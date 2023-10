Narozeniny Václava Havla

5. 10. 2023

čas čtení 1 minuta

Dnes ve čtvrtek 5. října by se Václav Havel býval dožil 87 let. Přátelé a disidenti vzpomínají na výše uvedené blahopřání, které vyšlo v říjnu 1989 v komunistickém deníku Rudé právo - i když tam byla jeho fotka, StB - která byla hloupá - nezaregistrovala, že polofiktivní verze Václava Havla v jeho jednoaktovkách má jméno Ferdinand Vaněk. Není jistě nutno připomínat, že Havel byl v komunistickém Československu absolutně zakázanou neosobou a kdyby o tomto inzerátu úřady věděly, nikdy by neprošel. Pěkná a odvážná provokace.