Jak v Británii nic nefunguje: Premiér Sunak se chystá oznámit zrušení severní části výstavby vysokorychlostní železniční tratě

3. 10. 2023

Zatímco Čína za pár vybudovala tisíce kilometrů vysokorychlostních tratí a v Evropě jsou vysokorychlostní vlaky běžné například ve Francii, Británie není schopna vybudovat ani jedinou vysokorychlostní trať vedoucí na sever Anglie, tzv. HS2. Výroční sjezd Konzervativní strany se koná v severoanglickém Manchesteru, tam se právě premiér Rishi Sunak rozhodl oznámit, že ruší výstavbu vysokorychlostní tratě do Manchesteru. Ani prý vlak zřejmě možná nepojede z londýnského nádraží Euston, ale prý až odkudsi z londýnské periférie. No fraška.

Rishi Sunak se zapletl do ostrého sporu s regionálními politiky, dopravním průmyslem a členy své vlastní strany, když se chystá oznámit zrušení mnohamiliardové vysokorychlostní železniční tratě do Manchesteru.



Nejhlasitější kritika zazněla z úst Andyho Streeta, konzervativního starosty za West Midlands, který novinářům řekl, že premiérovi hrozí, že "zruší budoucnost".



Ve svém projevu u vchodu do hotelu, kde je Sunak ubytován, Street řekl: "Stala se z toho debata o schopnosti Británie úspěšně zvládnout složitější věci, což předchozí generace Britů rozhodně dokázaly. A samozřejmě se to nyní stalo debatou o důvěryhodnosti Británie jako místa, kde lze investovat."



Henri Murison, výkonný ředitel Northern Powerhouse Partnership, řekl: "Je šílenství opustit projekt, který měl být vlajkovou lodí britské infrastruktury. "



Konzervativní poradci jsou si vědomi toho, jak bude vypadat, když premiér oznámí zrušení vlakové linky do Manchesteru z bývalého nádraží v Manchesteru.kde se koná vyroční konzervativní sjezd.



Premiér strávil několik týdnů přehodnocováním argumentů pro projekt poté, co se náklady vyšplhaly na nejméně 71 miliard liber měřeno v cenách roku 2019, a své rozhodnutí bude rámovat jako důkaz, že je ochoten přijímat nepopulární rozhodnutí v dlouhodobém zájmu země.



Během tohoto procesu však nekonzultoval některé z těch, kteří stojí v centru projektu, včetně vedoucích představitelů společnosti HS2 Ltd, která je pověřena jeho realizací.



Sunak by dokonce mohl oznámit, že vysokorychlostní trať bude končit na okraji Londýna a vlaky budou zastavovat v Old Oak Common, a nikoliv 10 km východně v Eustonu, přičemž část ušetřených peněz bude použita na alternativní dopravní projekty pro sever.



Někteří členové vlády navrhují, aby se peníze místo toho použily na železniční spojení mezi východem a západem, ačkoli plány na vysokorychlostní trať mezi Liverpoolem a Hullem závisí na tom, zda bude nejprve vybudována část infrastruktury HS2.



Andy Burnham, labouristický starosta Velkého Manchesteru, v pondělí řekl: "Pokud zrušíte HS2, zrušíte tím i možnost, že v dohledné době vznikne nová východozápadní trať přes sever Anglie. Nepřijmeme vágní závazky o zlepšení spojení východ-západ - opravdu ne - protože lidé zde na funkční železnici čekali příliš dlouho a my nehodláme prodat naše vlastní obyvatele na úkor města."

přeskočit propagaci zpravodaje



Darren Caplan, výkonný ředitel Asociace železničního průmyslu, řekl: "Toto neustálé salámové krájení projektu zrazuje původní účel HS2, kterým bylo zlepšit spojení a ekonomiku Spojeného království a zároveň umožnit přidání kapacity klasické sítě a pomoci vládě splnit její cíle čisté nuly. Rozhodnutí o zrušení by také vyslalo mezinárodním investorům hrozný signál o schopnosti Spojeného království realizovat velké infrastrukturní projekty."



Andy Bagnall, výkonný ředitel společnosti Rail Partners, uvedl, že zrušení manchesterské etapy "vyvolá šokovou vlnu v železničním průmyslu, jeho dodavatelském řetězci a u všech, kteří mají na projektu podíl, včetně severních komunit, kterým by sloužil".





Minulý měsíc Sunak oznámil, že odkládá některé z vládních závazků týkajících se nulových emisí, včetně termínu postupného ukončení prodeje nových benzinových a naftových automobilů.







