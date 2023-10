Ukrajina a USA potřebují novou strategii pro delší válku

4. 10. 2023

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil OSN a Bílý dům a hledal větší podporu pro svou zemi ve válce, která hned tak neskončí. Hlavní podporovatel Zelenského, USA, budou potřebovat změnu strategie, aby pomohly Ukrajině přežít a zvítězit ve vleklé válce, i když politika vůči konfliktu ve Washingtonu přitvrzuje, píše Hal Brands.

Může se zdát podivné předpovídat ponurý a vleklý boj právě v době, kdy ukrajinské jednotky konečně otevírají mezery v silných ruských obranných liniích. Ale pokud nedojde ke katastrofálnímu kolapsu ruského odporu, Ukrajina letos neosvobodí celé své území. Válka nemusí skončit ani příští rok, vzhledem k tomu, že ruský prezident Vladimir Putin pravděpodobně upíná své naděje na vítězství k návratu Donalda Trumpa jako amerického prezidenta - a odpovídajícímu kolapsu západní jednoty - po listopadu 2024. Boje se mohou protáhnout do roku 2025 nebo i déle, což představuje nové výzvy v nové fázi války.

První fáze americké strategie v roce 2022 zahrnovala poskytnutí dostatečné pomoci Ukrajině, aby se vyhnula ztrátám, a zároveň způsobila útočníkům strašlivé náklady. Úspěch tohoto úsilí vedl k druhé fázi: Příprava Ukrajiny na protiofenzívu, jejímž cílem bylo získat zpět území a možná uzavřít mír za výhodných podmínek. Tato fáze byla větším zklamáním kvůli pomalému pokroku na bojišti – a skutečnosti, že Putin je tak oddaný vítězství, že bylo vždy nepravděpodobné, že by se s tím vyrovnal.

Dokonce i nyní by mír, který si Putin přeje, zanechal Ukrajinu nehajitelnou a rozkouskovanou. Takže pokud se USA nerozhodnou pro stažení – rovnající se porážce Ukrajiny – musí začít řešit problémy, kterým bude čelit delší válka.

První zahrnuje posouzení a možná i přizpůsobení vojenské strategie. Současná ukrajinská ofenzíva se zpočátku potýkala s problémy, protože země se snažila napodobit západní taktiku bez výhod, jako je vzdušná nadvláda, kterou západní armády očekávají.

USA a jejich spojenci musí začít vybavovat Ukrajinu pro operace v roce 2024 a později. Otázka zní, zda by měli Ukrajinu připravovat na podobnou ofenzívu v příštím roce, anebo jí snad pomoci při zavádění známější, byť méně ambiciózní strategie opotřebovávání. To by zahrnovalo lokální ofenzívy v kombinaci se zintenzivněním útoků na dlouhé vzdálenosti, jejichž cílem by bylo přerušit zásobovací trasy Ruska a postupně učinit jeho vojenské pozice neudržitelnými.

Za druhé, delší válka může vyžadovat přijetí vyššího rizika eskalace. Na začátku Washington opatrně překročil Putinovy červené čáry. Nedávno se USA zavázaly poskytnout sofistikované schopnosti, jako jsou tanky Abrams a stíhačky F-16.

Tyto závazky mají ukázat, že Putin nemůže jednoduše čekat na Západ. Ale pokud nová teorie vítězství zahrnuje donucování, spíše než přímé vyhánění, ruské síly, Ukrajina bude potřebovat rakety ATACMS s delším doletem a další systémy, aby výrazně zvýšila bolest, kterou způsobuje tím, že útočí na Putinovy síly, kdekoli okupují ukrajinské území.

Za třetí, Washington musí zpřísnit ekonomické sevření. Sankce poškodily, ale neochromily Putinovu ekonomiku, která nadále chrlí zbraně pro válku. Ministerstvo financí a ministerstva zahraničí již zasahují proti vyhýbání se sankcím, přičemž oznámily další sankce pro 150 jednotlivců a subjektů. Dalším krokem by mohlo být snížení cenového stropu, který Skupina 7 uvalila na prodej ruské ropy, aby se snížily Putinovy příjmy, aniž by se globální energetické trhy uvrhly do chaosu.

Za čtvrté, Washington musí zabránit tomu, aby se dlouhá válka stala zdrojem slabosti a rozptýlení. Dosavadní bilance je povzbudivá: Od února 2022 USA zvýšily výrobu dělostřeleckých granátů a dalších zbraní a zároveň rozšířily a posílily svou globální alianční síť.

Vleklá válka však znamená pokračující odčerpávání amerických zdrojů. Takže to vytváří imperativ, stejně jako příležitost, pro větší výdaje v americké obranné průmyslové základně – ve všem, od zajištění dodavatelských řetězců vzácných zemin až po zásoby raket a munice, které by Washington potřeboval ve svém vlastním konfliktu, potenciálně kvůli Tchaj-wanu.

To vše se snadno řekne, ale těžko udělá, protože válečná politika je v USA stále méně oblíbená. Podpora Kongresu pro Ukrajinu zůstává silná. Ale protože předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy je rukojmím nejtvrdších členů své republikánské koalice, nesnaží se udržet americkou vládu v provozu, natož zajistit další velkou tranši financování Ukrajiny.

Mezitím tři kandidáti, kteří tvoří asi tři čtvrtiny potenciálních republikánských primárek - Trump, guvernér Floridy Ron DeSantis a biotechnologický podnikatel Vivek Ramaswamy - jsou všichni do jisté míry skeptičtí k pomoci Ukrajině. Vzhledem k tomu, že nálady elit obvykle ovlivňují lidové mínění o zahraniční politice, jejich opozice by mohla časem změnit názory republikánských voličů.

Neztrácejte ze zřetele to, čeho Ukrajina s podporou Západu dosáhla: Když ruská vojska vpadla, málokdo si myslel, že země vydrží tak dlouho nebo bude bojovat tak dobře. V konfliktu, který vykazuje jen málo známek konce, však ukrajinské – a americké – výzvy teprve začínají.

Zdroj v angličtině: ZDE

