí naší peer review. Všichni naši odborníci se shodli na tom, že údaj 334 000 úmrtí je prostě špatný. A klíčovou věcí, jak uvedl profesor sir David Spiegelhalter, jsou údaje státního britského statistického úřadu ONS, které jasně ukazují, že neočkovaní mají vyšší úmrtnost na všechny příčiny upravenou podle věku než očkovaní.





Richarde, ještě jedna otázka pro vás. Přednesl jsi naši kritiku Johnu Campbellovi?





Ano, v pondělí jsem s ním krátce mluvil, abych mu řekl, že připravujeme blok o jeho videu, a on mi zdůraznil, že on není statistik a že původní analýzu neprovedl on. Video stáhl. Poslali jsme mu e-mailem několik otázek, ale zatím jsme nedostali žádnou odpověď.





Děkuji ti, Richarde, a děkuji všem našim recenzentům. Děkujeme také Finance Uncovered, kteří nám pomohli s některými podklady pro tento článek.





Zdroj v angličtině (audio) ZDE



