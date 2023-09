Režisérka Agnieszka Holland terčem útoků polské ultrapravicové vlády

23. 9. 2023

Film Zelená hranice Agnieszky Hollandové svědčí o brutálním zacházení se syrskou rodinou, která se snaží dostat do Evropy







Oceněný film, který ostře kritizuje přístup polské vlády k uprchlíkům, se začal promítat v kinech po celém Polsku poté, co byl před uvedením napaden členy polské vlády.

Zelená hranice, celovečerní film slavné režisérky Agnieszky Hollandové, získal minulý měsíc v Benátkách zvláštní cenu poroty. Vypráví příběh syrské rodiny, která se v roce 2021 snaží dostat do Evropy přes bělorusko-polskou hranici, a svědčí o brutálním zacházení ze strany polských pohraničníků.

"Ministr spravedlnosti" Zbigniew Ziobro přirovnal film k nacistickému propagandistickému filmu, který "ukazuje Poláky jako bandity a vrahy", přestože přiznal, že ho neviděl. Náměstek ministra vnitra Błażej Poboży označil film za "nechutnou pomluvu", která "škodí polskému státu a Polákům".



V telefonickém rozhovoru Hollandová uvedla, že ji jedovatost vládní reakce zaskočila.



"Čekala jsem vlny nenávisti, propagandy a popírání, ale místo vln tu máme tsunami. Nečekala jsem, že během několika dní, třikrát nebo čtyřikrát, na mě budou útočit ministři spravedlnosti, vnitra, prezident země a řada dalších na takové úrovni nenávisti a agrese," řekla.



Hollandová uvedla, že otázku migrace vnímá jako "jednu z nejdůležitějších výzev pro budoucnost Evropy a světa" a k natočení filmu ji motivoval hněv nad tím, jak vláda před dvěma lety reagovala na to, že se Polsko stalo migrační trasou.





"Viděla jsem, že se úřady snažily zorganizovat laboratoř lží a násilí a politicky využít bídy lidí," řekla. Postavy uprchlíků našla ve Francii a Belgii mezi herci, kteří se sami stali uprchlíky.

V závěru filmu se objevuje explicitní srovnání obou uprchlických krizí a rozdílného přijetí Ukrajinců a mnohem menšího počtu uprchlíků tmavší pleti z Afriky a Blízkého východu.





"Rozhodla jsem se nebýt diskrétní a neudělat nějakou parabolickou stylistickou volbu, chtěla jsem, aby lidé zažili to, co prožívají ti lidé, kteří tím procházejí, a to jak oběti, tak vojáci," řekl Hollandová.







Film se stal klíčovým tématem v kampani před parlamentními volbami, které se uskuteční příští měsíc. Nacionalistická vládní koalice vedená stranou Právo a spravedlnost (PiS) se v kampani zaměřila na migraci a na zeď, kterou postavila na hranicích s Běloruskem, aby zabránila vstupu uprchlíků.Premiér Mateusz Morawiecki se vyjádřil k pozitivnímu přijetí filmu mezi některými Poláky: "Tento červený koberec je jen předzvěstí červeného koberce, který Občanská platforma [hlavní opoziční strana] rozprostírá pro nelegální přistěhovalce, červeného koberce, který hrozí destabilizací naší vlasti."Hollandová uvedla, že nebylo záměrné, že film má premiéru v týdnech před volbami, ale vyjádřila naději, že po jeho zhlédnutí diváci přehodnotí své názory na lidi uvízlé na hranicích."Je to jiné, víte, vidíte nějaké rozhovory a dokumentární klipy, a když pak vše vidíte na vlastní oči a ztotožníte se s plnohodnotnými postavami," řekla.Podle aktivistických skupin od začátku krize na hranicích v roce 2021 zemřelo nejméně 49 lidí a 200 se pohřešuje a lidé na hranicích umírají i nyní.Jednou z postav ve filmu je pohraničník, který je zděšen a traumatizován tím, co je nucen dělat, a postoji svých kolegů. "Za oběti považuji i pohraničníky, kteří jsou nuceni porušovat zákon a dělat věci, k nimž nejsou vycvičeni," říká Holland.Poboży uvedl, že vláda si nechala vyrobit "speciálně připravený klip, který ukazuje prvky, které v tomto filmu chyběly", a chválí práci pohraničníků, a požádá kina, aby jej promítala před promítáním filmu. Není jasné, zda kina žádosti vyhoví.Film kritizoval také prezident Andrzej Duda, který navrhl, že by bylo lepší natočit film o polské reakci na ruskou válku na Ukrajině. Prohlásil: "Miliony Poláků otevřely svá srdce a přijaly Ukrajince ve svých domovech. Jak se dnes tito lidé cítí, když vidí, že renomovaná režisérka místo toho, aby natočil film o Polácích otevírajících svá srdce ... natáčí film hanobící Poláky a Polsko?"Film ukazuje pekelnou realitu v lese na hranici, kde běloruští vojáci nutí lidi, aby se stále pokoušeli dostat do Polska, a polští pohraničníci jejich žádosti o azyl ignorují a fyzicky je vytlačují zpět přes hranici do Běloruska. Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko je široce obviňován z toho, že usnadňuje cestu uprchlíků přes svou zemi, aby vyvinul tlak na Polsko a EU.není jemný film a divák je vystaven četným scénám násilí, které jsou ukázány v detailech, nikoli pouze naznačeny.