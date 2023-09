Evropané ve službách ruské dezinformační mašinérie

27. 9. 2023

Navzdory sankcím USA a EU se NewsFront, centrum kremelské propagandy napojené na ruskou rozvědku, stále zaměřuje na publikum v Evropě. Nyní zvyšuje svůj dosah na Telegramu a využívá místní sítě.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu se NewsFront, dlouho popisovaná jako jedna z největších ruských dezinformačních továren, aktivně rozšiřuje.

Zatímco evropské sankce byly uvaleny na majitele NewsFront Konstantina Knyrika brzy po vypuknutí války, náš výzkum zjistil rostoucí množství ruského propagandistického obsahu v cizích jazycích, pocházejícího z NewsFront. Zlepšená jazyková přesnost obsahu naznačuje potenciální nábor zaměstnanců z evropských zemí.

Od roku 2015 NewsFront provozovali hlavně lidé, kteří pocházeli z území okupovaných po roce 2014 na Ukrajině, konkrétně z Krymu, Doněcku a Luhansku. Podle údajů, které má k dispozici mezinárodní tým novinářů, kromě Knyrika NewsFront spravovalo nejméně 70 lidí, včetně takzvaných novinářů, nezávislých pracovníků, regionálních a místních redaktorů se sídlem v Rusku a po celé Evropě.

Zdá se, že platformy sociálních médií nedodržují sankce uvalené Evropskou unií a Spojenými státy. V některých případech se zdá, že o nich ani nevědí. Národní bezpečnostní služby v zemích střední a východní Evropy se pokusily geolokovat infrastrukturu organizace NewsFront, ale hydra ruské propagandy se jednoduše znovu objevuje pod novými maskami.

Člen krajně pravicové strany AFD v Německu z malého města v Bavorsku; slovenský motorkářský klub;srbští pravicoví aktivisté, "tatarský" imám, maďarský bývalý diplomat a amatérský tlumočník – tito zdánlivě nespojení jedinci mají něco společného. Přispívali k práci nebo aktivně podporovali NewsFront, ruskou propagandistickou továrnu aktivní v 11 jazycích a napojenou na ruskou rozvědku.

První články na webu NewsFront se objevily kolem prosince 2014 během ruské okupace východní Ukrajiny. Zaměřily se na ruskou interpretaci incidentů na Krymu, v Doněcké a Luhanské oblasti okupované Ruskem, jakož i na zprávy z Ruska a Ukrajiny.

Dnes je NewsFront stále jedním z klíčových center ruské propagandy, která má publikum daleko za hranicemi Evropy. Podle webu pro analýzu návštěvnosti SimilarWeb web oslovuje publikum ve 25 zemích.

Nyní schválený ředitel NewsFront, Konstantin Knyrik, sdílí podíl ve společnosti s Julií Lozanovou. Lozanova se narodila v Oděse a v roce 2015 se přestěhovala do Moskvy, kde aktivně podporovala ruskou agresi na Ukrajině. Podle zpráv z médií je Lozanova manželkou bývalého člena ruské vlády. V roce 2023 Lozanova svědčila jako svědek obžaloby u moskevského soudu proti ruskému spisovateli, který byl obviněn, protože na sociálních sítích odsoudil ruské zločiny v Buče a Mariupolu. Lozanova považovala příběh o ostřelování obytné budovy ruským tankem za "nepotvrzený a provokující", zatímco ruská armáda podle jejího názoru "útočí pouze na vojenské cíle". Podle výzkumu investigativní organizace Dossier Centre pracovala také v TV Novosti, mediální společnosti kontrolované ruskými úřady.

I když Spojené státy uvalily sankce nejen na Knyrika, ale také na NewsFront, Google stále zobrazuje články NewsFront ve výsledcích vyhledávání. V odpovědi na žádost o komentář nás společnost Google ujistila, že jejich vyhledávače upřednostňují vysoce kvalitní materiály a nevystavují lidi škodlivému obsahu. Sankce však k odstranění webových stránek nestačí.

"Pokud jde o odstraňování stránek z našich výsledků, řídíme se místními zákony a vyzýváme lidi a úřady, aby nás upozornili na obsah, o kterém se domnívají, že porušuje zákon," uvedl mluvčí společnosti Google.

