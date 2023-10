Pellegrini zaujímá "tvrdý" postoj jako král příští slovenské vlády

4. 10. 2023 / Albín Sybera

Robert Pellegrini: "Při jednáních budeme samozřejmě postupovat tvrdě." / Foto bne IntelliNews



Peter Pellegrini, jehož středolevicová strana Hlas je po víkendových slovenských parlamentních volbách králem, slíbil "tvrdá jednání" o sestavení nové vlády a nevylučuje, že uzavře koalici spíše s liberální stranou Progresívne Slovensko (PS) než s vítěznou stranou Smer svého bývalého kolegy Roberta Fica.



Peter Pellegrini, jehož středolevicová strana Hlas je po víkendových slovenských parlamentních volbách králem, slíbil "tvrdá jednání" o sestavení nové vlády a nevylučuje, že uzavře koalici spíše s liberální stranou Progresívne Slovensko (PS) než s vítěznou stranou Smer svého bývalého kolegy Roberta Fica.

"Nebudu nikomu dělat asistenta," řekl Pellegrini na tiskové konferenci po setkání s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. "Pokud Hlas nebude schopen dosáhnout toho, co chce, v rozhovorech se Smerem, pak to budeme hledat u alternativní varianty," řekl v narážce na možnou koalici s PS, křesťanskodemokratickým KDH a libertariánskou SaS, která by měla ve 150členném parlamentu většinu 82 poslanců. Koalice Smer-Hlas-SNS by měla 79 poslanců.



Pellegrini uvedl, že Hlas, který získal solidních 14,7 % a 27 mandátů, má "jedinečnou příležitost mít silnou pozici v [příští] vládě" a že "budeme čekat, kdo k nám bude dostatečně velkorysý".



"Samozřejmě, že budeme tvrdě vyjednávat," odpověděl Pellegrini s úsměvem na otázku, zda by Hlas mohl získat post premiéra.



Nový král slovenské politiky zopakoval, že vedení strany nevylučuje žádnou z variant, a uvedl, že "se Smerem komunikujeme" a "uvidíme", jak dopadne "první zahajovací schůzka". V reakci na dotazy novinářů Pellegrini rovněž potvrdil, že se "neformálně sešel s panem [Michalem] Šimečkou", lídrem Progresivného Slovenska, a dodal, že Hlas je připraven zahájit rozhovory o čtyřkoalici, "pokud koaliční rozhovory se Smerem selžou".



Pellegrini nechává své možnosti otevřené, ale naznačil, že by byl otevřen umírněnější vládě, než je kombinace Směru, Hlasu a krajně nacionalistické strany SNS, kterou preferuje Fico.



"Budeme garantovat, že na Slovensku bude vláda, za které nikdo nebude nucen sbalit si kufry a opustit zemi," prohlásil Pellegrini v narážce na silně polarizovanou volební kampaň, v níž mnoho mladých Slováků vyjádřilo depresi z vyhlídky na Ficův návrat k moci. Slovensko má již nyní vážný problém s odlivem mozků.



Fico byl vyhnán z vlády po největších masových demonstracích v dějinách Slovenska, které vyvolala vražda investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové v roce 2018.



Pellegrini, který zformoval Hlas po odtržení od Smeru po předchozích volbách v roce 2020, zopakoval, že jeho strana nechce, aby "Slovensko bylo černou dírou na mapě Evropy", jak tomu bylo za bývalého premiéra Vladimíra Mečiara, podle tehdejší americké ministryně zahraničí Madeleine Albrightové. Analytici předpovídají, že by brzdil jakýkoli příklon v zahraniční politice směrem k Maďarsku Viktora Orbána a Moskvě Vladimira Putina.



To, co se zdálo jako nejpravděpodobnější varianta budoucí koalice - Smer a Hlas vládnoucí společně se SNS -, začalo vypadat méně pravděpodobně poté, co vyšlo najevo, že čtyři bývalí členové neofašistické L'SNS se dostali do parlamentu na kandidátce SNS díky preferenčním hlasům, které jim umožnily přeskočit ostatní kandidáty. Lídr strany Andrej Danko bude jediným členem vedení SNS v parlamentu, což z deseti poslanců SNS činí extremističtější a obtížně předvídatelné seskupení zákonodárců.



Pellegrini však spolupráci se SNS nevyloučil a poukázal na to, že KDH, které by také mohlo vytvořit většinový kabinet se Smerem a Hlasem, se již dříve tvrdě postavilo ke koalici se Smerem, jehož straničtí šéfové čelí několika trestním stíháním.



"Byla by to dobrá koalice," řekl Pellegrini v narážce na povolební spolupráci se Smerem a KDH.



Fico dostal 14 dní na sestavení příštího kabinetu poté, co se v pondělí 2. října sešel s Čaputovou. Navzdory jeho "velkolepému zmrtvýchvstání" je "možná i vláda bez Fica," poznamenal Milan Nic z amerického German Marshall Fund v narážce na možnou čtyřkoalici druhého Progresivního Slovenska, Hlasu, KDH a neoliberální SaS. "Pellegrini jako kingmaker odmítne vládu s ultranacionalistickou SNS," napsal na sociální síti X.



Pellegrini na tiskové konferenci po schůzce s Čaputovou médiím řekl, že Hlas zaujme "odpovědný postoj", a zopakoval, že bez Hlasu není možná žádná koalice a že pokud by Hlas odešel do opozice, nastala by patová situace s pravděpodobností dalších předčasných voleb. Pellegrini vyzval k trpělivosti s tím, že "v každé demokratické zemi musí vítěz dostat příležitost sestavit vládu".



Pellegrini také čelil četným otázkám ohledně minulosti své a dalších členů Hlasu ve Ficově Smeru, který je v Bratislavě stále vnímán jako subjekt s vlivem na Hlas.





"Hlas se nerozpadne," řekl Pellegrini a odmítl náznaky, že by řada jeho poslanců trvala na spolupráci se Smerem.









