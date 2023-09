Slovenské volby jsou na cestě k tomu pozměnit střední Evropu

29. 9. 2023 / Albín Sybera

čas čtení 11 minut

Slováci se v sobotu 30. září vydají k volebním urnám v předčasných volbách, které mají urovnat politické zmatky, jež v zemi panují v posledním roce a půl.

Vzhledem k tomu, že skandály stíhaný bývalý premiér země Robert Fico, který se do popředí politiky vrátil jako prokremelský populista, se v průzkumech pohybuje na vedoucí pozici kolem 20 %, není jasné, zda vnitropolitické nepokoje ale v dohledné době utichnou.

Nebo zda se dokonce můž ou přenést do regionu a rozšířit stávající třenice v EU, protože maďarský autokrat Viktor Orbán se dívá na Ficův Smer jako na potenciálního spojence, který by mohl pomoci překonat izolaci Maďarska v EU.





Fico se přiblížil rétorice populistického tábora, když se dovolával ukončení vojenské podpory Ukrajiny a vy žíval potíže obyčejných lidí s rostoucími životní mi náklad y spojený mi s energetickou krizí a ruskou celoplošnou invazí na Ukrajinu.





Místní analytici, jako například vedoucí výzkumný pracovník Slovenské asociace pro zahraniční politiku Alexander Duleba, pro bne Intellinews a Britské listy upozornili, že Fico bude mít omezené možnosti ovlivňovat spolupráci s Ukrajinou v soukromém sektoru. "Fico je pragmatik, nikoli ideolog jako [Viktor] Orbán," dodal Duleba.





Panují však obavy, že pokud se Ficovi skutečně podaří vrátit k moci, podkope justici a policii v zemi ve snaze ochránit politiky Smeru a na Smer napojené úředníky před probíhajícími trestními vyšetřováními.





"Fico má stejný problém jako Orbán," řekla bne Intellinews a Britským listům ve své bratislavské kanceláři šéfredaktorka jednoho z předních deníků v zemi SME Beata Balogová a vysvětlila, že Ficovou motivací je "čistě zakrýt svůj mafiánský systém".





Boj o duši Slovenska?





Jde o "systém loajality", v němž "vám strana [Smer] poskytuje pozice [ve státní správě] a ochranu", vysvětlila dále Balogová.





Dodala, že s Ficem u moci "bude mít Orbán pevného partnera pro únos V4 a prosazování toho, co Orbán označuje za zvláštní středoevropskou politiku" - což je názor, podle něhož se středoevropské země a jejich zkušenost s komunismem liší od jádra EU.





Pokud se Fico spojí s Orbánem, jak naznačuje jeho rétorika ohledně Ukrajiny a kontakty s maďarským šéfdiplomatem Peterem Szijjártem, mohl by se přízrak populistického spojenectví v regionu V4 opět dostat do popředí regionální politiky.





Duleba pro bne Intellinews a Britské listy uvedl, že "Ficovou ideologií jsou moc a peníze", což ho prozatím odlišuje od Orbána a jeho politických vizí středoevropského regionu, který se nějakým způsobem liší od Bruselu.





Po jeho vítězství v roce 2016 "existoval systém jedné strany a Slovensko se nevydalo maďarskou cestou", připomněl Duleba příznivější situaci pro Fica a Smer, která však nevedla k tomu, že by Fico obrátil slovenskou zahraniční politiku proti EU.





Navíc v případě vítězství Smeru bude muset Fico usilovat o koalici několika stran, přičemž extremistická kombinace Smeru a krajně pravicových stran pravděpodobně nezíská v parlamentu většinu.





Dulebovy výhrady, zda bude mít Fico vůli a prostředky k tomu, aby unesl slovenskou zahraniční politiku, sdílí i Jakub Wisniewski, tajemník správní rady bratislavského think tanku Globsec.





"Zapomeňte na to, že by Slovensko bylo v konfrontaci s velkými hráči v Evropě, jako je Německo," reagoval Wisniewski a poukázal na to, že Slovensko je s hlavní ekonomikou EU spojeno prostřednictvím automobilového průmyslu a euro měny.