NewsFront také stále rozvíjí svou přítomnost na sociálních médiích, i když Facebook dříve zablokoval jeho účty, což web významně zasáhlo. V dubnu 2020 Facebook zasáhl proti NewsFront a jejímu ruskému propagandistickému portálu SouthFront. V odpovědi na naše otázky Meta uvedla, že bylo zablokováno celkem 46 stránek, 91 účtů na Facebooku, dvě skupiny a jeden účet na Instagramu. Důvodem rozhodnutí bylo "koordinované neautentické chování" - aktivity, kdy se skupiny účtů a stránek snaží uvést lidi v omyl ohledně toho, kdo jsou a co dělají, a zároveň se spoléhají na falešné účty. V únoru 2022 společnost stáhla další síť zaměřenou na Ukrajinu napříč platformami sociálních médií. Interní vyšetřování Facebooku zjistilo vazby mezi touto sítí a NewsFront a dalšími kanály šířícími prokremelský obsah.

Profily NewsFront proto nejsou na Facebooku přístupné a jejich domény jsou na černé listině.

Meta tvrdí, že vystopovala nové taktiky NewsFront: "Víme, že je to vysoce nepřátelský prostor, kde se skryté vlivové operace, které likvidujeme, snaží přizpůsobit odhalení změnou chování, včetně vytváření nových domén. V rámci našeho neustálého vymáhání práva vůči tomuto subjektu monitorujeme a přijímáme opatření proti pokusům recidivistů, včetně blokování jejich nových domén, jako jsme to udělali v tomto případě."

Blokace se však vztahuje na webové adresy patřící přímo NewsFront – tj. jejich hlavní ruské stránky a další subdomény. Jak zjistila naše analýza, hypertextové odkazy na jiný obsah NewsFront, jako jsou příspěvky v Telegramu, proto nejsou blokovány. To umožňuje, aby se propagandistický obsah na webu dostal na platformy Meta prostřednictvím mezilinku. Jakmile tam jsou, mohou se snadno šířit. Viděli jsme, že odkazy s pozvánkou ke sledování kanálu NewsFront na Telegramu se šíří napříč proruskými skupinami a stránkami na Facebooku.

Zjistili jsme, že od roku 2018 se na Facebooku objevilo nejméně 5 500 odkazů citujících kanály NewsFrontu na Telegramu a webové domény. Odkazy se začaly objevovat v roce 2020, právě když začalo blokování Facebooku. Druhá vlna udeřila v roce 2022 těsně po totální invazi na Ukrajinu. Pracovníci infrastruktury NewsFront aktivně využívali Facebook k migraci a rozvoji své přítomnosti na Telegramu.

To je v souladu se zjištěními jednoho z našich předchozích vyšetřování, zveřejněných v březnu, ve kterém jsme analyzovali, jak se Telegram stal platformou první volby pro ruskou propagandu ve střední Evropě. V té době jsme požádali platformu o komentář k našim zjištěním, která ukázala, že Telegram je silně využíván k šíření dezinformací, konspiračních teorií a extremistického obsahu, včetně obsahu ze stránek sankcionovaných EU a dalšími zeměmi (např. RT, NewsFront).

Telegram nás v reakci ujistil, že "dodržuje sankce EU tím, že blokuje přístup ke kanálům RT a Sputnik pro uživatele se sídlem v EU".

V reakci na naše nejnovější zjištění Telegram přiznal, že zatímco po amerických sankcích zablokoval kanál NewsFront v USA, neudělal to pro žádnou z evropských zemí.

"V EU jsme si však nebyli vědomi žádných sankcí proti NewsFront a nebyli jsme ohledně toho kontaktováni zástupci EU. Nyní, když jsme si vědomi sankcí proti šéfredaktorovi NewsFront, byl také zablokován, stejně jako RT a Sputnik před ním," odpověděl nám z Telegramu.

Krátce po obdržení našich otázek byly některé kanály NewsFront na Telegramu, včetně slovenského, českého, ruského, bulharského, francouzského a španělského, skutečně zablokovány. Nicméně polština, srbština, němčina a angličtina byly stále k dispozici, nebo se brzy znovu objevily pod novými jmény. Na Slovensku se objevil nový kanál.

Od rallye v malém městě v Bavorsku až po berlínskou společnost

Za devět let existence NewsFront se jim podařilo spustit 11 jazykových verzí svých webových stránek. První byly založeny v němčině a srbštině.

