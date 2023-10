Vládní koalice Antibabiš hraje Babišovi do karet, ekonomicky i politicky

8. 10. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty

Otázky V. Moravce. A jako vždy v poslední době na mě mluvila z obrazovky těžko srozumitelná debata o tom, kde se škrtne, kde se ušetří, kdo má pravdu a kdo ne. Ani zmínka o rekordních ziscích firem, ani zmínka o 400 miliardách navíc, které za poslední rok získali nejbohatší Češi. Král je nahý, ale nikdo to neřekne. Pečlivě jsem jako obvykle sledoval v neděli po poledni. A jako vždy v poslední době na mě mluvila z obrazovky těžko srozumitelná debata o tom, kde se škrtne, kde se ušetří, kdo má pravdu a kdo ne.

Kdo seděl ve studiu? Paní Dostálová za Ano, které chce snížit korporátní daně. Majitel této politické formace zvýšil svůj majetek za poslední rok, krizový rok, o 62 miliard korun. No není to krásné? To se to utahují opasky v době krize! Kromě paní Dostálové seděl v pořadu taky šéf pirátů, ministr pro místní rozvoj Bartoš a ekonomický poradce prezidenta Marek.





Bartoš hájil vládní škrty, vždyť tak to přece s tím dluhem dál nejde. Paní Dostálová apelovala na lepší výběr daní. Marek mluvil o tom, že Dánsko má DPH 25 procent a že sociální politiku nelze dělat pomocí DPH (jiné země v západní Evropě to ale tak dělají, Dánsko je výjimkou… a zrovna se hodí! Británie má na potraviny DPH nula procent, ale to se ignoruje).





A 400 miliard bylo jako slon v místnosti, o němž se nemluví. Babiš je ovšem opravdu machr. Nejen to, že na vládní politice vydělal krásné peníze, které mu nikdo nechce zdanit, nejméně pak ODS, ale dokonce má podle nových dat, prezentovaných v pořadu, jeho hnutí krásných 33,5 procent podpory u voličů.





ODS ve srovnání s květnem klesla naopak o pět bodů na 12 procent. Koalice Spolu zase tratí ve srovnání s výsledkem voleb 2021 osm a půl procenta. Bartošovi piráti klesli o 3 procenta na 8,5 %. SPD má 9,5 %, STAN 7,5 %, TOP09 5 %, Přísaha 4 %, KDU-ČSL 3,5 %. A levice? V době pravicové vlády, která nahrává levici na smeč snad každým svým rozhodnutím, má krásných 3,5 procenta – socialisté – a 3 procenta – komunisté.





To není všechno. Důvod, proč voliči odcházejí dokonce i od ODS – prý k Babišovi (jeho hnutí ale od května nerostlo) nebo SPD (růst od května o 1,5 bodu) nebo Přísaze (tentýž růst ve srovnání s květnem) nebo svobodným (růst o 2,5 procenta od května) – je ten, že už mají vládního chaosu dost. Důvody: nekompetentnost, nekoncepčnost, chaotičnost, neplnění slibů, vysoká inflace, pokles mezd, nečinnost, špatná komunikace. Dokonce i voliči ODS mají vlády plné zuby. To jsem, přiznám se, nečekal.





Takže si to sečtěme. Vládní politici se neustále, nesrozumitelně, chaoticky a na úkor běžných lidí hádají o to, jak ušetřit, komu škrtnout a komu ne. Reálné mzdy rekordně klesají, inflaci máme jednu z nejvyšších v Unii, zisky firem jsou na dobu krize obscénně vysoké a nejbohatší Češi se koupou ve svém majetku jako strýček Skrblík. Nejbohatší Češi zvýšili své majetky za poslední rok o 400 miliard, které jsou pro politiky tabu. Strukturální dluh rozpočtu, který chtějí prý všichni odpovědní lidé řešit, je 200 miliard. Prý chtějí řešit.





Samozřejmě se musí šetřit a škrtat a pořádat celý ten cirkus kolem toho a hnát obyčejné lidi ke dnu se suverénní útěchou, že jim pomohou „cílená opatření“, tedy něco jako žebračenky. Mantru o cílených opatřeních stále dokola opakoval pan Bartoš i pan Marek. Znělo to jako vrchol sociální citlivosti a ušlechtilosti.





K tomu si přidejte do celkového obrázku zhrzené fanoušky levice, kteří se radují z toho, jak to miliardář pravici natřel, protože on je přece lepší než nějaká ODS nebo TOP09, byť chce snížit korporátní daně, které vláda, v níž premiér je z ODS, zvyšovala (i když jen mírně). Babiš je tak jakýmsi svorníkem všech zájmů a frustrací politiků napříč spektrem. Vládní koalice přezdívaná „Antibabiš“ mu dokonale hraje do karet, zhrzená levice mu drží palce proti pravici a jeho majetek a popularita vzkvétají. To kdybyste se jednou snažili svým dětem vysvětlit, jak v Česku skončila demokracie.





