Ve Středozemním moři se topí stále více dětí. Zachrání je Evropská unie?

29. 9. 2023

čas čtení 8 minut

Moderátor, BBC World at One, pátek 29. 9. 13 hodin: Evropu pronásleduje přízrak. Nikoliv komunismus už nyní ve 21. století, ale migrace, jejíž počty prudce rostou, překračuje Středozemní moře, zatěžuje zdroje vlád a komunit v první linii a podněcuje výzvy k důrazné reakci postižených zemí a znepokojených občanů. V pátek ráno OSN oznámila, že počet migrantů, kteří zahynuli nebo jsou pohřešováni při pokusu o překonání Středozemního moře, se letos oproti loňsku zvýšil o 200 %. Dětská agentura OSN UNICEF zároveň oznámila, že počet dětí bez doprovodu, které se vydaly na cestu přes centrální část Středozemního moře, se zvýšil o 60 %. Počet zemřelých nebo zmizelých na trase se loni ztrojnásobil na 990. Hovořil jsem s Nicolou della Chipette, koordinátorkou UNICEF v Itálii. Zeptal jsem se jí, jaké změny zaznamenali při přeplavbách Středozemního moře.



Nicola della Chipette: V letošním roce, a zejména v létě, pozorujeme prudký nárůst příjezdů. Více než 11 600 dětí překročilo centrální Středozemní moře bez rodičů nebo zákonných zástupců, a to je o 60 % více než ve stejném období loňského roku. Kdy se na stejnou cestu vydalo pouze 7200 dětí.



Moderátor: A jedná se o děti, které na lodě pravděpodobně umístili rodiče nebo opatrovníci a poslali je přes Středozemní moře?



Nicola della Chipette: Ano, existují různé důvody, proč přichází tolik dětí. Některé z nich možná přišly o rodiče během cesty do Itálie. Některé z nich byly skutečně vyslány samy. Všechny tuto plavbu podnikají na velmi nebezpečných plavidlech ve velmi nebezpečných podmínkách a bohužel víme, že mnoho z nich skutečně umírá. Můžeme říci, že letos ve Středozemním moři zahynulo nebo zmizelo nejméně 289 dětí, ale víme, že toto číslo může být ve skutečnosti vyšší, protože nevíme o všech ztroskotáních, ke kterým došlo.

Moderátor: UNICEF uvedl, že tato úmrtí jsou důsledkem politických rozhodnutí a nefunkčního migračního systému. Můžete vysvětlit, co tím myslíte?



Nicola della Chipette: No, příští týden si připomeneme 10 let od tragického ztroskotání lodi u pobřeží Lampedusy, kde zahynulo přes 360 lidí, včetně mnoha dětí, 10 let uplynulo. A za těch deset let jsme byli svědky toho, že ve stejném moři zemřelo mnohem více dětí. Víme, že dokud nezavedeme bezpečné legální cesty, dokud nezvýšíme pomoc směrem k zemím původu, budeme bohužel svědky toho, že se tyto tragédie budou opakovat.



Moderátor: Jdete proti proudu evropských vlád a mnoha evropských obyvatel, kteří jsou stále více nepřátelští vůči veškeré migraci, ať už jde o děti bez doprovodu, nebo pokud jde o dospělé, v celé Evropě, a zejména v jižní Evropě, roste nepřátelství vůči samotné myšlence zvýšené migrace, že?



Nicola della Chipette: Myslím, že vlády a lidé jsou ve skutečnosti velmi odhodlaní, záleží jim na dětech. Záleží jim na právech dětí. A myslím, že pokud nám záleží na právech dětí, zejména těch nejzranitelnějších musíme jednat.



Moderátor: Dnes se na Maltě scházejí vedoucí představitelé takzvané Med 9 Europe, jižních států, u Středozemního moře, aby jednali o reakci. Jednání zahájila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.



Ursula von der Leyen: Na summitu povedeme důležité diskuse o budoucnosti středomořského regionu a není lepšího místa pro tyto diskuse než toto. Na křižovatce Evropy, Afriky a Blízkého východu.