Naše dřívější vyšetřování odhalilo, že Německo se stalo hlavním centrem dezinformací a ruské propagandy ve střední Evropě. Na svých webových stránkách NewsFront tvrdí, že má kanceláře v Bulharsku, Srbsku, Německu, Francii, Španělsku, Velké Británii, Gruzii a Maďarsku a uvádí, že většina jejich pracovníků jsou dobrovolníci. Naše vyšetřování potvrzuje její spojení s ruskými státními médii.

Německo se dostalo do varu teprve nedávno, protože země je stále domovskou základnou společnosti Ruptly GmbH, kterou vlastní TV Novosti, poskytovatel videoobsahu. Jedná se o společnost podezřívanou německou zpravodajskou službou, že se stává stále důležitější pro ruskou propagandu v Německu, protože může stále operovat ze střední Evropy, otevírat bankovní účty a provádět transakce v eurech. Společnost byla založena TV Novosti, aby působila jako komerčně financovaná sesterská agentura RT. Ruptly má aktivní německou licenci pro vysílání a kromě RT nikdy nebyla sankcionována. Po dlouhou dobu byla Ruptly považována za tvůrce digitálního obsahu, který je zaměřen na západní politickou levici.

Analýza obou médií, Rutply a NewsFront, ukazuje určité překrývání. Až donedávna Ruptly poskytovala videoobsah pro NewsFront. V jednom ze svých článků NewsFront také potvrzuje, že Ruptly byla ve skutečnosti "videoagenturou" RT, která byla sankcionována v EU a podle svých vlastních slov je v likvidaci.

Jak je uvedeno v sankcích Spojených států a pracech akademických výzkumníků analyzujících ruský propagandistický ekosystém, média zapojená do ruských vlivových operací opakovaně publikují obsah přebíraný od sebe navzájem ve snaze legitimizovat a popularizovat své dezinformační příběhy.

Politik, který se stal tváří německé NewsFront před a až do uvalení sankcí, byl Johannes Normann, člen AfD, pravicově populistické strany v Německu. Nezastával žádné politické funkce, ale je členem AfD zhruba deset let a vystupuje v "alternativním" mediálním prostředí. Je velmi aktivní na pravicově populistické scéně, zejména se svými účty na sociálních sítích, které mají desítky tisíc sledujících. Chlubí se pravidelným setkáváním s osobnostmi německého, rakouského a švýcarského hnutí alternativní pravice.

Začal se objevovat ve videích NewsFront již v roce 2016 jako dotazovaný a také přispíval články na německý web NewsFront. Říká, že je přátelský vůči Rusku, ale důvodem, proč chtěl přispívat do Newsfront bylo to, že cítil, že tam není "cenzurován".

V květnu na Twitteru potvrdil, že byl v kontaktu s Anastasií Škitinou (podle Normanna sídlí na Krymu). Říká, že se znají od roku 2014. Škitina je jedním ze jmen, které se vynořily z analýzy dat e-mailů spojených s webovými stránkami NewsFront. Pravidelně se objevovala v německé NewsFront a v rozhovorech s Normannem. Rozhovory skončily v roce 2020.

Vzhledem k tomu, že NewsFront byla sankcionována Spojenými státy, Normann se již v rozhovorech neobjevuje. Před sankcemi dlouze vysvětloval polohu a historii svého malého rodného města v Bavorsku, Mömbris, a nedalekého menšího města Aschaffenburg, které má zřejmě velmi rád. Až do roku 2020 se zdálo, že NewsFront má o Aschaffenburg velký zájem a publikovala články o jinak nepopsatelném provinčním městě. Proč by toto město mělo být zajímavé pro publikum NewsFront, není jasné. Ačkoli se takové články již neobjevují, od roku 2023 se zdá, že kanál Ruptly podporovaný televizí Novosti vyvinul zájem o Normannův domovský region Aschaffenburg, malé bavorské město s 60 000 obyvateli. Normann říká, že nemá s Ruptly nic společného.

Zdá se, že ruští "novináři" z Ruptly považují Aschaffenburg za velmi důležité místo v Německu, místo, kde se odehrávají události národního významu. Ruptly zveřejnila videoobsah protivládních shromáždění ve městě letos již pětkrát, včetně 25. června, den po Prigožinově vzpouře.

