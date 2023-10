Twitter nyní odstraňuje titulky z odkazů na zprávy, aby "zlepšil jejich vzhled"

5. 10. 2023

Twitter přestal zobrazovat titulky odkazů zveřejněných na webu poté, co majitel webu Elon Musk prohlásil, že to prý "zlepší vzhled příspěvků".



Odkazy zveřejněné na Twitteru se nyní zobrazují jako obrázek obsažený v článku a také text v levém rohu obrázku s poznámkou o doméně odkazu. Pokud chtějí uživatelé stránku navštívit, musí na obrázek kliknout, ale zobrazí se jen mírně odlišně od toho, jak se zobrazují obrázky nahrané na web.



Změna byla provedena ve středu pro uživatele iOS a počítačů. Nový vzhled se podle všeho netýká reklamních odkazů.

Na odstranění nadpisů se pracovalo od srpna. Po zprávě časopisu Forbes o plánované změně Musk napsal na Twitteru: "Toto pochází přímo ode mě. Výrazně to zlepší estetiku."



Od Muskova nástupu do funkce téměř před rokem se Twitter stává pro zpravodajské organizace stále nepřátelštějším. Platforma sice nikdy nebyla hlavním zdrojem návštěvnosti mnoha zpravodajských webů, ale většina mediálních organizací a reportérů ji využívá při sdílení a shromažďování zpráv, ale podle zpráv se návštěvnost Twitteru od jeho převzetí snížila. V posledních měsících se od používání této stránky stáhly například NPR a Australian Broadcasting Corporation (ABC).



ABC obvinila toxické interakce na Muskově Twitteru a lepší zapojení na jiných platformách. Musk v reakci na to obvinil ABC z cenzury.



V srpnu se zdálo, že Twitter nakrátko zavedl pětisekundové zpoždění při načítání odkazů na zpravodajské weby a konkurenty Twitteru včetně Reuters, New York Times, Instagramu a Blue Sky.



Musk tento týden na Twitteru napsal, že "už téměř nečte establishemntová média", a uvedl, že algoritmus Twitteru je optimalizován, aby lidé zůstali na webu co nejdéle.



"Nejlepší je na této platformě zveřejňovat obsah v dlouhé formě," uvedl.



Deník Financial Times minulý týden informoval, že generální ředitelka X Linda Yaccarino se má setkat s bankami, které loni financovaly Muskovu koupi Twitteru za 13 miliard dolarů, aby jim vysvětlila plán na oživení společnosti poté, co od jeho služby utekli inzerenti.



Minulý měsíc Musk pohrozil, že zažaluje Ligu proti hanobení kvůli ušlým příjmům, a uvedl, že inzerenti jsou pod tlakem této americké organizace pro občanská práva, která se podle něj snažila zavřít jeho společnost tím, že ji a mě "falešně obvinila z antisemitismu".









