Jak se rychle zbavit společnost rozdělujícího tématu manželství pro všechny

2. 10. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Souhlasím s názorem, který občas slýchám, že manželství pro všechny je téma, které zbytečně rozděluje společnost a které je vzhledem ke skutečným problémům této země marginální. Tak pojďme tu věc rychle vyřešit. Jak toho ale dosáhnout?

Pokud manželství pro všechny odmítneme, nic nezměníme na tom, že západní vyspělé země ho mají, že tam funguje, někde už 20 let i více. Nic nezměníme na tom, že většina lidí u nás si ho přeje. Nic nezměníme na tom, že pro moderní západní společnost a vzdělané lidi se stává toto manželství normou. Takže problém, rozdělující společnost, tu bude stále.

Naopak na registrovaném partnerství jsme mohli vidět, co se stane, když manželství pro všechny přijmeme. Téma prostě zmizí z veřejné debaty, přestane rozdělovat společnost. Lidé si na to postupně zvyknou a bude klid (dokonce i lidovci registrované partnerství už přijali a chtějí ho vylepšovat).

Mnoha lidem, zejména dětem, to pomůže, Putinovi to vezme jedno z důležitých témat podrývání a rozdělování naší společnosti – a nikomu to neublíží. Česko se tak zařadí v dalším hodnotovém bodě po bok zemí jako USA, Británie, Francie, Německo atd. A není co řešit.