Zajímavé je, že shromáždění v Aschaffenburgu, které Johannes Normann občas propaguje na svých účtech na sociálních sítích, od roku 2023 narostla co do počtu a intenzity. Videa z těchto událostí jsou uváděna ruskými státními médii a hrají roli v ruském narativu a propagandistickém rámci.

"Konspirační teorie a další falešné zprávy, které jsou šířeny ruskými propagandistickými médii, jsou znásobeny a posíleny takovými shromážděními, jako jsou ta, která se nyní pravidelně konají v malém městě Aschaffenburg," říká Elisabeth Fastová, výzkumnice německé nadace Amadeu-Antonius. "Vezmou to do ruky a podají o tom zprávu – často to hodí do větru a dělají z toho větší problém, než ve skutečnosti je. Je to způsob, jak podpořit takové demonstrace, protože se chtějí ujistit, že se dynamika neztratí." Cílem je podle Fastové posílit rozdělení a konflikty ve společnosti.

Blízké kontakty a příspěvky Normanna do NewsFront jsou prvním známým spojením mezi německým členem AfD a ruskou propagandistickou mašinérií řízenou FSB. Byl to bývalý zaměstnanec německé NewsFront, který prozradil německým novinám Die Zeit, že finanční prostředky tvořící "velkou část rozpočtu" mu byly přiděleny přímo ruskými bezpečnostními službami. Také Spojené státy ve svých sankcích daly jasně najevo, že NewsFront je "řízena FSB".

Tváří v tvář těmto zjištěním Normann řekl, že by byl ochoten znovu mluvit s NewsFront. Na otázku o sankcích říká, že jsou pro něj irelevantní: "Považuji za velmi znepokojující, že jsme dovolili cizí mocnosti kontrolovat naše zprávy," řekl.

Je ironií, že před několika týdny byl Normann – který často opakoval ruské propagandistické lži o Ukrajině – odsouzen za trestný čin: Na sociálních sítích šířil symbol, který je zakázán německými zákony. Byl to hákový kříž. Zatímco se proti rozsudku odvolal, v samostatném soudním procesu je obviněn z podpory ruské invaze na Ukrajinu na Twitteru (nyní X).

Srbský expolitik dostal pracovní nabídku

Webová stránka Serbian NewsFront byla spuštěna v roce 2015 poté, co byl Knyrik údajně kontaktován některými dobrovolníky ze Srbska, "znepokojenými rostoucím vlivem západních médií v Srbsku", jak řekl Rádiu Svobodná Evropa.

V rozhovoru pro NewsFront na začátku roku 2016 Knyrik uvedl, že jedním z cílů nově otevřené redakce bylo "zabránit ukrajinskému scénáři v Černé Hoře". V říjnu téhož roku se v Černé Hoře měly konat parlamentní volby, které byly obzvláště důležité, protože jejich výsledek by určil, zda země bude hlasovat pro vstup do NATO.

"Současný režim se snaží vnutit lidem vstup do NATO... Máme povinnost použít informační prostředky, abychom zabránili USA uskutečnit ukrajinský scénář v Černé Hoře," uvedl pak Knyrik.

V roce 2016 vedla NewsFront Srbsko zuřivou kampaň proti tehdejšímu premiérovi Milo Đukanovićovi, který byl pro NATO. Ve svých článcích otevřeně obhajovali hlasování pro proruskou opoziční stranu Demokratická fronta.

V té době byla šéfredaktorkou webu Oxana Sazonova, ruská novinářka narozená v Oděse, která se přestěhovala do ruského Rostova na Donu a později do Srbska. Ukrajinský web Myrotvorec zveřejnil screenshoty z let 2015-2016, které ukazují, že Sazonová vedla rozhovor se zaměstnanci NewsFront ohledně platu pro její srbský tým. Diskutovaná částka byla 400 euro (asi 259 euro pro ni a 141 euro pro tým).

Podle vyšetřování Bellingcatu byla Sazonová v roce 2016 před volbami v kontaktu s pravicovým aktivistou ze Srbska Nemanjou Ristićem. Krátce poté byl Ristić obviněn černohorskou prokuraturou, že je součástí skupiny lidí z Černé Hory, Srbska a Ruska, kteří plánovali provést převrat v den voleb, aby přivedli k moci proruské síly, které by zabránily vstupu do NATO. Mezi obviněnými byli vůdci Demokratické fronty a dva agenti ruské vojenské rozvědky GRU.

