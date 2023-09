Kreml v ruských regionech vytváří "výbušnou směs"

29. 9. 2023

Kreml vytváří výbušnou směs, která pravděpodobně vydrží nejméně dvě desetiletí. Vzniká tak, že Moskva v regionech rozdává obrovské množství peněz lidem, kteří slouží ve válce na Ukrajině, a přesvědčuje obyvatelstvo, že Rusové jsou zapojeni do "hrdinských" činů stejně jako jejich předkové, upozorňuje Sergej Černyšov. Kreml vytváří výbušnou směs, která pravděpodobně vydrží nejméně dvě desetiletí. Vzniká tak, že Moskva v regionech rozdává obrovské množství peněz lidem, kteří slouží ve válce na Ukrajině, a přesvědčuje obyvatelstvo, že Rusové jsou zapojeni do "hrdinských" činů stejně jako jejich předkové,

Tato směs také vysvětluje, proč tolik Rusů zvláště mimo velká města podporuje to, co Putin dělá - a proč v tom bude pokračovat.

Mnoho ruských kritiků putinismu mluví o všech věcech, které Rusové ztratili kvůli válce na Ukrajině - ale ve skutečnosti obyvatelé regionů nic z toho nepostrádají, protože je nikdy neměli. Protože neměli nic zvláštního, co by mohli ztratit, naopak získali dvě důležité věci, které dohromady vytvořily výbušnou směs.

Za prvé mnozí z těch, kteří sloužili na Ukrajině, dostali obrovské sumy peněz, daleko víc, než v co by kdy mohli doufat v normálních časech. A za druhé, dostalo se jim povzbuzení ze strany režimu. Mají pocit, že jsou součástí něčeho skvělého. "Stejně jako dědové porazili fašismus, i my porážíme fašismus a nacismus na Ukrajině."

Zároveň tito Rusové získali pocit, že porážejí "homosexuály, Židy, celý kolektivní Západ, svobodné zednáře, zkrátka všechny". Ti, kteří jsou starší, se radují z oživení sovětských praktik; a co je pro ně obzvláště skvělé je to, že všechny tyto zisky přišly, aniž by oni sami museli vyvinout nějaké zvláštní úsilí nebo dokonce jen vstát z gauče.

Opozice nemá těmto lidem co nabídnout. A ti, kteří to nevezmou v úvahu, se mohou donekonečna divit, proč to v posledních volbách byly hlavně vesnice (a ne velká města), které volily gubernátory jmenované Kremlem a vládnoucí stranou – i když to byly právě vesnice, která mobilizací nejvíce utrpěly.

Teprve děti těchto lidí se možná dopracují schopnosti určité sebereflexe. Koncem 40. let snad bude možné mluvit s lidmi o ztrátách, které ruská společnost skutečně utrpěla současnou válkou. Pak alespoň někteří budou opravdu poslouchat, zejména proto, že do té doby, učitelé, jejichž kariéra začala za Brežněva, konečně přestanou učit.

Mezitím lidé na ruském venkově zažívají možná nejlepší období ve svém životě. Jistě, někteří z nich se vrátí z války v zinkových rakvích; na druhou stranu, celá ulice jim přijde na pohřeb. Jak je to vlastně s "oživením tradičních hodnot"?

