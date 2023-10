Británie: Labouristé zaznamenali dramatické volební vítězství v doplňovacích volbách ve Skotsku

6. 10. 2023

Ve čtvrtek zaznamenala britská Labouristická strana dramatické vítězství (posílení volební podpory o 20 procent!) při doplňovacích volbách ve volebním okrsku Rutherglen a Hamilton West. Zvítězila nad skotskými nacionalisty. Původní poslankyně za skotské nacionalisty v tomto volebním okrsku byla ze strany a z parlamentu vyloučena, protože porušila covidový lockdown. Ve volebním okrsku Rutherglen a Hamilton West se v posledních letech střídali poslanci labouristů a skotských nacionalistů, avšak po nedávných nevyjasněných problémech s možnou korupcí ve financování skotských nacionalistů jsou Starmerovi labouristé vysoce vpředu a naznačuje to, že drtivou většinou zvítězí i v příštích britských všeobecných volbách.



Skotský labourista Michael Shanks zvítězil v doplňovacích volbách v Rutherglenu a Hamiltonu West a drtivě tak porazil SNP, což vedení labopuristů označilo za "seismickou událost" a jasný důkaz toho, že Skotsko by mohlo být hlasvním faktorem při sestavování labouristické vlády ve Westminsteru v nadcházejících parlamentních volbách.



Výsledek předčil očekávání skotských labouristů a Shanks porazil svou nejbližší soupeřku, Katy Loudonovou z SNP, poměrem 17 845 hlasů ku 8 399 hlasům, což představuje většinu 9 446 hlasů a ohromný náskok více než 20 %.





Výsledek znamenal "seismickou noc ve Skotsku" a dokázal, že "skotská politika se zásadně změnila", uvedl předseda skotských labouristů Anas Sarwar. Voliči vyslali "velmi jasný vzkaz, že už mají dost dvou unavených, neúspěšných a nekompetentních vlád", dodal.



Sarwar uvedl, že jde o "jasný signál, že Skotsko povede k nastolení labouristické vlády", poté co analytici naznačili, že podobný výkyv v parlamentních volbách by mohl vést k tomu, že skotští labouristé získají více než 40 křesel v celém Skotsku.



V pátečním ranním projevu v pořadu BBC Breakfast Sarwar uvedl, že skotští labouristé "usilují o výrazný zisk" v příštích parlamentních volbách. Řekl: "Sarwar je přesvědčen, že se mu podařilo dosáhnout velkých cílů: "Je mi zcela jasné, že Skotsko povede cestu k vytvoření vlády labouristů v celém Spojeném království.



První doplňovací volby ve Skotsku byly zároveň první velkou volební zkouškou Humzy Yousafa od doby, kdy se na jaře stal předsedou SNP a zároveň skotským prvním ministrem.



V reakci na "zklamání" z výsledku prohlásil, že strana bude "přemýšlet o tom, co musíme udělat, abychom znovu získali důvěru obyvatel Rutherglenu a Hamiltonu West".





Yousaf dodal, že "okolnosti těchto doplňovacích voleb pro nás byly vždy velmi obtížné" - klání bylo vyvoláno poté, co voliči hlasovali pro odvolání bývalé poslankyně za SNP Margaret Ferrierové, která porušoila lockdownové předpisy za covidové pandemie.





Sarwar předpověděl, že výsledek "vyvolá v SNP šok". Nacionalisté se během kampaně snažili motivovat své aktivisty, přičemž strana se stále vzpamatovávala z rozporuplného souboje o vedení po rezignaci Nicoly Sturgeonové a po dočasném zatčení vysokých představitelů této strany v rámci probíhajícího policejního vyšetřování možné korupce.





Průzkumy naznačují, že dominance SNP se snižuje, protože strana se potýká s otázkami transparentnosti a řízení spojenými s policejním vyšetřováním jejího finančního hospodaření, z čehož těží labouristé.





Částečně také obvinil absolutní propad podpory toryů, která podle něj "přešla přímo k labouristům".Volební účast ve čtvrtek byla však jen 37,19 % ve srovnání s 66,5 % při posledních parlamentních volbách v roce 2019 v křesle na jihovýchodě Glasgow, které se od roku 2010 čtyřikrát měnilo mezi SNP a labouristy.Vítězství poskytuje Starmerovi významnou podporu několik dní předtím, než se strana sejde na výročním sjezdui v Liverpoolu. Vysoce postavení představitelé jsou přesvědčeni, že oživení úspěchů ve Skotsku může vyslat signál pro celou Velkou Británii o volitelnosti strany před příštími parlamentními volbami.Během kampaně Shanks, učitel moderních studií na místní střední škole, řekl, že lidé zoufale touží po "novém začátku" po letech nejistoty s Ferrierovou, která zasedla jako nezávislá poté, co byla vyloučena z SNP. Byla usvědčena z porušení pravidel cestování během lockdownu a později na 30 dní vyloučena z Dolní sněmovny.Oba kandidáti zaměřili svou kampaň na krizi životních nákladů, přičemž Shanks kritizoval vládu SNP v Holyroodu za výsledky v oblasti veřejných služeb a Loudon obvinil britské labouristy z "tajné dohody" s toryovskou politikou, jako je například neposkytování sociálních přídavků na dvě děti.