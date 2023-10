Nejméně 20 ruských úřadů začalo utajovat statistiky

4. 10. 2023

čas čtení < 1 minuta

Minimálně 20 ruských vládních ministerstev a agentur přestalo publikovat údaje různého druhu, které by mohly být použity k určení rozsah ruských ztrát z bojů na Ukrajině. Došlo k tomu navzdory velmi vychvalovanému úsilí ukázat, jak "otevřené" tyto agentury jsou, zjistil portál Jesli byť točnym. Minimálně 20 ruských vládních ministerstev a agentur přestalo publikovat údaje různého druhu, které by mohly být použity k určení rozsah ruských ztrát z bojů na Ukrajině. Došlo k tomu navzdory velmi vychvalovanému úsilí ukázat, jak "otevřené" tyto agentury jsou,

Důvod je jednoduchý: Úřady ohánějící se transparencí posuzují zveřejněné údaje, a proto se nezaměřují na data, která již nejsou dostupná.

V tomto případě je zapotřebí mnohem sofistikovanějšího přístupu, pokud Rusové a další mají pochopit, co se skutečně děje – tedy vznik stále většího omezení citlivých údajů, které Kreml kryje tím, že zveřejňuje další data ve snaze zastřít to, co dělá.

Zdroj v ruštině: ZDE

0