EU možná dosáhne určitého úspěchu ve snaze přimět technologické firmy, aby se zabývaly lživými informacemi na svých sítích, ale hodně štěstí s Elonem Muskem

29. 9. 2023

čas čtení 4 minuty

Evropská unie oznamuje výsledky zpráv předložených technologickými firmami o rozsahu falešných informací na sociálních médiích. Jsou to první analýzy od doby, kdy zákon o digitálních službách dal EU nové rozsáhlé pravomoci pokutovat a jinak trestat ty, kteří si vedou špatně, píše Chris Stokel-Walker.



Bylo zjištěno, že Muskův Twitter má ve srovnání se svými konkurenty nejvyšší množství dezinformačních příspěvků. "Existují povinnosti vyplývající z tvrdých zákonů," uvedla Věra Jourová, evropská komisařka odpovědná za dodržování kodexu proti dezinformacím. Jako zklamaná učitelka se Jourová na tiskové konferenci po zveřejnění zprávy obrátila na Muska. "Takže můj vzkaz pro Twitter/X je, že se musíte podřídit," řekla. "Budeme sledovat, co děláte." Bylo zjištěno, že Muskův Twitter má ve srovnání se svými konkurenty nejvyšší množství dezinformačních příspěvků. "Existují povinnosti vyplývající z tvrdých zákonů," uvedla Věra Jourová, evropská komisařka odpovědná za dodržování kodexu proti dezinformacím. Jako zklamaná učitelka se Jourová na tiskové konferenci po zveřejnění zprávy obrátila na Muska. "Takže můj vzkaz pro Twitter/X je, že se musíte podřídit," řekla. "Budeme sledovat, co děláte."



Skutečnost, že tolik platforem si podle analýzy vedlo slušně - i když s prostorem pro zlepšení -, svědčí o tom, že snaha Evropy regulovat velké technologické firmy po desetiletích, kdy se vymaňovaly z regulačních pravidel, funguje. Kodex proti dezinformacím je součástí širšího souboru zákonů, které velkým technologickým platformám berou neomezenou moc, včetně navrhovaného zákona EU o umělé inteligenci a loňského zákona o digitálních službách a zákona o digitálních trzích, které si berou na mušku společnosti, jež ovládly naše životy.



Technologické společnosti nejsou nikdy rády, když se musí podřizovat pravidlům, která jim ukládají třetí strany - což je pochopitelné, protože to snižuje jejich zisky. Objevují se však náznaky, a to i ze strany průmyslových subjektů, které zastupují samotné platformy, že pokud má regulace přijít, daly by přednost chytře promyšleným možnostem. Minulý týden Gerard de Graaf, muž Bruselu v Silicon Valley, hiovořil o tom, jak nerady přijímají americké digitální firmy evropské regulační orgány, které klepou na jejich dveře: "Jste-li regulované odvětví, chtěli byste, aby vás reguloval odborník, nebo idiot?"



Riziko obrovských pokut - 6 % ročního celosvětového obratu společnosti v případě zákona EU o digitálních službách - je také pobídkou k dodržování pravidel, která EU stanoví. Riziko nedodržování pravidel pro dezinformace zahrnuje v nejhorším případě úplný zákaz v celé EU.



Obojí je významnou pobídkou k dodržování předpisů. Přesto je zastřená hrozba Jourové, že Evropa Twitter sleduje, nezbytná, protože Elon Musk na rozdíl od většiny svých kolegů v technologickém sektoru projevuje averzi vůči regulaci.



V květnu Musk stáhl Twitter z kodexu EU ve snaze vyhnout se svým povinnostem a vyhnout se důsledkům nesplnění cílů. Zdá se pravděpodobné, že uznal, že propuštěním většiny zaměstnanců společnosti, kteří moderovali obsah, se zvýšila pravděpodobnost, že se na Twitteru budou šířit dezinformace. Zjištění EU z tohoto týdne ukazují, že se tato předpověď zřejmě naplnila.



Navzdory tvrdým řečem je Evropa ve složité situaci. Mark Zuckerberg se alespoň pokusil dostát vážnosti své pozice - Facebook byl nedokonalý, ale již dříve se dobrovolně pokusil řešit kritiku týkající se dezinformací, zneužívání dat a hrozby umělé inteligence. Ale stejně jako Donald Trump drasticky snížil laťku toho, co bylo považováno za minimální standard světového politika, když se stal prezidentem, Musk dosáhl nového rekordu nenáviděného technologického manažera. Ignorování povinností a nedodržování pravidel se pro něj stalo normou.



Pokud EU splní své hrozby a zakáže Twitter v Evropě, půjdou regulační orgány EU příkladem. Zároveň však odejmou lidem přístup k tomu, co zůstává - navzdory Muskovým snahám o jeho zničení - "de facto veřejným náměstím" pro miliony lidí. To vše jen proto, že si jeden muž myslí, že stojí nad zákonem. Opakované pokuty možná zaberou, aby se Twitter vrátil do normálu, ale Musk ukázal, že je ochoten ve věci Twitteru penězi plýtvat bez omezení. Výsledkem je potenciální patová situace.





Musk se může stát zhoubcem dosud úspěšného evropského přístupu k regulaci technologií. Dodržování litery zákona, postupování podle pravidel a metodické vypracovávání rozumné, konsensuální regulace funguje pouze tehdy, pokud jsou všechny strany ochotny se chovat slušně.





Nebo, jak by to možná řekl de Graaf, tvorba zákonů na základě odbornosti funguje pouze tehdy, pokud se nenajde idiot, který je schopen tento proces nabourat.







