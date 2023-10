Posuďte, jak odporná je politika Petra Fialy (o Babišovi nemluvě)

7. 10. 2023

Migrace není nelegální, pane Fialo. Podle Ženevských úmluv má každý právo překročit jakékoliv hranice a žádat o ochranu před válkou a pronásledováním.

Na dnešní neformální Evropské radě jsme jednali o migrační situaci na jihu Evropy.



Evropa zanedbává své povinnosti

Nesnesitelně krutý zásah proti nelegálním migrantům v Tunisku je obžalobou dohody, kterou EU uzavřela s diktátorským režimem



Film je srdcervoucí. Z reportáží Guardianu z Tuniska však vyplývá, že realita je ještě chmurnější a že Evropa je hlubokým spoluviníkem hrůzy, která se odehrává. Na filmovém festivalu v Benátkách se minulý měsíc dostalo širokého uznání fiktivnímu ztvárnění osudu afrických migrantů, kteří se snaží dostat do Evropy. Snímek Já, kapitán zachycuje cestu dvou senegalských teenagerů, kteří se na severu Afriky potýkají s násilím, vydíráním, zadržováním a nucenými pracemi v rukou zkorumpované policie a překupníků. Film získal Stříbrného lva a ovace ve stoje.Film je srdcervoucí. Z reportáží Guardianu z Tuniska však vyplývá, že realita je ještě chmurnější a že Evropa je hlubokým spoluviníkem hrůzy, která se odehrává.





V červenci Evropská unie podepsala dohodu, v níž tuniskému autoritářskému vůdci Kaisovi Saídovi slíbila značný šek výměnou za potlačení neregulérních migrantů, kteří se snaží dostat přes Středozemní moře do Itálie. Podle svědectví migrantů a nevládních organizací na místě je výsledkem brutální deportace, týrání a zastrašování migrantů ze subsaharské Afriky, píše list Guardian.



Našemu reportérovi bylo sděleno, že více než 4 000 lidí bylo zadrženo a poté vyvezeno do odlehlých pouštních oblastí na hranicích Tuniska s Libyí a Alžírskem. Některé z nich pohraničníci zbili a okradli o peníze. Předpokládá se, že desítky lidí zemřely žízní, když se pokoušely dostat zpět na pobřeží nebo jinam. Guardian hovořil s jedním kamerunským žadatelem o azyl, který se oddělil od své ženy a dítěte. Když se následně rozšířila fotografie matky a dcery ležících mrtvých tváří dolů v poušti, okamžitě je poznal. Podle dalších svědectví není takový pohled neobvyklý.



Tato nesnesitelná krutost vůči akutně zranitelným lidem by nás neměla překvapovat. V sousední Libyi, kde byla před šesti lety podepsána dohoda o spolupráci sponzorovaná EU, jsou zadržení migranti běžně vystaveni znásilňování, bití, vydírání a kolektivnímu vyhošťování. Saíd - který se v roce 2021 ujal represivní a diktátorské moci - používá zuřivou rétoriku, která podněcuje k rasistickému nepřátelství vůči černošským migrantům, jehož nevyhnutelným důsledkem jsou výbuchy násilí.



Přesto předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po boku italské ultrapravicové premiérky Giorgie Meloniové a odcházejícího nizozemského lídra Marka Rutteho považují za vhodné zaměstnat ho jako svého druhu strážce hranic. A na čtvrtečním evropském summitu v Granadě Rishi Sunak společně s Meloniovou takové dohody podpořili. Další na řadě může být partnerství s Egyptem.



Bezohledná spoluúčast na porušování lidských práv ve jménu bezpečných hranic je zradou hodnot, které Evropa zastává. Jak uvedla německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková: "Demokracie, lidská práva a spolupráce nás musí vést při naší spolupráci - což v dohodě s Tuniskem nebylo náležitě zohledněno."





Tohle by nikdy nemělo být potřeba říkat. Jak však zdůraznil summit v Granadě, hrozí, že problém migrace 21. století rozvrátí morální strukturu evropské politiky. Zákeřně a postupně začala v hlavním proudu převládat pevnostní mentalita způsobem, který by byl ještě před několika lety nemyslitelný.





Geopolitická nestabilita a konflikty, globální nerovnost a klimatická nouze znamenají, že masová migrace je fenoménem naší doby. To přináší velké problémy, dilemata - a pro stárnoucí kontinent, který potřebuje obnovit pracovní sílu, i příležitosti. Ale přístup "ať to stojí, co to stojí", záměrný pohled jinam, když zoufalí lidé umírají žízní v poušti, není řešením. Je to skandál.







Zdroj v angličtině ZDE