Po několika letech procesu byli údajní spiklenci odsouzeni do vězení a Ristić na sedm let. Verdikt byl však zrušen a probíhá nový proces.

Nebyla to jediná kontroverze, která se v té době točila kolem NewsFront Serbia a Sazonové. V září 2016 regionální média informovala, že kosovská policie zatkla Sazonovou a kameramana Sergeje Belouse za pravděpodobně nelegální vstup do Kosova (které vyhlásilo nezávislost v roce 2008, ale které Srbsko prohlašuje za součást svého území). Po noci strávené ve vazbě byli pokutováni a deportováni zpět. Sazonova v rozhovoru pro Sputnik tvrdila, že byli zachráněni díky "ruské diplomacii". Jak informoval Hlas Ameriky, do Bělehradu je odvezli zástupci ruského velvyslanectví.

Není známo, kdy přesně Sazonova opustila redakční pozici v NewsFront Srbsko. V rozhovoru v roce 2019 mluvila o své práci v Srbsku v minulém čase. Přesto zůstala uvedena na webu jako šéfredaktorka až do roku 2022. Naše zdroje potvrzují, že již dávno opustila webové stránky a smazala své účty na sociálních médiích.

Po odchodu Sazonové chtěl Knyrik novou redaktorkou Draganu Trifkovićovou. V pravicových kruzích v Srbsku je známá jako prominentní členka pravicových parlamentních stran až do roku 2020. Dnes pravidelně vystupuje na veřejnosti jako proruská analytička a expertka na geopolitické otázky a konflikty. Obhajuje separatismus Donbasu a Krymu a ukrajinské úřady ji zařadily na svůj sankční seznam.

Podle naší analýzy dat byla Trifkovićová jednou z lidí, kteří měli přístup na webovou stránku NewsFront v Srbsku, což potvrdila v rozhovoru s reportérem Raskrikavanje.

Řekla nám, že si s Knyrikem právě vyměnila několik e-mailů: Jednou ohledně organizace novinářské návštěvy Donbasu a podruhé, když jí nabídl práci. Věřila, že jí Knyrik nabídl místo redaktora v Newsfront, protože mluvila rusky i srbsky.

"Neřekl to explicitně, ale z našeho rozhovoru jsem pochopila, že bychom neměli být protirežimní. Řekla jsem mu, že pro mě je objektivita hlavní podmínkou a že se nemohu zapojit do propagandy," uvedla.

Trifkovićová uvedla, že jí byl umožněn přístup na webové stránky, i když jednání nebyla uzavřena, ale neví, proč tomu tak bylo. Stále používala své pověření k publikování jednoho ze svých rozhovorů o Kosovu. Tvrdí, že poté už s NewsFront neměla žádné další spojení, ani kontakt s Knyrikem.

Předtím však s webem intenzivně spolupracovala: NewsFront vedená Sazonovou široce propagovala její názory a aktivity, publikovala její články, rozhovory a zprávy z různých konferencí v Rusku a na odtržených ukrajinských územích.

Trifkovićová se nyní distancuje od webové stránky, kterou považuje za "velmi neprofesionální", ale říká, že nevěří, že je spojena s ruskou rozvědkou.

Boris Gaborov je také jedním z lidí, kteří se podílejí na publikování obsahu na srbské NewsFront, podle naší analýzy dat (má také přístup k hlavní ruské doméně). Gaborov tvrdí, že je současným editorem webových stránek v Srbsku, i když jeho jméno nelze najít na tiráži.

Gaborov nevěří, že NewsFront má spojení s nějakou zpravodajskou službou. Každé tvrzení, které přichází ze Západu, odmítá jako "nesmysl".

V našem prvním telefonickém rozhovoru se zdál být relativně otevřený. Řekl, že překládá hlavně články z ruské NewsFront pomocí Google Translate a že v současné době není na webu nikdo jiný než on. Novináři listu Raskrikavanje prozradil, kdy a jak začal spolupracovat s NewsFront a podělil se o své motivy.

