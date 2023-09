Volby na Slovensku: hlasování na ostří nože s Ukrajinou na programu dne

30. 9. 2023

Globální deník Guardian v sobotu dopoledne bezprecedentně uvádí jako první zprávu dne právě probíhající volby na Slovensku:



Fico: "Válka vždy přichází ze Západu. A svoboda a mír vždy přicházejí z východu"

Volby mohou rozhodnout, zda se země bude držet liberální, prozápadní linie, nebo se začne více přiklánět k Rusku



Na Slovensku začaly volby, které mohou rozhodnout o tom, zda se země bude držet své liberální, prozápadní linie, nebo se vzdá své pevné podpory sousední Ukrajině a přikloní se více k Moskvě.



Po bouřlivé kampani, která zahrnovala i fyzické potyčky, a uprostřed vlny dezinformací na internetu populistický a nacionalistický trojnásobný premiér Robert Fico a jeho strana Smer-SD soutěží ve volbách s nováčky z Progresivného Slovenska, přičemž PS vedlo jen ve dvou ze čtyř posledních průzkumů veřejného mínění.



Hlas-SD - který vznikl odštěpením od Směru Petera Pellegriniho, jenž převzal funkci premiéra poté, co byl Fico v roce 2018 nucen odstoupit po masových protestech kvůli vraždě investigativního novináře a jeho snoubenky - byl ve všech průzkumech třetí. Tato umírněná sociálnědemokratická strana by se mohla stát určujícím faktorem po těchto volbách. Zatím si nechává otevřené možnosti a odmítá říci, kterou stranu podpoří, ale všeobecně se předpokládá, že upřednostňuje spojenectví se Smerem před sociálně liberálnějšístranou Progresívne Slovensko.





Devětapadesátiletý Fico je v opozici stále ostřejší a zastává proruské názory, které jsou v rozporu se středopravicovou koalicí, jež zemi vládla po předchozích volbách v roce 2020, než se loni rozpadla a nahradil ji úřednický kabinet. Prohlásil, že nepošle "jedinou další kulku" na pomoc při obraně Ukrajiny před ruskou agresí, označil sankce Západu a EU proti Moskvě za "zbytečné" a slíbil vetovat jakoukoli ukrajinskou žádost o vstup do NATO.Fico, který je hlasitým obdivovatelem maďarského autokratického vůdce Viktora Orbána a v menší míře i polské národně-konzervativní strany Právo a spravedlnost, tento týden na jednom ze shromáždění řekl: "Válka vždy přichází ze Západu. A svoboda a mír vždy přicházejí z východu."Vedl také kampaň proti imigraci a právům LGBTQ+ a - sám byl předmětem několika soudních vyšetřování - pohrozil, že propustí vyšetřovatele Národní kriminální agentury a speciálního prokurátora zabývajícího se případy korupce na vysoké úrovni.Analytici uvádějí, že zatímco během předchozích mandátů se Fico ukázal jako pragmatický a snažil se vyhnout zbytečným střetům s Bruselem nebo spojenci Slovenska v NATO, podpora Orbána a případně dalších nacionalistických lídrů by mu mohla dodat odvahu. Jeho politika však bude záviset na tom, jakou koalici se Smeru - pokud zvítězí - podaří sestavit. Potenciální partneři sahají od Hlasu až po krajně pravicovou stranu Republika, kterou tvoří bývalí členové otevřeně neonacistické Lidové strany Naše Slovensko.Umírněnější liberální voliči se mezitím přiklonili ke straně Progresívne Slovensko vedené 39letým absolventem politologie na Oxfordu a místopředsedou Evropského parlamentu Michalem Šimečkou, která prohlásila, že nepůjde do vlády s extremisty ani s Ficem. Vede silně prozápadní kampaň, slibuje "prohloubení evropské spolupráce" a pokračování pomoci Ukrajině a na konzervativním, katolickém Slovensku je vzácným příkladem politické strany, která podporuje práva LGBTQ+.PS je populární mezi mladými lidmi, v hlasování v roce 2020 jí však těsně unikly poslanecké mandáty. Uvedla, že je otevřená spolupráci s malými konzervativními stranami, ačkoli překážkou by mohly být rozdíly v otázkách sociální politiky, jako jsou sňatky osob stejného pohlaví.Mezi další strany, které pravděpodobně překonají pětiprocentní hranici pro vstup do parlamentu, patří OLaNO, které vyhrálo volby v roce 2020, pravicová strana Jsme rodina, liberální Svoboda a solidarita, centristická Za lidi, Republika a ultranacionalistická Slovenská národní strana.Volební místnosti se otevřely v 7 hodin ráno středoevropského času a uzavřou se ve 22 hodin, přičemž brzy poté se očekávají průzkumy u východů z volebních místností a konečné výsledky budou známy v neděli ráno.