Tisková zpráva:

Europoslanci schválili celoevropský zákaz vlastnictví médií pro politiky

4. 10. 2023

čas čtení 2 minuty

Zákaz vlastnictví médií pro vysoce postavené politiky z celé Evropské unie nebo jasná pravidla pro zadávání státní reklamy. To jsou některá z opatření pro zajištění kvalitnější žurnalistiky, která dnes schválil Evropský parlament. Do Aktu pro svobodná média je prosadil pirátský europoslanec Marcel Kolaja. Návrh nyní míří do trialogu.

„Nezávislost médií na politicích je nezbytnou podmínkou pro to, abychom měli kvalitní žurnalistiku. Jen tehdy, když se novináři nemusí bát psát pravdu, mohou skutečně svobodně informovat o všem důležitém. A to se nestane, dokud politici média vlastní. Proto jsem do parlamentní pozice Aktu pro svobodná média prosadil pravidlo, podle kterého by již nemohli vysoce postavení evropští politici vlastnit rozhodující podíl v novinách, televizích či třeba v rádiu. Konkrétně se má zákaz týkat premiérů, prezidentů, ministrů či eurokomisařů. Nebudou smět vlastnit více než 25 % média. Celá Evropa tak bude mít jistotu, že se už nikde nezopakuje to, co jsme zažívali my v době, kdy část médií vlastnil expremiér Andrej Babiš,” popisuje Kolaja.

Původní návrh Evropské komise podle něj není dostatečně ambiciózní. Poukazuje přitom na fakt, že v celé řadě evropských zemích dochází ke zhoršení postavení médií. Podle Kolaji je třeba reagovat. Do pozice Parlamentu proto prosadil také vznik celoevropské databáze skutečných vlastníků médií, a to včetně linek na další podnikatelské aktivity majitelů. Díky tomu bude snadné rozpoznat případný střet zájmů.

„Důležitá jsou také nová pravidla pro zadávání státní reklamy. Tu totiž třeba v Maďarsku zneužívali vládní politici k uplácení spřízněných médií a vyhladovění těch kritických. Podmínky pro zadávání státní inzerce stanovuje už návrh Evropské komise, bohužel ale jen pro samosprávy nad jeden milion obyvatel. To by v českém prostředí umožnilo většině regionů jednoduše podmínky pro zadávání státní reklamy obcházet. Mám proto velkou radost, že se mi podařilo prosadit odstranění tohoto limitu,” doplňuje Kolaja.

O finální verzi nových pravidel budou nyní jednat národní vlády s Parlamentem a Komisí v takzvaném trialogu.

0