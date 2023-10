Putin podepsal dekret o povolání dalších 130 000 Rusů do armády

2. 10. 2023

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret o podzimním odvodu branců do armády. Ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret o podzimním odvodu branců do armády.

Podle vyhlášky bude povoláno 130 000 lidí ve věku 18-27 let, kteří nejsou v záloze. Samotný odvod se uskuteční od 1. října do 31. prosince.

Tento podzimní odvod bude posledním, kdy bude horní hranice věku omezena na 27 let. Od 1. ledna 2024 bude armáda povolávat ke službě od 18 do 30 let - odpovídající dekret podepsal Vladimir Putin 4. srpna. Spolu se zvýšením horní hranice poslanci Státní dumy slíbili, že zvýší i dolní až na 21 let, ale to se v konečné verzi zákona nestalo.

V Moskvě a Petrohradě se před začátkem podzimního odvodu tvoří dlouhé fronty u vojenských registračních a náborových kanceláří. Jsou to občané, kteří se chtějí zaregistrovat a získat odklad nebo požádat o alternativní civilní službu, stejně jako zástupci společností, kteří chtějí předávat údaje o svých zaměstnancích. Fronty jsou spojeny se zavedením nových pokut za nedostavení se kvůli předvolání, za neposkytnutí aktuálních osobních údajů a neoznámení o cestě do zahraničí po dobu šesti měsíců nebo déle, a o návratu, říká právník projektu "Výzva ke svědomí" Ivan Mirnyj.

