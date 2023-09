O rasismu ve slovenském školství

28. 9. 2023

čas čtení 2 minuty

Guardian publikoval rozsáhlý článek o segregaci romských dětí do "školy jen pro Romy" ve slovenskíé vesnici Podsadek, kterou odsoudil jak slovenský Nejvyšší soud, tak Evropská unie.







Pikantní je, že když romské rodiny z této vesnice emigrovaly do Británie, jejich děti, které se v Česku a na Slovensku ve školách "neučí", v britských školách excelovaly. Jedna romská školačka v Británii dokonce vyhrála celostátní matematickou olympiádu,.





Romské děti navštěvující britské školy se často pak dostaly i na univerzitu.



Zde je závěr článku:





Jaroslav Kling, úředník Agentury EU pro základní práva, která poskytuje poradenství Evropské komisi, navrhl, že jednou z cest je, aby školy "pouze pro Romy" měly jasný účel, výuka probíhala v romském jazyce a děti byly přihlášeny k předškolnímu vzdělávání.



Dodal, že Slovensku náleží "obrovské peníze" ve výši přibližně 6 miliard eur z fondu EU pro obnovu po covidu.





Potenciál podle něj existuje. "Romské děti, které byly na Slovensku umístěny do těchto speciálních dětských škol, ale jejichž rodiče poté emigrovali do Spojeného království, dosahovaly v běžných [britských] školách skvělých výsledků, a dokonce se dostaly na univerzitu," řekl Kling.



Ředitelka školy Kičrová a romská komunita v Podsadku musí prozatím čekat, co pro ně budou znamenat právní výzvy a také nadcházející volby.



Fico a jeho strana Smer mají zálibu v protibruselské rétorice a roztržku s institucemi EU by příští slovenský premiér mohl uvítat. "Bez ohledu na své budoucí složení musí nově vzniklá vláda po volbách respektovat pravomocná rozhodnutí slovenských soudů řešící školskou segregaci," trvá na svém Ivanco z Poradny.



"Musí respektovat své zákonné povinnosti odstranit a zabránit školní segregaci romských dětí ve vzdělávání v souladu s domácím a mezinárodním antidiskriminačním právem. V tomto ohledu musí přijmout rozhodná opatření."



Čas ukáže, zda Kičrova a její snahy budou pro Romy ve střední Evropě tím nejlepším.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0