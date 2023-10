Muska vyšetřuje americký regulační úřad pro podnikatelské záležitosti za opakované porušení zákona

6. 10. 2023

Komise pro cenné papíry a burzy vyšetřuje, zda Musk v roce 2022 porušil federální zákon, když koupil akcie platformy Twitter





Vyšetřování se týká toho, zda Musk v roce 2022 porušil federální zákony o cenných papírech, když koupil akcie Twitteru, a také se týká jeho prohlášení a podání pro Komisi pro cenné papíry, která o této transakci učinil.



V březnu 2022 Musk koupil 9,2% podíl ve společnosti Twitter a stal se jejím majoritním akcionářem. Koupě byla zveřejněna v hlášení pro Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) až následující měsíc. Akcionáři Twitteru krátce poté podali kvůli pozdnímu podání žaloby, jejich žaloba však byla zamítnuta. Tváří v tvář soudu, který ho chtěl přimět k dokončení transakce, Musk koupil zbývající akcie Twitteru v hodnotě 44 miliard dolarů a v říjnu 2022 společnost převzal.



Vyšetřování SEC bylo zveřejněno ve čtvrtek, kdy americká agentura podala žalobu, aby Muska přiměla k výpovědi, s čímž dříve souhlasil a pak to odmítl.



SEC uvedla, že Muska předvolala v květnu 2023 a požadovala po něm, aby poskytl svědectví v kanceláři agentury v San Francisku, a že Musk minulý měsíc souhlasil s tím, že se dostaví.



Dva dny předtím, než měl Musk vypovídat, však vznesl "několik falešných námitek" a sdělil SEC, že se nedostaví, uvedla SEC. Musk také odmítl návrhy SEC, aby se výpověď uskutečnila v Texasu, kde má legální bydliště, v říjnu nebo listopadu.



Mezi jeho námitkami bylo, že se ho SEC snaží "obtěžovat" a že jeho právní zástupce potřebuje čas na přezkoumání potenciálně relevantního materiálu obsaženého v Muskově životopisu zveřejněném minulý měsíc, uvedla SEC.



Několik dní po odhalení jeho podílu v Twitteru Musk přijal a poté odmítl místo v představenstvu Twitteru, což by mu znemožnilo získat další akcie. Poté, co koncem dubna oznámil plány na koupi společnosti, snažil se z dohody vyvázat a tvrdil, že Twitter nezveřejňuje plný rozsah aktivit botů na své platformě.





SEC ve svém prohlášení uvedla, že usiluje o "Muskovu výpověď, aby získala informace, které SEC ještě nemá k dispozici a které jsou relevantní pro její legitimní a zákonné vyšetřování".







Čtvrteční podání vystupňuje dlouhodobý spor mezi Muskem a SEC, který se datuje od Muskova tweetu z roku 2018, že plánuje převést firmu Tesla na soukromou společnost a má zajištěno financování.





Komise pro cenné papíry a burzy mu udělila pokutu 20 milionů dolarů za klamání investorů a donutila ho odstoupit z funkce předsedy představenstva společnosti. Od té doby Musk opakovaně očerňuje Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC), která v průběhu let zahájila proti Muskovi několik vyšetřování.