Ekonomickou integraci Slovenska do EU několik analytiků a novinářů zdůraznilo jako něco, co je obtížné rozplést.





"Fico nezastaví obchodní projekty" v muničním průmyslu, zdůraznil Duleba, které získávají na síle, protože dodávky munice na Ukrajinu rostou. Na druhou stranu "neexistuje žádný [obchodní] projekt s Ruskem, který by Slovensku pomohl," dodal.





Wisniewski navíc pro bne Intellinews a Britské listy uvedl, že očekává, že skupina V4 zůstane v důsledku Orbánova proruského postoje paralyzována. Podle něj "neexistuje způsob, jak by Polsko a Maďarsko mohly ve V4 opět spolupracovat," a to bez ohledu na výsledek parlamentních voleb v Polsku 15. října.





Přestože se slovenské instituce ještě zcela nevzpamatovaly z kleptokratické éry Směru u moci v roce 2010, jsou stále odolnější než ty maďarské. Wisniewski také připomněl, že Slovákům "Orbán smrdí" kvůli jeho neo-imperialistickému oživování maďarského nacionalismu, který se v 19. století rozvíjel na úkor moderní slovenské státnosti.





Nová politická mapa





Obavy z toho, že domácí politika dostane pod Ficovým vedením ránu, však sdílí většina pozorovatelů na Slovensku, které oslovil server bne Intellinews a Britské listy .





Fico se "učí od Orbána", zopakovala Beata Balogová a dodala, že Fico prošel změnou oproti muži, který v desátých letech umožnil situaci, kdy "korupce byla zabudována do systému".





Navíc "Fico změnil svou voličskou skupinu", pokračovala Balogová, neboť se během svého působení v opozici v letech 2020-23 přetvořil na více protiunijního politika a posunul se hlouběji do krajně pravicových vod.





Kromě toho existuje "tlak na jeho stranu Smer kvůli korupčním kauzám", v nichž politici Smeru a na Smer napojení funkcionáři čelí probíhajícímu trestnímu vyšetřování. To by mohlo Fica roku 2023 učinit obtížněji předvídatelným než muže, kterého v roce 2018 vyhnaly z vlády největší masové protesty, jaké Slovensko zažilo od pádu komunismu v roce 1989 a které zažehla vražda novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové.





Balogová se také obává, že pokud se v Polsku udrží u moci ultranacionalistická PiS a Fico bude moci sestavit vládu na Slovensku, pak Bratislava a Varšava "budou spolupracovat s Orbánem proti reformám EU", i když dodává, že to bude záviset i na tom, kdo bude Ficovým koaličním partnerem.





"Pokud Fico půjde se [svým bývalým kolegou a lídrem levicové strany Hlas Peterem] Pellegrinim, pak uvidíme vyvažování." Na druhou stranu, pokud "Fico půjde s [Milanem] Uhrikem [z krajně pravicové Republiky], pak by se postavil na stranu Budapešti a Varšavy," předpokládá Balogová.





Ficův agresivní populismus a Moskvě vstřícné řeči také odradily velkou část slovenského obyvatelstva a poháněly mladou stranu s názvem Progresivní Slovensko (PS) vedenou místopředsedou Evropského parlamentu Michalem Šimečkou, která se přiblížila Smeru na rozdíl několika procent a její popularita neustále roste – jeden z posledních průzkumů dokonce ukazuje, že PS dokonce předstihlo Smer.





Vzhledem k tomu, že více než 25 % voličů stále není rozhodnuto, zájem mladších voličů ve věku 18-21 let o volby vzrostl s prudkým nárůstem PS z 52 % v dubnu na 68 % v srpnu a k volbám se zaregistroval rekordní počet Slováků žijících v zahraničí, je reálné, že PS může v den voleb Smer skutečně předstihnout a ukrást vítězství takovému protřelému politikovi, jako je Fico.





Duleba pro bne Intellinews a Britským listům vysvětlil, že mezi zhruba "20 % antisystémových voličů", kteří snadno podléhají proruskému narativu, a téměř 50 % Slováků, kteří "chápou Ukrajinu jako oběť" agrese, je velká volatilní skupina Slováků.





