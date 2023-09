Pochybné ruské tvrzení o "zdvojnásobení" výroby zbraní

27. 9. 2023

19. září ruský prezident Vladimir Putin nabídl komentář ke stavu ruské obranné výroby na zasedání ruské vojensko-průmyslové komise v Iževsku, píše Pavel Luzin.

Putin prohlásil, že výroba tanků a obrněných vozidel se od ledna do srpna 2023 ve srovnání se stejným obdobím v roce 2022 zdvojnásobila. Dodal, že výroba některých z nejžádanějších zbraňových systémů se za tu dobu ztrojnásobila. Putinův komentář přišel poté, co některá expertní hodnocení na Západě tvrdila, že ruská zbrojní výroba výrazně překonala úroveň před rokem 2022. Jedna zpráva například tvrdila, že Rusko dnes má našlápnuto k výrobě více než dvou milionů dělostřeleckých granátů ročně, což je dvojnásobek průměrné produkce před totální invazí Moskvy na Ukrajinu.

Začátkem tohoto roku Putin prohlásil, že Rusko do roku 2025 vyrobí a zmodernizuje 1 600 tanků. To znamená, že výroba by musela udržovat průměrné roční tempo 530–540 tanků. Dmitrij Medveděv, zástupce šéfa ruské bezpečnostní rady, oznámil, že Rusko již od ledna do května 2023 vyrobilo 600 tanků. Toto prohlášení však bylo učiněno bez jakýchkoli důkazů a jiní odhadují, že toto číslo je mnohem nižší.

Pochopení toho, co "zdvojnásobení" míry výroby ve skutečnosti znamená v ruském kontextu, si zaslouží bližší pohled. Po mnoho let Moskva sázela na modernizaci tanků vyrobených v 80., 90. letech a na počátku století, spíše než na zvýšení výroby nových tanků. Tímto způsobem ruský vojensko-průmyslový komplex od roku 2011 do roku 2020 každoročně modernizoval asi 170 tanků T-72 ze sovětské éry na modernější model T-72B3/B3M. Tento počet se v roce 2021 snížil na 34 tanků. Kromě toho Rusko v letech 2018-2021 každoročně modernizovalo asi 35 tanků T-80BV na model T-80BVM. Roční výrobní tempo nových tanků T-90M je asi 10 kusů. Od roku 2018 do roku 2021 Rusko každoročně modernizovalo asi 20 tanků T-90A na verzi T-90M.

Výroba a modernizace tanků T-90M a T-80BVM vyžadovala snížení rychlosti modernizace tanků T-72B3M. V důsledku toho bylo Rusko schopno v roce 2021 vyrobit a modernizovat pouze asi 99 tanků modelů T-3B80M, T-90BVM a T-2021M, ve srovnání s přibližně 230 tanky na vrcholu úsilí, koncem minulé dekády. Míra výroby v roce 2022 byla pravděpodobně ještě nižší kvůli exponenciálnímu nárůstu počtu tanků, které bylo třeba opravit po bojích na Ukrajině.

Tato skutečnost ukazuje, jak bylo Rusko schopno "zdvojnásobit" tempo výroby tanků v roce 2023. Moskva se pouze snaží vrátit k tempu produkce, kterému se těšila v letech 2018–2020. Tyto snahy však byly účinně omezeny západními sankcemi a vážným nedostatkem personálu v ruském obranném průmyslu. Prodloužené pracovní směny, zkrácené víkendy a prázdniny, jakož i snížená civilní produkce umožnily určité zvýšení tempa produkce, ale tato opatření nejsou udržitelná.

Rusko se také spoléhá na rozsáhlou síť opraváren tanků. Tato zařízení nemají schopnosti tanky efektivně modernizovat. Místo toho se zabývají opravami poškozených tanků, samohybných houfnic a obrněných vozidel. Navíc tyto továrny obnovují operační stav těch tanků a obrněných vozidel ze sovětské éry, které byly nedávno vyjmuty z dlouhodobých skladů. Kreml považuje takovou aktivitu za "modernizaci" svých tanků. Tento přístup tedy zkresluje čísla a alespoň částečně vysvětluje, jak Moskva plánuje poskytnout stovky tanků, které slíbila.

Pokud jde o výrobu dělostřeleckých granátů, některá hodnocení před rokem 2022 odhadovala, že míra ruské produkce činila 1,14 milionu ročně. Od roku 2014 do roku 2021 přidal komplexní program oprav granátů ze sovětských skladů dalších 570 000 nábojů ročně. Celkové odhady tak do roku 2022 činily přibližně 1,7 milionu dělostřeleckých granátů ročně, a to jak nových, tak opravených. Rusko tedy mohlo být skutečně schopno zvýšit celkovou roční produkci na dva miliony granátů, i když vzhledem k zde prezentované úpravě to neznamená, že ve skutečnosti zdvojnásobilo míru výroby.

Ruská zbrojní výroba bude v dohledné budoucnosti nadále trpět problémy. Během setkání s Vojensko-průmyslovou komisí Putin oznámil, že nový státní program přezbrojení na období 2025–2034 je stále ve vývoji. Předtím se chlubil, že bude hotový do června 2023. Ruský prezident připustil, že některé nespecifikované, ale významné finanční a výrobní otázky dosud nebyly vyřešeny. Rostoucí počet trestních řízení vedených proti šéfům továren, kteří včas nesplní objednávky na výrobu zbraní, svědčí o skutečných podmínkách, které sužují ruský obranný průmysl. A pravda se trochu vzdálila optimistickým odhadům a prohlášením přicházejícím z Kremlu.