Moderátor: Zatímco celkový počet uprchlíků se oproti obrovské vlně, která se vydala na cestu přes kontinent v roce 2015, značně snížil, počet těch, kteří se vydali na obtížnou a nebezpečnou cestu přes centrální středomořskou trasu, se zvýšil ze 14 000 v roce 2019 na 114 000 v letošním roce, což představuje nárůst o 800 % za čtyři roky. Lidé stále naléhavěji volají o pomoc a napříč kontinentem čísla zaznamenala prudký nárůst podpory pravicových stran. Ministři vnitra EU se včera dohodli na změnách svých pravidel, které by zpřísnily reakci kontinentu na tzv. regulérní migraci napříč EU. Na místech, kde byly dříve otevřené hranice, se nyní objevuje stále více namátkových kontrol a znovu se objevují pozice pohraniční stráže. Suzanne Lynchová je hlavní zpravodajkou Politico Europe v Bruselu.



Toto setkání na Maltě. Snažím se vzpomenout si, jestli se něco takového už někdy konalo. Je to dost vzácné.





Suzanne Lynchová: Ano, už samotný fakt, že se tyto země setkávají, je významný a vlastně i to, že Ursula von der Leyenová jela na toto setkání, je také poměrně neobvyklé a myslím, že je to projev podpory ze strany Evropské komise, že naslouchá těmto zemím, které jsou v první linii migrační vlny, myslím tím, že tento argument přichází už osm let od těch zemí v první linii, jako je Řecko a Itálie, které tvrdí, že se k nim dostává největší počet migrantů přes Středozemní moře. A EU se musí o tuto zátěž podělit, jak říkají. Že je potřeba spravedlivější rozdělení migrace, a proto si myslím, že ta optika dneska bude velmi silná. Víte, Evropská komise stojí bok po boku s těmi zeměmi v první linii, slyšeli jsme, že Francie a Itálie, prezident Macron je tam dneska a hodlají přijít s nějakým společným návrhem.



Moderátor: Zmínila jste sdílení zátěže. Dost zemí EU to odmítá, že?



Suzanne Lynchová: To byl dlouho problém pro EU země, zejména východoevropské země Maďarsko, například Polsko, se bránily těmto snahám o sdílení zátěže, takže EU tak nějak obecně přitvrdila svůj postoj. Takže ano, země přijímají některé migranty do svých zemí z Itálie a Řecka, ale ty počty jsou stále velmi, velmi nízké a a Itálie chce od zemí větší pomoc. EU také v průběhu let poskytla více peněz. Ale podívejte se, tato jednání probíhají už léta. Zmínil jste rok 2015. EU se snaží o jednotnou reakci na migraci už téměř deset let.



Moderátor: Na úrovni jednotlivých členských států jsme byli svědky toho, že se tato otázka jen vyhoupla nahoru, že? V reakci pravice, a někdy i krajní pravice v řadě velkých zemí EU.



Suzanne Lynchová: Rozhodně. A myslím, že klíčové je, že se blíží řada voleb a za pár týdnů budou klíčové volby v Polsku. Voliči na Slovensku jdou tento víkend k volbám a migrace se tam stává politickým tématem. Pro migranty přicházející z Maďarska. I v Německu, Německo je zemí, která přijímá druhotnou migraci. Migranti, kteří přicházejí do zemí, jako je Itálie, se pak dostanou až do Německa, a to se stává velkým politickým tématem V Německu nás čekají regionální volby. Tam a vidíme, že v Německu ze všech zemí prudce roste podpora krajní pravice. To je pro mnoho lidí v Bruselu velkým problémem. Takže si myslím, že jsme svědky toho, že země chtějí tento problém zvládnout. Příští léto nás čekají evropské volby. Chtějí ukázat, že EU v této věci postupuje, že má plán, než se dostaneme do velkého volebního období, které vyvrcholí evropskými volbami v létě příštího roku.









Zdroj v angličtině (audio) ZDE

