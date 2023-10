Tisková zpráva:

EU se stala silnější vůči výhrůžkám – nástroj proti ekonomickému nátlaku se dočkal finalizace

4. 10. 2023

Europoslancům se podařilo finalizovat tzv. protinátlakový nástroj, který má do budoucna odradit třetí země od ekonomického nátlaku vůči členským státům Evropské unie. Zpravodajkou postoje zahraničního výboru vůči tomuto zásadnímu nástroji, který posiluje EU jako geopolitického hráče, byla i česká europoslankyně za Pirátskou stranu Markéta Gregorová. Ta kromě oslav vyjádřila i lítost, že finální návrh není tak silný, jak mohl být.

„EU přijímá klíčový nástroj v čase geopolitického napětí, kdy jsou ekonomické vztahy stále častěji zneužívány k vyvíjení nátlaku. Nový protinátlakový nástroj je mimo jiné přímou reakcí na čínský nátlak na Litvu v roce 2021, která se tehdy opovážila nazvat své tchaj-wanské velvyslanectví tchaj-wanským,“ vysvětluje okolnosti Markéta Gregorová.

„Oceňuji, když se podaří schválit novou efektivní legislativu, která zavádí nové nástroje odstrašení takového nátlaku a postup unijní reakce. Tím spíš, pokud je ve hře strategická autonomie EU. Nástroj nám umožní jednat jako EU jednotně, rychleji a efektivněji v případě, že jeden z nás bude ekonomicky napaden – ať už v rámci dialogu s třetí zemí, nebo v případě eskalace i uvalením cel, omezením dovozu z dané země, omezením služeb a investic a také přístupu na vnitřní trh EU,“ doplňuje Gregorová.

„Nelze však nezmínit, že to, co dnes dnes slavíme, je oslabený a vykuchaný právní předpis vůči tomu, se kterým šel Evropský parlament původně do vyjednávání. A vykuchaný byl Radou EU, tedy tím orgánem, který zastupuje členské státy – které jsou ohrožovány ekonomickým nátlakem. Je škoda, jaké poselství tak v této zásadní věci vysílá Rada svým občanům, ale koneckonců i třetím zemím – že své hodnoty a postoje vymění za obchod, pokud jim to v dané situaci přijde jako prospěšnější. Jako bychom už neměli dost varovných zkušeností, že pokud začneme prodávat svoje hodnoty za ekonomické benefity, další na řadě jsou naše demokratické instituce. Doufám, že se do budoucna naučíme myslet dál než na bezprostřední ekonomický prospěch, protože jednoho dne může být pozdě,“ uzavírá kriticky Pirátka.

