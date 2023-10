Lichva, léky, kulichy a COVID

6. 10. 2023 / Petr Haraším

Nežereme se… Co by tak asi měli mít společného, Blažek, Válek, Jurečka, Hladík, Rakušan, Stanjura, potažmo poslední Blanický rytíř (bez koně, zbroje a svědomí) premiér všeho lidu Fiala, a mají, ale mají rozhodně nemít, a nemají, ale mít rozhodně musí? Kdybychom žili v normálních politických časech, nikoli v zajímavých časech, tak by okamžitě všichni uvedení rázem letěli vstříc dlažbě umazané od exkrementů stranických prasáren. Ale jelikož se po dlouhé době vrátila k nám přeci ztracená profesionalita a slušnost ve formě nulové změny z populistické neoliberální pravice na pravici radikálně konzervativní, tak musí premiér a ministerští kmotři dál konat politickou „zlodpovědnost“.



Každý z nich má na politickém hrbu nejeden černý puntík a nemá morální mandát být účasten vlády nad zemí. Bohužel, dle české dlouholeté tradice se ocenění a tresty vládě za vládní poklesky a protiobčanský zlý čin dávají až u dalších voleb, a tudíž si vládní strany dál dělají politiku vlastního podělaného písečku.

V našem případě to znamená, že neoliberální praktiky, které nás do tohoto nelichotivého stavu dostaly, budou v rámci pomoci majitelům politických stran ještě zrychleny a zostřeny.

A pokud urychleně nenajdeme někde hodně zalezlou odvahu, zapomenutou hrdost a odvážný čin, zbude po vládách pravice tedy od roku 2017 až po nevím kdy, jen zchudlé občanstvo a nesplatitelné dluhy.

Ono typicky české tučňákovské: „usmívat se a mávat“, tentokráte nepomůže nikomu. Posledně jsme čekali na změnu a dočkali se, teď čekáme na ránu z milosti, a dočkáme se.

Třebas tady Válek!

Nástupem Válka na post ministra zdravotnictví bylo vše odpuštěno podivným hvězdným předchůdcům ve funkci. Takového odborníka jsme na této důležité pozici ještě neměli, a to tam byli už různí kabrňáci a jiní paňáci. Nejprve smázl COVID na první dobrou a na druhou dobrou smázl i hygienické stanice. Ale prý to na funkci nebude mít vliv.

Česká republika si může výrazně oddechnout, nebo od plic odplivnout, poněvadž COVID začal 2020 a nikoli až 2022. Nechci ani domýšlet pandemonium hrůz, kdyby dobu COVIDovou řídili slabý premiér Fiala a neschopný Válek.

Penicilín

Vyzbrojen totální výhrou nad COVIDem a nad hygienou dal se Válek do boje s léky. Penicilin a další antibiotika jsou beztak dosti škodlivá, jak dokládají rozličná bádání a hloubání, a tak krajině české naordinoval mistr paprsků penicilinovou dietu a antibiotickou kázeň. I další léky jsou přežitek a vůbec, holoto, musíme šetřit.

Premiér Petr byl sice poněkud neklidný, jelikož léky pod jeho osvícenou vládou již téměř rok zásadně absentují. Válek neoliberálně zasalutoval a krizi nadobro skoro vyřešil ihned do jara, léta, podzimu, zimy, jara. Veřejná pochvala od šéfky Pekarové Adamové celou lékovou taškařici korunovala krásným nadutým bobkem mazácké pochvaly.

Nemáme, postavíme, prodáme, nemáme, postavíme, prodáme, nemáme…

Klán Jan komunistický pán napsal o historii pečení penicilinu na našem území. Ano, bez diskusí jsme v tomto oboru byli onou fialovou světovou špicí, po které tak toužebně nynější premiér lační. Bohužel jsme taktéž byli a jsme na světové jedničce v prodeji českého bohatství za co nejnižší ceny kašlajíce na bezpečnost státu a občanů.

Po Sametu jsme výrobu léků zcela idiotsky zprivatizovali zvlášť odpudivým způsobem. Což pan Jan Klán také dodal. Co již nedodal, je fakt, že to byli dnešní kremelské onuce a oblíbenci všech komunistů a proruských vlastenců „KlausundZeman“.

Leč není nic ztraceno nadobro. Nestoudným lhaním zostuzený Válek nevěda, co třeba, narychlo slíbil před nastoupenou vládní jednotkou, že do roka a do dne vyzývá „novou penicilinku na stranický soud". A když nebude, no tak už jsme na ty jeho blamáže a fabulace prý zvyklí.

