Pracovní životní prostředí

20. 9. 2023 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 4 minuty

Takové trochu tabu. Kdy jste o něm naposledy slyšeli v mainstreamových médiích? Jak se komu kde pracuje? Objektivní reportáž z provozu, úřadu, dílny... přímé rozhovory se zaměstnanci (v době svobody slova). Nikoli rozhovor se zaměstnavatelem – jak se u něho zaměstnanci mají. Chápu, že po sametové revoluci bylo zázrakem už jen vytvoření životaschopné firmy. Takové trochu tabu. Kdy jste o něm naposledy slyšeli v mainstreamových médiích? Jak se komu kde pracuje? Objektivní reportáž z provozu, úřadu, dílny... přímé rozhovory se zaměstnanci (v době svobody slova). Nikoli rozhovor se zaměstnavatelem – jak se u něho zaměstnanci mají. Chápu, že po sametové revoluci bylo zázrakem už jen vytvoření životaschopné firmy.





Od té doby ale uteklo moře času na pozitivní evoluci. Pár „řemesel“ jsem si za 40 let taky zkusil a v tom posledním nějak zapustil kořeny. Vždycky mi přišlo, že pracovní prostředí je nedílnou součástí celého komplexu souvztažností, kterému říkáme (i když už docela zprofanovaně) životní prostředí. Navíc – v práci trávíme nejmíň třetinu svého času. Zaměstnavatel, pokud není z osvícenějších, nás pak často považuje za 1 [hp], jednu lidskou sílu (tj. humanpower) asi jako ekvivalent k 1 [hp] jedné koňské síle (tj. horsepower). Zkrátka od vás očekává přístup „koho chleba jíš...!“. Nemám nic proti zdravé loajalitě zaměstnance vůči zaměstnavateli, to tak normální lidé mají, ale vstřícnost by měla být vždycky oboustranná.





Nevím kolik lidí si vyzkoušelo třeba celoroční práci venku ---jaro-léto-podzim-zima--- a znovu. Co když je vaše pracoviště v lese - kolem dřeva, kam napřed musíte dojít několik kilometrů, protože zaměstnavatel vás tam džípem nedoveze, služební auto nepůjčí a na svoje si nevyděláte? A pak teprve začíná práce - na slunci, ve sněhu, v dešti, ve fučáku, ve vánici, v mraze... a pak zase zpátky kilometry domů... a zas to samé zítra. Nebo co když pracujete na venkovním vstupu do dřevařské fabriky v manipulaci kulatiny a nejteplejší místo, kde se můžete v zimě ohřát je dřevěná kukaň, ve které je v mraze 10°C? Co když chodíte dělat do haly zvíci tělocvičny s tuctem oken, kde není ani klimatizace ani něco jako větrací řád a tak všichni otevírají okna jak se jim zachce. Z průvanu se revmatikům nafukují klouby a lidem s urologickými problémy puká měchýř. A ti kterým to nevadí se smějí he-he. Leckteří lidé, kteří o něčem rozhodují nebo něčemu velí, si zkrátka hodně věcí vůbec nedokáží představit nebo ještě hůř – je jim to úplně jedno. Samozřejmě zlatý podstavec opakům.





Jak nadčasový byl přístup legendárního Tomáše Bati st., který, pokud u něj měl být zaměstnaný třeba inženýr, začínal prací u verpánku a postupně podle výsledků stoupal k vyšším činnostem i v kariérním žebříčku (nebo nestoupal). Navíc se Baťové snažili, aby synergie jejich podnikání zvyšovala standard obyvatelstva. Jasně, máme u nás nějaký inspektorát práce, neměl by to ale spíš být „inspektorát pro posuzování zdravotních dopadů pracovního prostředí“? Leckdo si také myslí, že zdevastovat může člověka „jen lopata“ / opak (stres) je ale podobně vážný problém.





Nejspíš existují dvě základní politiky „práce“, které se prolínají. Problém je, pokud rozumná chybí. První je vyřešení nedostatku míst (např. na venkově) dojížděním. Pak je potřeba řídit problematiku veřejné dopravy tak, aby nejen jezdila včas a všude kam je třeba, ale také, aby se člověk v 21. století nemusel v 35 °C smažit v autobuse bez klimatizace nebo v době respiračních chorob kvůli nedostatečné kapacitě hromadné dopravy nebyl přimáčknutý na cizí kašlající ústa. S tím souvisí i zajištění dostatku nedrahých obyčejných osobních aut hlavně pro (zpravidla) chudší venkov. Alternativní politikou je postupné odstraňování dojíždění chytrou tvorbou pracovních míst. Stát může takové věci buď přímo budovat nebo ekonomicky stimulovat podnikatele (chytré drobné továrny s pružnou variabilní výrobou, kterou lze rychle přizpůsobit situaci na trhu, případně se strategickou výrobou; řemeslnické dílny, jejichž vybavení je drahé – truhlárna, kvalitní zámečnictví atp.). Na venkově v kapacitě třeba odpovídající někdejším JZD, státním statkům.





Pokud mají lidé pracovat co nejdéle, tj. zvládat ve věku 50+, 55+, 60+... je kvalitní politika „práce“ ze strany státu (zejm. vlády) NEZBYTNÁ. Na jakékoli politické předsudky - dogmata není čas.

0