Po hodině však zavolal zpět a požadoval, aby jeho prohlášení byla citována anonymně. Varuje novinářku z Raskrikavanje, že někteří lidé, kterým řekl o jejích dotazech, jí zavolají, ale odmítá specifikovat, kdo jsou. Obviňuje novinářku z práce proti vlastní zemi a vyhrožuje, že podá stížnost kvůli obtěžování.

Tento třicetiletý muž z malého města v severním Srbsku je také správcem mnoha stránek a účtů na platformách sociálních médií, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a TikTok, které publikují vlastenecký nebo nacionalistický obsah. Nejúspěšnější z nich je facebooková stránka "Ponosim se što sam Srbin" (Hrdý na to, že je Srb), která má přes 100 000 sledujících. Poté co vybudoval web a shromáždil sledující, pokračuje v prodeji účtů. Našli jsme online inzerát, kde nabízel instagramový účet s názvem "Upoznaj Srbiju" (Poznejte Srbsko) s 19 000 sledujícími za přibližně 380 eur. Prodává účty na Twitteru za jeden srbský dinár na sledujícího (0,008 eura) a facebookové stránky a skupiny za 0,02 eura na sledujícího, "protože je těžší je vytvořit".

Ačkoli má Gaborov zkušenosti se správou webových stránek, nemá přesnou odpověď na to, proč je NewsFront v Srbsku pro širší publikum prakticky neznámá. Věří, že je to proto, že YouTube, Facebook a Twitter v roce 2020 zakázaly všechny účty sociálních médií NewsFront. Podle údajů Similarweb patří srbská verze webu k nejméně vlivným ve srovnání s webovými stránkami NewsFront v jiných zemích, kde jsou také zakázány na sociálních médiích. Například NewsFront Slovakia měla v červnu více než 300 000 návštěv, zatímco srbská verze měla méně než 20 000. Stránka NewsFront Serbia je přítomna na ruských sítích, ale i tam je jejich dosah velmi omezený (s přibližně 500 sledujícími na Telegramu v tuto chvíli a něco přes 1000 na VKontakte).

Expanze NewsFront na Slovensku

Rok po odhalení šéfredaktora NewsFront patří slovenská verze krymského propagandistického webu k nejnavštěvovanějším slovenským dezinformačním portálům. Je to také jeden z nejúspěšnějších kanálů ve službě Telegram v zemi. Přestože NewsFront v posledních letech expanduje a má zastoupení v několika zemích širšího regionu střední a východní Evropy, zdá se, že největšího dosahu dosáhla na jednom z nejmenších informačních trhů: Na Slovensku. Před několika dny však NewsFront Slovakia ztratila přístup ke dvěma mocným platformám pro šíření ruské propagandy. Operátor Telegramu zablokoval jejich profil a jeho původní webové stránky jsou také v současné době nedostupné.

Přestože slovenská verze NewsFront je v posledních třech letech aktivním hráčem na dezinformační scéně, nepatří k nejznámějším hráčům v zemi. Odstartovala svou trajektorii v polovině roku 2020, aniž by přilákala velkou pozornost. Stejně jako v jiných zemích sloužila spíše jako zdroj dezinformací a narativů pro další podobné weby, jak ukázalo naše předchozí vyšetřování. Od té doby se však stala jednou z nejnavštěvovanějších konspiračních webů v zemi.

Podle Ivety Kupkové, ředitelky Situačního centra Kanceláře Rady bezpečnosti na Slovensku, je NewsFront dlouhodobě považována za jeden z klíčových vstupních bodů kremelské propagandy a dezinformací do slovenského informačního prostoru. "Dokonce přispívá k šíření stejných dezinformačních narativů, které se šíří v jiných členských státech EU. Příkladem byl pád rakety na území Polska v listopadu loňského roku," vysvětluje expert na hybridní hrozby. Dodává, že NewsFront spolu s dalšími účty na Telegramu šíří příběhy převzaté z Ruska během několika minut.

Špička z hlediska návštěvnosti

Podle údajů Similarwebu je slovenský web NewsFront druhým nejnavštěvovanějším webem po své ruské mateřské stránce. Odhadovaný počet návštěvníků za měsíc je mezi 300 a 400 tisíci návštěvami. Geolokační data také ukazují, že většina návštěvníků pochází ze Slovenska, ale významné je i procento českých čtenářů.

