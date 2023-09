OSN odsoudila šílenou a zlou britskou ministryni vnitra za její pokus zpochybnit Úmluvu o uprchlících z roku 1951

26. 9. 2023

čas čtení 5 minut

Foto: Suella Braverman, kontroverzní ultrapravicová britská ministryně vnitra

OSN vytýká Suelle Bravermanové její útok na úmluvu o uprchlících

UNHCR hájí úmluvu z roku 1951 po projevu britské ministryně vnitra o údajně "nekontrolované a nelegální migraci"





Agentura OSN pro uprchlíky odsoudila Suellu Bravermanovou poté, co ta prohlásila, že světoví politikové nechtěji provést rozsáhlou reformu zákonů o lidských právech kvůli obavám, že budou označeni za rasisty.



Toto prohlášení bylo zveřejněno poté, co Bravermanová odmítla vyloučit zrušení podpisu Británie pod touto úmluvou (tím by se Británie přiřadila k Bělorusku a Rusku).





Bravermanová rovněž prohlásila, že ženy a homosexuálové musí čelit něčemu víc než jen diskriminaci, pokud mají být kvalifikováni jako uprchlíci. Tento její hloupý výrok zpochybnily charitativní organizace zabývající se uprchlíky.





Uganda například právě schválila zákon, jímž se homosexuálové odsuzují k smrti.



Andrew Boff, člen londýnského konzervativního shromáždění a patron konzervativní skupiny LGBT+, řekl, že Bravermanová by se měla přestat zabývat populistickou politikou a soustředit se na to, aby fungovalo její ministerstvo.





Jeden bývalý britský konzervativní ministr se vyjádřil, že Bravermanová se snaží "cynicky" získat podporu před výročním sjezdem Konzervativní strany, která začíná tento víkend.



"Ministryně vnitra vytvořila kontroverzi, aby zastřela své špatné výsledky ve funkci, vzhledem k tomu, že se jí nepodařilo prosadit program deportace uprchlíků do Rwandy, použít draze koupenou bárku pro ubytování migrantů a potýká se se vzbouřenou policii," řekl bývalý ministr.



Při odchodu z místa konání americké konference Bravermanová ignorovala otázku reportéra, který se jí ptal, zda byl její projev koncipován tak, aby zvýšil její šance stát se předsedkyní Konzervativní strany.







Podrobnosti v angličtině ZDE

V projevu pro pravicový American Enterprise Institute ve Washingtonu Bravermanová prohlásila, že mezinárodní společenství prý selhalo při reformě Úmluvy OSN o uprchlících z roku 1951 a Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP).Svůj projev zahájila tvrzením, že nekontrolovaná a nelegální migrace představuje pro Evropu a USA "existenční výzvu".Tvrdila, že judikatura vyplývající z Úmluvy o právním postavení uprchlíků snížila práh, takže žadatelé o azyl musí prokázat pouze to, že čelí diskriminaci, a nikoliv skutečnému nebezpečí mučení, smrti nebo násilí.Na otázku po projevu, zda Spojené království zváží odchod od úmluvy, pokud nedojde ke změnám, Bravermanová odpověděla, že její vláda udělá "vše, co bude třeba", aby řešila problém migrantů přicházejících neregulérně cestami. Británie přitom nevytvořila žádnou možnost, aby žadatelé o azyl přicházeli regulérní cestou.Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ve svém prohlášení podpořil úmluvu z roku 1951 a zpochybnil rozlišování Bravermanové mezi pronásledováním a diskriminací."Úmluva o uprchlících zůstává dnes stejně relevantní jako v době, kdy byla přijata. Pokud jednotlivcům hrozí pronásledování na základě jejich sexuální orientace nebo genderové identity, je zásadní, aby směli hledat bezpečí a ochranu," uvedl.UNHCR odmítl přepracování úmluvy a vyzval k "důslednějšímu uplatňování úmluvy a její základní zásady sdílení odpovědnosti" a důrazně poukázal na nevyřízené žádosti o azyl ve Spojeném království, kterých bylo minulý měsíc více než 175 000."Vhodná reakce na nárůst počtu příchozích a na současné nevyřízené žádosti o azyl ve Spojeném království by zahrnovala posílení a urychlení rozhodovacích postupů," uvádí se v prohlášení.V reakci na projev Bravermanové zpochybnila britská Rada pro uprchlíky, která úzce spolupracuje s žadateli o azyl, tvrzení Bravermanové, že se uděluje azyl z pouhého důvodu diskriminace, nikoliv kvůli pronásledování.Jon Featonby, hlavní politický analytik této charitativní organizace, uvedl: "Při naší práci s lidmi v azylovém systému jsme nezaznamenali žádné důkazy o tom, že by rozhodující činitelé ministerstva vnitra snižovali práh pro udělení azylu tak, že by odůvodněný strach z pronásledování byl nahrazen diskriminací. Tvrzení ministryně vnitra se nezdá být podloženo věrohodnými důkazy."Organizace ActionAid UK uvedla, že žádost o azyl je jediným záchranným lanem, které zbývá mnoha ženám a dívkám, s nimiž se organizace setkává a které prchají před pronásledováním. Výkonná ředitelka této charitativní organizace Halima Begumová uvedla: "Odepření tohoto základního práva není jen politickou volbou, je to přímá urážka rovnosti pohlaví a lidských práv."