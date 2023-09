Murdoch nenávidí Donalda Trumpa

22. 9. 2023

Moderátor Channel 4 News: Nyní se ke mně z New Yorku připojuje Michael Wolff, americký novinář a spisovatel, jehož nová kniha Pád, konec Murdochova impéria, vyjde příští týden. Michaele, je skvělé, že jste opět v našem pořadu. Domluvil jste si s Rupertem Murdochem, aby odešel do penze zrovna, když vychází vaše kniha:



Michael Wolff: Ano, my jsme, my jsme si spolu sedli a opravdu jsme se spikli, abychom mi pomohli prodávat knihy. Dělá to mnoho, mnoho lidí, ale kupodivu chápu, mluvím s lidmi uvnitř Murdochova impéria neustále a už 15 let, a vím, že tam bylo obrovské množství obav právě kvůli mé knize, která má vyjít příští týden, jako autobus, který se na něj řítí, protože velká část knihy je o příběhu dvaadevadesátiletého starce.



Moderátor: Aha.



Moderátor: A také řídit svůj soukromý život, svůj manželský život. Rozvedl se se svou čtvrtou ženou, Jerry Hallovou a pak se málem oženil s Leslie Smithovou, která tak trochu vtrhla do jeho domu. Chci říct, že ten dvaadevadesátiletý stařec se chová téměř jako teenager. Co se tam děje?



Michael Wolff: No, ne. Řekl bych, že je to dvaadevadesátiletý stařec, který se chová jako dvaadevadesátiletý člověk. Myslím, že chce zjevně společnost. Potřebuje společnost jako každý, ale to víte. Tohle byl dvoutýdenní poměr, a to částečně proto, že jeho děti řekly: Dobře, něco se tady pokazilo. Pojďme do toho vstoupit a vyřešit to. Ale zase, víte, je mu 92 let. Není to jeho vina. Je mu 92 let. To, co může být jeho chyba nebo chyba jiných lidí v této firmě, která nemá žádné účinné vedení kromě dvaadevadesátiletého staříka, je, že to nechali tak dlouho pokračovat.



Moderátor: A myslíte si, že bude uplatňovat vliv zpovzdálí víc, než by možná naznačoval jeho rezignační dopis?



Michael Wolff: No, dovolte mi, abych vám něco vysvětlil. V jádru toho všeho je tu něco poněkud komplikovaného. Jde o to, že Rupert Murdoch i v důchodu nadále drží jediný významný kus moci. Je to jeho plná moc, která udržuje jeho syna Lachlana jako generálního ředitele. Po Rupertově smrti se jeho hlasy rovnoměrně rozdělí mezi jeho čtyři nejstarší děti, z nichž každé si ponechalo stejný podíl na hlasovacích právech společnosti. To znamená, že jsou to právě tyto čtyři nejstarší děti. Tyto čtyři nejstarší děti budou kontrolovat budoucnost firmy. Budou rozhodovat o tom, zda jejich bratr Lachlan zůstane v této funkci, nebo bude z této funkce odvolán, a protože se v tuto chvíli nemohou na ničem dohodnout, jsou - Jsou nesmiřitelní. Je téměř nemožné představit si scénář, v němž by tato firma t pokračovala. Ve své současné podobě nebude.



Moderátor: To je fascinující, že? Takže vlastně bitva o nástupnictví, která se zdá být odsunuta na vedlejší kolej, vypukne, jakmile Rupert Murdoch odejde na lepší místo, říkáte.



Michael Wolff: Ano, právě teď Lachlan Murdoch jako generální ředitel, je to myslím chromá kachna.



Moderátor: James Murdoch, který tak trochu ustoupil, prohlásil, že chce převzít síť Fox News, kterou vede jeho bratr, a udělat z ní sílu pro dobro. Jak by to vůbec fungovalo?



Michael Wolff: No, víte, myslím, že když máte v kapse 2 miliardy dolarů a každé ze šesti dětí Ruperta Murdocha má v kapse 2 miliardy dolarů. Myslím, že máte pocit, že můžete udělat hodně dobrého. Můžete dělat, co chcete, a to i za cenu velkých problémů pro vaše akcionáře. Teď má jeho sestra Elizabeth pocit, že by to měli prodat. Že kabelovka, kabelové kanály v USA nebudou mít už větší hodnotu. Budou jen méně hodnotné, tak proč je hned neprodat.



Moderátor: A co role Fox News v nadcházejících volbách? A víte o pravděpodobné nominaci Donalda Trumpa?



Michael Wolff: Velmi komplikované, protože víte, Rupert Murdoch Donalda Trumpa nesnáší. Chci říct, je to věc, která ho trápí každý den. Myslím, že ho sžírá, že udělal Donalda Trumpa prezidentem Spojených. A už rok se snaží zabránit tomu, aby se Donald Trump stal znovu prezidentem Spojených států. Kandidatura Rona De Santise je v podstatě bublina nafouknutá Rupertem Murdochem, která nyní rychle splaskává. A to víte, je to shakespearovské, televize Fox, která Donalda Trumpa dostala k moci, je s ním nyní ve válce. Takže jak to dopadne, je v tuto chvíli zcela nejasné.



Moderátor:A nakonec krátce, Michaele, co všechny ty noviny? Myslíte, že je prodají? Víte, The Sun, The Times The Wall Street Journal...



Michael Wolff: No, myslím, že ano, myslím, že je jeho dědicové prodají. Nevidím žádnou budoucnost, kdy by noviny ve Velké Británii, USA a Austrálii stále vlastnila společnost kontrolovaná Murdochem.



No ak , je čas se někde ucházet o novou práci. Dobře. Michaeli Wolffe. Děkuji vám, že jste přišel do našeho pořadu.



