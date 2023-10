Jak britská televize informovala o dopadu slovenských voleb

3. 10. 2023

čas čtení 3 minuty



Nad volebními místnostmi tradiční panslovanské barvy slovenské vlajky. Volby zde byly zarámovány jako o tom, kde tento národ vidí sám sebe v těchto dějinách, zda se bude dívat směrem na Západ, nebo se přikloní zpět k červené, bílé a modré barvě Ruska.



Michal Šimečka: Volba mezi návratem do minulosti, což je to, co nabízí pan Fico, cesta do mezinárodní izolace. Možná změna naší zahraniční politiky směrem na východ, nebo si můžeme vybrat budoucnost.



Moderátor: Alternativa, bývalý premiér Robert Fico, si zajistil 24 % hlasů. Nyní se může pokusit sestavit koaliční vládu, což je ohromující návrat muže, který v roce 2018 rezignoval po vraždě slovenského novináře. A jeho vítězství je šokem i pro Ukrajinu, protože zatímco Slovensko od začátku války vysílá rakety, vrtulníky a stíhačky. Fico naznačil zcela odlišný přístup.



Fico: Jsme mírumilovná země. Nepošleme na Ukrajinu ani náboj a budeme prosazovat, aby Evropská unie využila veškerou svou váhu a co nejrychleji podpořila mírové rozhovory.



Milan Nic: Je to trhlina ve východní Evrop v podpoře Ukrajiny. Když jdeme do Evropského parlamentu, volby jsou velmi polarizované. Společnosti jako na Slovensku jsou náchylné k tomu, aby byly špatně řízené, spojené s populistickými voliči. Staví se proti vojenské podpoře, což je postoj proti pokračování války.





To je jen poslední špatná zpráva pro Kyjev, protože válka se setkává s novým nepřítelem, západní domácí politikou, ekonomikou a volbami. Slovensko spolu s Maďarskem a Polskem zakázaly dovoz ukrajinského obilí, aby ochránily své zemědělce, kteří byli zasaženi záplavami levného obilí.





Polský premiér oznámil, že už nebude na Ukrajinu posílat zbraně. Mateusze Morawieckého čekají za čtrnáct dní volby a obává se tisíců lidí, kteří v hlavním městě demonstrovaly v opozici proti jeho straně, opoziční poliik Donald Tusk vyzval k neochvějné vojenské pomoci Ukrajině. A pro Ukrajinu to nebyl jen špatný víkend v Evropě.

USA: Návrh zákona je schválen.Někteří poslanci v americkém Kongresu na poslední chvíli tleskali dohodě, která zabránila uzavření vlády, ale nezahrnovala dodatečné finanční prostředky pro Ukrajinu. Prezident Biden se touto otázkou zabýval v dnešním projevu.Joe Biden: V žádném případě nemůžeme připustit, aby byla americká podpora Ukrajině přerušena.V Kyjevě dnes občané a vojáci stáli u příležitosti Dne obránců uprostřed modré a žluté barvy, hvězd a pruhů. Zde si dobře uvědomují potřebu přáteahraničí, pro mnohé je to chvíle, kdy se zamýšlejí nejen nad bolestí dvaceti měsíců války, ale i nad nejistotou, která je před nimi, když Ukrajina doufá, že si udrží svou armádu spojenců pohromadě.