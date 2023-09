Musk před klíčovými volbami po celém světě zrušil na Twitteru tým pro integritu voleb

29. 9. 2023





Zpráva přichází poté, co EU uvedla, že platforma dříve známá jako Twitter vykazuje ze sledovaných sociálních sítí nejvyšší míru dezinformací





Elon Musk, majitel společnosti X, potvrdil, že zrušil tým, který pracoval na prevenci narušení voleb, jen několik dní poté, co EU oznámila, že tato platforma, dříve známá jako Twitter, má nejvyšší podíl dezinformací ve třech evropských zemích.



V noci na dnešek Musk zřejmě poprvé reagoval na konstatování EU, že X má nejvyšší podíl dezinformací z velkých platforem sociálních médií, obrázkem tří tučňáků s logy Facebooku, Instagramu, TikToku a YouTube, kteří zdraví jiného tučňáka s logem X. Elon Musk, majitel společnosti X, potvrdil, že zrušil tým, který pracoval na prevenci narušení voleb, jen několik dní poté, co EU oznámila, že tato platforma, dříve známá jako Twitter, má nejvyšší podíl dezinformací ve třech evropských zemích.V noci na dnešek Musk zřejmě poprvé reagoval na konstatování EU, že X má nejvyšší podíl dezinformací z velkých platforem sociálních médií, obrázkem tří tučňáků s logy Facebooku, Instagramu, TikToku a YouTube, kteří zdraví jiného tučňáka s logem X.





Podle zpráv opustilo Muskův Twitter několik zaměstnanců pracujících v dublinské kanceláři, včetně spoluvedoucího týmu pro dezinformaci voleb Aarona Roderickse.



Rodericks si nedávno zajistil soudní příkaz proti společnosti X, který ji brání v disciplinárním řízení poté, co na svém osobním účtu zveřejnil informace o náboru zaměstnanců společnosti do jeho týmu.



Sděluje, že Muskova firma nic nepodnikla ani poté, co byl vystaven palbě nadávek od lidí, kteří ho obvinili, že se snaží potlačit svobodu projevu na X.



V srpnu vstoupily v platnost rozsáhlé nové zákony, které nutí platformy sociálních médií odstraňovat falešné účty, dezinformace a nenávistné projevy, přičemž konkurenti společnosti X, Facebook, TikTok, Instagram, Google a Microsoft, přijímají opatření a podávají zprávy EU.



I když Twitter zrušil kodex postupů navržený EU, který má společnostem pomoci s dodržováním nových zákonů, Musk na začátku tohoto roku slíbil, že bude pravidla dodržovat.



Obavy z přístupu Muskova Twityteru k (ne)moderování obsahu vyvolaly reklamní bojkot společnosti, jejíž většina příjmů závisí na reklamách.



Musk přiznal, že příjmy z reklamy od jeho loňské koupě klesly asi o 60 %, a z poklesu obvinil skupiny bojující proti nenávistným projevům. Žaluje Centrum pro potírání digitální nenávisti (Center for Countering Digital Hate) kvůli jeho reportážím o Muskově Twitteru a pohrozil také žalobou Lize proti hanobení (Anti-Defamation League), která vyjádřila obavy z antisemitského obsahu na platformě.



Farhad Divecha, výkonný ředitel londýnské digitální marketingové agentury Accuracast, uvedl: "Skutečnost, že Elon Musk rozpustil tým, který se zabývá integritou voleb, vysílá jasný signál, že prevence dezinformací nebo udržování úrovně integrity není pro X prioritou. Je to další faktor, který přispívá k obavám o bezpečnost těchto značek nebo o to, aby tyto značky nebyly spojovány s nevhodným obsahem."



Podrobnosti v angličtině ZDE

