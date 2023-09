Znáte zkratku SLAPP? Používá se pro čím dál častější účelový žaloby, kterýma se velký korporace snaží umlčovat svoje kritiky...,Právě teď nás takhle žaluje Tykačova Sev.en Energy za web, kterej si dělá legraci z její nehorázný snahy prodlužovat výjimkama ze zákona provoz jedný z nejšpinavějších českých uhelných elektráren. Spolku NoLog, u kterýho web běží, se snaží sebrat doménu, a web tak shodit.Ať už si taky myslíte, že tahle elejtrárna i celej Tykačův byznys by měli co nejdřív přestat existovat, nebo vám prostě jen záleží na svobodě dělat si z mocných lidí srandu na internetu, podpořte NoLog v právní sebeobraně: