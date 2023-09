Německá vláda vytýká Elonu Muskovi kritiku jejího zachraňování uprchlíků

30. 9. 2023





Ministerstvo zahraničí poukazuje na to, že humanitární organizace ve Středomoří zachraňují životy



Německá vláda pokárala Elona Muska poté, co kritizoval práci záchranných lodí, které ve Středozemním moři provozují německé humanitární skupiny.



Elon Musk, nynější majitel Twitteru, v pátek retweetoval video, které ukazuje uprchlíky a humanitární pracovníky na lodi. Pravicový účet, který tento materiál umístil na Twitter, ho použil k pochvale populistické krajně pravicové strany Alternative für Deutschland (AfD), která zaujímá tvrdý postoj k otázkám migrace.



"Uvědomuje si to německá veřejnost?" Musk napsal ve svém retweetu.



Německé spolkové ministerstvo zahraničí odpovědělo Muskovi přímo na Twitteru: "Ano. A říká se tomu záchrana životů."

Musk odpověděl, že pochybuje o tom, že německá veřejnost podporuje akce nevládních organizací, které přebírají žadatele o azyl z plavidel nevhodných k plavbě ve Středozemním moři. Tvrdil také, že je "jistě" porušením svrchovanosti Itálie, když lodě provozované Německem převážejí zachráněné migranty na italské území.



"Takže jste na to vlastně hrdí. Zajímavé," napsal a dodal, že podle něj mají takové námořní operace "invazní nádech".



Migrace se v Německu a dalších evropských zemích opět dostala do popředí politického zájmu a vládní představitelé a opoziční politici se přou o to, jak nejlépe zvládnout rostoucí počet příchozích. Města a obce po celém Německu uvádějí, že jim dochází prostor pro jejich ubytování a vzdělávání.





Od ledna do srpna letošního roku požádalo v Německu o azyl více než 220 000 lidí. Za celý rok 2022 to bylo asi 240 tisíc a v letech 2015-2016 více než 1 milion.







