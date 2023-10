Bývalý dlouholetý ředitel HRW odsoudil jednostrannou americkou podporu Izraele

Nezapomeňte, násilí Palestinců je "nevyprovokované". Denní vraždění dětí a sedmdesát le okupace, zbavování příbytků, vyhánění a apartheidu, to nejsou žádné provokace. Prostě jde o to, že tihle hnědí lidé mají násilnou kulturu.

- Pohřeb desetiletého chlapce zabitého Izraelci. Včera.



Remember, the Palestinian violence is 'unprovoked'. Daily murders of children, and 70 years of occupation, dispossession, expulsion and apartheid are no provocation. It's just that they have a violent culture, these brown people. https://t.co/rELdYaabb1

Israel retaliates after Hamas attack: Palestinian Health Ministry says at least 198 have been killed and 1,610 wounded https://t.co/vvKANXtv0C

BREAKING: 198 Palestinians have died following retaliatory Israeli air strikes in the Gaza Strip - health officials there have said https://t.co/PAiZ4D1jU3 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/eV09jL7TL5

Kenneth Roth: Není správné používat termín "terorismus" ve válce, když jej Bílý dům vždy používá pouze pro jednu stranu. Lepší by bylo Hamásu i izraelské vládě připomenout, že podle humanitárního práva je válečným zločinem útočit na civilisty nebo na ně bez rozdílu střílet.

Níže uvedené prohlášení Červeného kříže odvádí lepší práci než Bílý dům tím, že uplatňuje mezinárodní humanitární právo na všechny strany, než aby používalo pojem jako "terorismus", který Bílý dům uplatňuje pouze na Hamás a izraelskou armádu nechává bez zábran, píše Kenneth Roth donedávna dlouholetý ředitel lidskoprávní organizace Human Rights Watch, nyní univerzitní profesor v Princetonu:



This Red Cross statement does a better job than the White House by applying international humanitarian law to all sides rather than using a concept like "terrorism" that the White House applies only to Hamas and leaves the Israeli military unrestrained. https://t.co/mk8cAgGMdp pic.twitter.com/h3OBPlmVRN