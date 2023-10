Dopadne to s námi v ČR stejně jako na Slovensku?

2. 10. 2023

Na Twitteru se rozhořela debata co dělat, abychom nedopadli stejně jako na Slovensku. Cynik by řekl, že preference ANO a SPD už jsou dnes na většině, takže stačí pokračovat v trendu. Nicméně rád bych připomněl pár okamžiků, které jsem si za poslední rok řekněme podtrhl vlnovkou, píše Filip Pertold.



Především to byly rozhovory premiéra pro Blesk, kde "sliboval", že nebude tato vláda zvyšovat daně a důchodový věk, což bylo v přímém rozporu s realitou tehdejší i dnešní. Obávám se, že pár milionů čtenářů Blesku si to pamatuje, respektive se jim to sleje do jednoho dojmu.

Další významný okamžik, kdy jsem řekněme povytáhl obočí, byl červnový slib ministra financí, že nižší dotace na obnovitelné zdroje rozhodně nebudou financovány spotřebiteli, jak to bylo dříve. Opět zjevně v rozporu s tím, co se chystá, kdy se vrátí poplatky za OZE, alespoň podle médií a ministerstva financí.



Samozřejmě můžeme se bavit o řadě pozitivních kroků, ale trochu se obávám, že jsou zastřeny těmito rozpory slov a činů v oblastech, které jsou pro voliče zásadní. Sice můžeme být rádi, že Andrej Babiš je u mnoha lidí zcela neakceptovatelný. Ale jak říkají politologové, nejdůležitější je vždy to, jaká skupina voličů je nejvíce mobilizovaná...



Slovensko otevřelo kapitolu volby během vysoké inflace a klesajících příjmů. Představa, že by v Česku dnes dopadly volby nějak hezčeji, je naivní.





V Polsku ovšem za dva týdny bude další kapitola. Jenom pro představu.





V Polsku populisté vládnou, což jim trochu komplikuje život, protože se blbě slibuje, že zatočí s cenami, když zároveň vládnou.



No ale PiS nejsou žádní žabaři, takže když dnes přejedete hranice, tak zjistíte, že benzín stojí 6 zlotých, takže asi o 7 korun méně než u nás, což je výsledek toho, že vláda kontroluje ORLEN.Nicméně trh se dá blbě obelhat, takže už na řadě benzinek chybí benzín. Stojí to za to PiSu a zařídí jim dostatečně vysoké vítězství?Uvidíme, ale zatím se ukazuje, že tito technologové moci dobře vědí, co dělají...