Recenze: Film 20 dní v Mariupolu - drásavé svědectví o brutálním obléhání města

5. 10. 2023

čas čtení 2 minuty

Filmař Mstyslav Černov riskoval vše, aby zdokumentoval ruský útok a obklíčené město Mariupol a v tomto zásadním dokumentu zaznamenal nepředstavitelné hrůzy, píše Peter Bradshaw.





V tomto dokumentu očitého svědka o útoku Vladimira Putina na jihoukrajinské přístavní město Mariupol je skutečná hrůza; mnoho okamžiků jsem strávil s hlavou v dlaních, píše recenzent. Brutální obléhání trvalo od února do května 2022; terčem útoku byla civilní centra a více než 20 000 lidí bylo zabito. Novinář a filmař ukrajinské pobočky agentury Associated Press Mstyslav Černov tam byl 20 dní a natočil videoreportáže, které pomohly vyburcovat západní veřejné mínění, zejména děsivé záběry masových hrobů. Tento film je však nezkrácenou verzí: skutečnou noční můrou, skutečnou explicitní obscénností, kterou by žádný televizní manažer nezařadil do večerních zpráv.







Černov ukazuje mrtvá těla mužů, žen, dětí a kojenců. Ale snad ještě hrůzněji nám v nepředstavitelných záběrech zblízka ukazuje zdrcující úzkost těch, kteří zůstali naživu a vzlykají nad roztříštěnými těly svých blízkých. To se opravdu nedá vydržet.