"Největším problémem slovenské politiky je těch 30 % mezi nimi," poukázal Duleba na tuto voličskou skupinu, která může ovlivnit volby buď ve prospěch Smeru, nebo PS. "Tito lidé nejsou schopni posoudit situaci" a jsou "náchylní ke změně [svého] postoje ze dne na den", uzavřel Duleba.





Zdá se, že Fico přebírá Kremlem podporovaná mluvní stanoviska o Ukrajině a využívá toho, co Tomáš Kriššák ze společnosti Gerulata Technologies popisuje jako pro-Kremelsky laděnou "informační infrastrukturu rozvíjenou od roku 2013" prostřednictvím sociálních sítí a dalších komunikačních kanálů.





"Politické strany se naučily s touto infrastrukturou pracovat," pokračoval Kriššák a dodal, že "od roku 2018 se manipulace stala ve slovenské politice normou".





"Fico nepotřebuje média," řekla Balogová a poukázala na Ficovu přítomnost na Facebooku, který má na Slovensku široký dosah.





Fico s blížícím se dnem voleb stupňuje svou rétoriku na Facebooku a v jednom ze svých úterních (26. září) příspěvků, v němž poukazoval na žalobu Ukrajiny na Slovensko kvůli zákazu dovozu ukrajinského obilí, uvedl, že "svět už má Zelenského a Ukrajiny plné zuby, protože jsou nevděční a nenasytní".





V kampani již došlo k teatrálním momentům, jako byla potyčka mezi dalším populistou a lídrem OL‘aNO Igorem Matovičem, který se nadále stylizuje do role protikorupčního aktivisty, a Ficovou pravou rukou Robertem Kaliňákem. Tyto reality-show momentky mohou prakticky ovládnout sociální sítě a ukrást pozornost mnoha uživatelů několik dní před hlasováním.





Včera (ve čtvrtek 28. září) vydala slovenská policie oficiální varování před umělou inteligencí vytvořená falešná videa. Na jednom z takových deep fake videí je falešný Michal Šimečka, kterak hovoří o zdražování piva.





Slovensko jako liberální premiant V4?





Vzhledem k rostoucímu zájmu mladších voličů o volby by však jejich silná účast mohla posílit PS, která je mezi mladými voliči nejpopulárnější stranou, následována krajně pravicovou Republikou.





Pokud se tak stane, bude PS čelit dalšímu nelehkému úkolu: vytvořit většinově podporovanou koalici se stranami, jejichž program je výrazně konzervativnější než hlavní proud evropského liberalismu, do kterého zapadá PS.





"Odmítám věřit, že by na Slovensko nebylo možné navázat spolupráci konzervativců a liberálů," řekla Šimecka během rozhovoru pro bne Intellinews v Bratislavě na otázku o katastrofální minulosti spojování liberálně orientované pravice s konzervativními stranami v zemi.





Poslední pokus ztroskotal na vleklém osobním sporu mezi bývalým premiérem Igorem Matovičem a lídrem neoliberální strany SaS Richardem Sulíkem.





Teatrální spory mezi Matovičem, který nadále mísí protikorupční aktivismus s konzervativním populismem, což mu vyneslo vítězství ve volbách v roce 2020, a probyznysovým lídrem SaS Sulíkem fakticky vydláždily cestu k možnému návratu Fica, který se stylizoval do role siláka schopného ukončit politický chaos.





"Předchozí koalice se zhroutily pod náporem [střetů] ega," uvedl Šimečka a zopakoval, že "musí být možné" spolupracovat, a poukázala na to, že "koalice mezi konzervativci a liberály v EU fungují".





"Proč by to nemělo fungovat na Slovensku?" položil řečnickou otázku.





Pokud to bude fungovat, mohl by se Šimečka stát nejliberálnějším premiérem v regionu V4 a dost možná nasměrovat slovenskou politiku více do hlavního proudu EU, než je tomu v jakékoliv ze sousedních zemí Slovenska.





Text vznikl během reportážní cesty do Bratislavy v polovině září

