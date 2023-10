Po úspěšné žalobě na pražský magistrát uspořádala Poslední generace druhý pochod za humanizaci magistrály a dodržení klimatického závazku

4. 10. 2023

tisková zpráva



Tři týdny po prvním protestním pochodu, který se magistrát pokusil přesunout do vedlejších ulic, se příznivci zklidňování dopravy opět vydali na pochod severojižní magistrálou. Aktivisté požadují urychlenou realizaci dlouho slibované humanizace magistrály. Zejména žádají přidání chybějících přechodů, odstranění plotů a svodidel a doplnění pruhů pro cyklisty, autobusy, sanitky a hasiče.

V Praze dne 3. 10. 2023

Několik desítek lidí se sešlo u stanice metra Vltavská, kde vyrobili několik transparentů. V šest hodin odpoledne se vydali na pochod směrem k Národnímu muzeu. Aktivisty doprovázeli policisté, novináři a týmy z České televize, TV Nova a TV Prima.

S hesly jako „Není málo silnic, je moc aut“, „Neboj se MHD“ nebo „Dálnici tu nechceme“ účastníci prošli plánovanou trasu v pravém jízdním pruhu. Pochod způsobil dopravní zácpy v obou směrech magistrály, protože řidiči při míjení průvodu sami zpomalovali, aby si mohli shromáždění lépe prohlédnout.

Pochod je součástí nové kampaně, která navazuje na jarní sérií pochodů za snížení rychlostního limitu v centru na 30 km/h. “Téma třicítky převzalo uskupení 30 pro Prahu, které chce pokračovat v prosazování návrhu na snížení základní rychlosti v širším centru Prahy a v současnosti sbírá podpisy pod petici. My se budeme nadále věnovat tématu zklidňování dopravy a zasadíme se o to, aby byla dokončena již tři desítky let diskutovaná humanizace pražské magistrály.“ vyjádřila se k nové kampani mluvčí skupiny Veronika Holcnerová.

“Magistrát se pokusil naše shromáždění přesunout mimo magistrálu s argumentem, že jde o komunikaci určenou zejména pro jízdu aut a pohyb chodců je zde pro řidiče ‘dosti překvapivým prvkem’. To je však jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli pochody pořádat právě na magistrále, která má být městskou třídou, ačkoli stále vypadá jako dálnice. Vítáme proto, že nám Městský soud dal za pravdu a rozhodnutí magistrátu zrušil.”

Organizátoři se vyjádřili, že navazují na dopis devíti spolků z roku 2018, ve kterém občané žádali magistrát o dokončení humanizace magistrály a přišli také s konkrétními požadavky, které dnes oživuje Poslední generace. „Požadujeme doplnění přechodů a přejezdů pro cyklisty, odstranění plotů a svoditel, instalaci světelných závor proti vzniku kolon v centru, zřízení nepřerušovaných pruhů pro cyklisty, autobusy a vozidla IZS, opatření vedoucí k ochraně před znečištění ovzduší a nadměrným hlukem, a také vysázení stromů na několika místech. Chceme jednoduše, aby magistrála konečně přestala být jakousi městskou dálnicí a uspokojila potřeby nejen řidičů, ale všech obyvatel hlavního města,“ popsala požadavky skupiny Holcnerová.

Soudní spor mezi Poslední generací a Magistrátem hl. města Prahy ještě není u konce. Aktivisté podají kasační stížnost, od které si slibují zrušení druhé části rozhodnutí magistrátu, které jim zakazuje pořádat na magistrále happening a připomenout tak podobnou akci pořádanou v roce 1990. Na protest proti vedení “dálnice” přes Václavské náměstí tehdy lidé zcela zablokovali provoz. Akce se účastnil i Ladislav Smoljak, který ji okomentoval slovy: "...já si myslím, že až se vybuduje nějaký okruh, a ten se musí vybudovat brzo, tak že se tady to musí zneprůjezdnit, protože to byl zločin, to byla podle mě arogance minulého režimu, že dovedl dopravu tady přímo na Václavské náměstí…"

Zákaz pořádání happeningu aktivisté považují za neoprávněný a vyčítají úředníkům magistrátu, že k omezení shromáždění přistoupili na politickou objednávku primátora Bohuslava Svobody a Koalice Spolu. Než rozhodne Nejvyšší správní soud, plánuje Poslední generace pokračovat v pořádání pochodů po magistrále v intervalu přibližně jednou za dva týdny až do konce února příštího roku. Trasy pochodů mají upozornit na nejvíce problematické úseky magistrály - ulice V Holešovičkách, Wilsonova, Sokolská, Legerova a 5. května.