A proč výroba penicilinu do roka, roka a půl? Jednoduché, neboť dalším avizovaným čtyřem zásadním krokům k vyřešení lékové anorexie Válek vůbec nevěří, ač je šíří mediálním prostředím na všechny pravicové strany.

Připravovaná novela o léčivech dle lékáren situaci ještě víc zhorší, jak jinak než na úkor občanů, jak jinak pro zisk zřetězených lékáren známých oligarchických seskupení. A volný trh nelze omezovat, tudíž léky českých občanů opouštějí kotlinu českou, aby plnily kapsy zase a opět Oligopolu.

Ředitel lichvářem, lichvář ředitelem

Válek nemá rozjetý jen jeden průser. Jeden fakt nestačí, a tak se zrodil IKEM. Nejprve politická podpora od celé vlády řediteli lichváři, i když si o zhoubných počinech vedení šuškali na vládě i pod ní. Pak první odhalení o praktikách ředitele lichváře, ale vláda i ministr zarytě drží pozice.

Následuje zděšení po dalším odhalení a úprk premiéra do nejbližšího příkopu, avšak Válek je drsňák a linii hájí jako partyzán někde v nedostupných horách. Po dalších skandálních odhaleních nahradil Válek jednoho lumpa ředitele druhým podobným lumpem zástupcem. I tento odhalený vyděrač musel rázně z kola ven a na policii postrkem.

Výsledkem politiky ministra Válka, strany TOP09 a premiéra Fialy je stav, kdy nejprestižnější zdravotnické zařízení v zemi vede ministerská úřednice. A děje se snad něco? Nikoli, dle Válka si jmenovaná úřednice vede skvěle.

Hlášky jako lék?

Antibiotika jsou, jen těch zatracených lékáren je strašně moc. Léky jsou, ale ne v každé lékárně. Nikdo nezemřel, tak jaképak copak? Problém řešíme a myslím si, že velmi úspěšně.

Věčný Kulich, Válek a Motolka

Válek celý říčný chtěl tajně spojit Motol s Homolkou a vůbec se nežínýroval pochlubit. Veřejně tajné spiknutí techtlí a mechtlí paradoxně překazila kauza Lichvář ředitelem. Vše bylo na dobré cestě. Jeden Kulich nadšen, druhý Kulíšek také věděl, ovšem odpovědný ministr vše jako hrdina popřel, dokonce důrazně písemně. A bylo to jen o fous. Válek tedy nemá čas na léky, nemá čas si přečíst novelu zákoníku práce, ale má spoustu času na zákulisní praktiky mafiánského střihu.

To není zdaleka vše…

Není nutné se vůbec zmiňovat o vrcholné trapnosti kolem lékařských přesčasů, které poslanci schválili a teď zas schvalují, že navýšení bylo jen velký nedorozumění a „velké stupido omylo“. Taktéž je zbytečné zde zmiňovat kauzu vyhotovení důležité analýzy lékového trhu, která se táhne už někdy od února, aby si v srpnu Válek uvědomil, že zas na něco zapomněl, leč nezapomněl svést vlastní selhání na jiné ministerstvo. Ostatně podobně postupoval u akce dvojnásobný přesčas, kdy z vlastního selhání trapně obvinil dalšího neschopného ministra Mariana.

Za co?

Proč se bez jakéhokoli politického trestu výše uvedení ministři jeden vedle druhého, druhý vedle třetího a další vedle premiéra dopouštějí takto závažných chyb, za které musí trpět občané republiky bez toho, aby alespoň vyhozením z funkcí a dáním na pranýř byla naplněna minimální dávka spravedlnosti?

Možná má česká vláda nějaký mazaný plán, jak se za pomoci těchto podivných tvorů dostat záhadnou zkratkou na onu fialovou světovou jedničku.

Mnohem víc to ale vypadá, že volby už nejsou pro tuto vládu důležité, že jediným plánem je budoucí národní fronta, poté hurá nový totalitní únor a alou do hnízda středoevropských pravicových konzervativních vlasteneckých nacionálních populistů.

Kreml nemusí rozpoutávat nové války uprostřed Evropy, nemusí se snažit s dezinformacemi, my si tady zase vystačíme zcela sami a od Západu odpadneme jako nečistý nádor.