Daří se také na Telegramu. Slovak NewsFront je jedním z pěti největších kanálů na Slovensku. První rok války přinesl kolem 30 000 nových sledujících, což kanál posunulo na čtvrté místo. Dodala i další kanály. Podle naší analýzy byly jeho příspěvky sdíleny s mnoha dalšími kanály a skupinami – a nejen slovenskými.

Od léta 2022 je kladen zvláštní důraz na Telegram jako platformu pro šíření obsahu NewsFront. V tomto období se podařilo růst i slovenskému kanálu.

Padesát odkazů na slovenský telegramový kanál NewsFront bylo zveřejněno v měsíci po vypuknutí války a nemůžeme s jistotou říci, zda další příspěvky s vazbou na slovenskou NewsFront nebyly před smazáním Facebookem zveřejněny. Následně se tento trend snížil, ale od začátku roku 2023 došlo k výraznému nárůstu.

Tyto odkazy jsou většinou sdíleny v rámci slovensky mluvících facebookových skupin, ale šíří se i do česky a německy mluvících komunit. Patří mezi ně sympatizanti slovenského krajně pravicového politika a europoslance Milana Uhríka, bývalý ministr spravedlnosti známý šířením různých konspiračních teorií Štefan Harabin a proruské skupiny.

Přestože odborníci na slovenskou NewsFront dlouhodobě upozorňují, stát její činnost neomezuje. "Co se týče webu a účtu na Telegramu, stát nemá žádné právní nástroje, jak jednat," vysvětluje Iveta Kupková, ředitelka Situačního centra. Dodává však, že nástrojem, který mají v rukou, je neustálé varování občanů před nepravdivými a zavádějícími informacemi, které se šíří na internetu: "Aktivně o to usiluje několik účtů na sociálních sítích, například od policie, úřadu vlády, ministerstva zahraničních věcí a dalších."

Poté, co byl slovenský telegramový kanál NewsFront geograficky zablokován platformou, což bylo opatření přijaté v reakci na žádost o komentář k našemu výzkumu, se jí stále dařilo udržet většinu sledujících.

Správce slovenského kanálu NewsFront na Telegramu již vytvořil nový, kterému se během několika dní podařilo shromáždit několik tisíc sledujících. Blokování komentoval slovy: "Přátelé, toto je nový kanál TG, NEWS FRONT. Předchozí, jak víte, byl zablokován. Vzhledem k tomu, že synchronně blokovali soudruhy z Bulharska ve stejnou dobu, víme, kdo za tím stojí..."

Největším pomocníkem NewsFront při šíření jejího obsahu je slovenský proruský motorkářský gang Brat za brata. Skupina má úzké vztahy s ruským velvyslanectvím v Bratislavě. Jejich telegramový účet systematicky zesiluje dosah postů jak ruské ambasády, tak slovenské News Front.

Přestože účet Brat za brata vznikl teprve krátce po ruské agresi na Ukrajině, podařilo se mu sdílet až 11 tisíc příspěvků ze slovenské NewsFront. Statistiky dělají z kanálu Brat za brata největšího šiřitele oficiálních kremelských narativů na slovenském telegramu. Reagovali také na zablokování slovenského kanálu NewsFront a nyní sdílejí příspěvky z nově vytvořeného kanálu.

Dočasným nástrojem v rukou států EU bylo blokování webových stránek, které podporovaly ruskou invazi na Ukrajinu a šířily kremelské narativy. Na Slovensku se však jednalo o prozatímní právní úpravu. Poslanci slovenského parlamentu nakonec toto řešení trvale neuzákonili.

Národní bezpečnostní úřad a Centrum pro boj s hybridními hrozbami Ministerstva vnitra Slovenské republiky poskytly analýzu potřebnou k zablokování daného webu. Jednalo se o "dokumenty, na jejichž základě úřad vyhodnocuje, zda je důvod k zablokování webové stránky," vysvětlil tehdy ředitel centra Daniel Milo. Podle něj analýza obsahovala závažné informace, které "představují důvod pro výkon pravomoci NSA umístit webovou stránku na seznam blokovaných subjektů". Mimo jiné řekl, že "v případě NewsFront je jasně dokázáno, že je součástí informační operace organizované a placené Ruskem". Webová stránka však nebyla nikdy zablokována.

Zdroj v angličtině: ZDE

