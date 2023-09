Že by to už Rusům docházelo?

26. 9. 2023

čas čtení < 1 minuta

Že by ruští komikové i obyvatelstvo obecně už začínali něco podezřívat?



Ruský komik zpívá:

Dolar už stojí kolem 100 rublů

téměř 100 rublů.

A moskviče se vyrábějí z čínských aut

pro Moskvany

A Rusové nesmějí jezdit do 120 zemí světa

už do 130 zemí světa.

Řekněte nám:

Vy máte nějaký plán? (Smích, potlesk)

Řekněte,

Existuje vůbec nějaký plán?



Are Russian comedians and the Russian people in general starting to suspect something? pic.twitter.com/XIok3VWhap